Container für Flüchtlinge: Landratsamt gibt Gas für zügige Umsetzung

Noch immer sind viele Flüchtlinge im Landkreis Miesbach in Turnhallen untergebracht. Container sollen für Entlastung sorgen. Das Landratsamt tut alles, um weitere Verzögerungen zu vermeiden.

Landkreis – Über einen Mangel an Arbeit können die Mitarbeiter des Fachbereichs Ausländer- und Asylangelegenheiten am Landratsamt Miesbach in diesen Zeiten wahrlich nicht klagen. Dennoch haben sie jetzt noch eine Zusatzaufgabe bekommen. Zusammen mit den Kollegen aus der Finanz- und Liegenschaftsverwaltung übernehmen sie die Rolle des Bauherrn für die in Holzkirchen und Hausham geplanten Container-Unterkünfte. Eigentlich sei dafür das Staatliche Bauamt Rosenheim zuständig, teilt Landratsamtspressesprecherin Sophie Stadler auf Nachfrage mit. Aber um weitere Verzögerungen durch Abstimmungsbedarfe zu vermeiden, habe das Landratsamt entschieden, sich selbst darum zu kümmern.

Wie berichtet, liegt die Kostenzusage der Regierung von Oberbayern seit Ende November vergangenen Jahres vor. Tatsächlich würden sämtliche Kosten für die Container-Unterkünfte direkt auf den Staatshaushalt gebucht, wodurch der Landkreis nicht in Vorleistung gehen müsse, betont Stadler. Konkrete Summen seien noch nicht bekannt, da die Ausschreibung derzeit erst vorbereitet werde. Auch zu baulichen Details wie etwa der geplanten Geschosszahl könne man keine Auskünfte geben. Sobald die Detailplanung fertiggestellt sei, werde man „schnellstmöglich“ mit der „sehr aufwendigen“ Ausschreibung und Vergabe starten. Oberstes Ziel sei, die durch Geflüchtete belegten Turnhallen „so schnell wie möglich wieder für den Schul- und Freizeitsport freizubekommen“, versichert die Behördensprecherin.

An der geplanten Größe der Container (Holzkirchen 220 Personen, Hausham 100) habe sich nichts geändert. Man werde auf eine „harmonische Belegung“ achten. Dass die Container reichen werden, um im Landkreis mittelfristig für weitere Flüchtlingszuweisungen gewappnet zu sein, glaubt Stadler nicht. „Auf Basis der uns vorliegenden Informationen ist kein Ende des Flüchtlingszustroms absehbar.

