Corona: Dramaturgin beklagt Situation für freie Künstler

Dramaturgin Sabine Schreiber aus Holzkirchen schreibt einen Brief an Kulturminister Bernd Sibler - und beklagt die Situation für freie Künstler in Corona-Krise.

Holzkirchen – Als Sabine Schreiber an Bayerns Kultusminister Bernd Sibler schreibt, hat sie noch 124 Euro auf dem Konto. Sie sei genügsam, sagt sie. „Ich habe schon mal einen Winter in Skiklamotten verbracht.“ Weil das Heizöl knapp war. Sonst macht sie sich keine Sorgen über ihre Finanzen. Sie lebt wie viele Kollegen von der Hand in den Mund. Das sei meist eine freie Entscheidung und funktioniere. „Aber in der Krise ist das schwer“, sagt die 34-Jährige.

+ Sabine Schreiberist Dramaturgin. foto: Peter von felbert

Deshalb hat die Holzkirchnerin jetzt einen Brief an Minister Sibler geschickt, in dem sie sich, etwas überspitzt formuliert, als „bald hungernde Dramaturgin“ bezeichnet. Und sich darüber beklagt, dass die freien Künstler, die in der Corona-Krise meist kein Einkommen haben, vergessen werden. Weil sie bislang durch die Raster der staatlichen Coronahilfen fielen. Sie habe sich – trotz allem Verständnis für die Einschränkungen – an Sibler gewandt, „weil ich mich gerne von ihm vertreten sehen würde“. Aus ihrer Sicht hat er das Augenmerk zu sehr auf Kulturkonsumenten gerichtet. Etwa, indem er ihnen versprach, dass sie Geld für Karten zurückbekämen. „Wir freien Künstler haben keine einheitliche Lobby, die unsere Interessen vertritt.“ Wie Friseure oder Gastronomen.

„Ich leiste viel für wenig Geld, stets gern“, heißt es im Brief. „Ich habe bisher nie staatliche Hilfen beansprucht.“ Aber jetzt wird es knapp. Der Monatsanfang Mai rückt näher. Und mit ihm Fixkosten für Miete, Strom, Versicherung oder Telefon. Zudem hat sie ein sechsjähriges Kind, „das schon die eigene Sparbüchse öffnet, weil es die Sorgen der Mutter spürt“. Vorsorglich hat Schreiber nun Hartz IV beantragt, wenn auch schweren Herzens. Zusätzlich hat sie sich einen Job gesucht: Sie verfasst nun Objektbeschreibungen für Neubauprojekte. „Wir Künstler sind uns nicht zu fein, auch mal was anderes zu machen.“

Inzwischen hat die Staatsregierung – unabhängig von Schreibers Brief – nachjustiert. Sie will Künstlern, die die in der Künstlersozialkasse organisiert sind, finanziell mit monatlich 1000 Euro helfen – für drei Monate, wie Ministerpräsident Markus Söder verkündete. Für Schreiber sind 1000 Euro viel. Sie hofft, dass man das Geld schnell und unbürokratisch bekommt. Eine Antwort von Sibler hat sie noch nicht gekriegt.

Ein Fernseh-Beitrag

zu Sabine Schreiber ist am heutigen Dienstag um 17.30 Uhr in der Abendschau des BR zu sehen.