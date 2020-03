Coronavirus: Erste Fälle im Landkreis Miesbach - Krankenhaus reagiert - Privatgymnasium geschlossen - Konzerte abgesagt 

Es war wohl nur eine Frage der Zeit: Am Donnerstag hat das Landratsamt die ersten beiden Fälle einer Corona-Infektion im Kreis Miesbach gemeldet. Das Krankenhaus reagiert.

Das Coronavirus hat den Landkreis Miesbach erreicht.

Mehrere Fälle wurden am Donnerstag (5. März) bekannt.

Das Krankenhaus hat reagiert. Das Holzkirchner Privatgymnasium hat alle Schüler nach Hause geschickt. Die Gemeinde Gmund hat den Anmeldetag in ihren Kitas gestrichen.

Die Blaskapelle Unterdarching hat zwei Konzerte abgesagt

Update Donnerstag, 5. März, 17.35 Uhr: Auktion im Rahmen der Ateliertage abgesagt

Die für heute, Freitag, geplante Kunstauktion im Schalthaus in Tegernsee ist aufgrund der Coronavirusfälle im Landkreis abgesagt. „Vorsichtshalber und auf aktuelle Empfehlung des Gesundheitsamtes“, wie der Verein Kulturvision mitteilt. Für den Veranstalter bedeutet die Absage einen enormen Verlust.

Update Donnerstag, 5. März, 16.50 Uhr: Blaskapelle Unterdarching sagt Konzerte ab

Der Corona-Virus schlägt auch auf Kulturveranstaltungen durch: Die Blaskapelle Unterdarching sagt ihre beiden Konzerte am kommenden Wochenende (6. und 8. März) ab. Wie Vorsitzender Tom Brunner mitteilt, ging der Absage eine „intensive Beratung des Landratsamtes Miesbach wegen des Vormarschs des Corona-Virus“ voraus. Man sei der Empfehlung des Landratsamts und der Gemeinde Valley gefolgt, öffentliche Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen nicht abzuhalten.

Die Blaskapelle hätte bei einer Durchführung der beiden Konzerte aufwändige Auflagen zu erfüllen gehabt, unter anderem penible Kontrollen am Eingang. „Das wäre für uns nur sehr schwer bis gar nicht umsetzbar gewesen“, sagt Brunner.

Nach reichlichen Abwägungen sei die Absage das Vernünftigste, was in der momentanen Lage möglich sei.

Bereits am Donnerstagabend wird der bereits erfolgte Konzertaufbau wieder rückgebaut. Brunner kündigte an, das Konzert unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Laut Brunner waren beide Konzerttermine fast ausverkauft. Der Eintrittspreis werde selbstverständlich zurückerstattet. Karten können bis 21. März beim Getränkemarkt Schima in Unterdarching zurückgegeben werden. „Ich bedanke mich bei den Behördenvertretern für die offenen Worte und die konstruktive Beratung“, sagte Brunner, „ebenfalls bedanke ich mich bei den Musikanten/Innen der Unterdarchinger Musi, die für die kurzfristigen Beratungen zur Verfügung standen.“

Update Donnerstag, 5. März, 15.50 Uhr: Gemeinde Gmund streicht Anmeldetag in Kitas

Jetzt hat auch die Gemeinde Gmund auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert. Das Rathaus teilte am Donnerstag mit, dass der für Samstag, 7. März, geplante Tag der offenen Tür in der Kinderkrippe Zwergenburg, im Pius-Kinderhaus (Kindergarten und Hort) sowie bei der Spielgruppe abgesagt wird. Auch der Anmeldetag am Montag, 9. März, findet vorerst nicht statt. „An beiden Tagen würde einer Vielzahl an unbekannten Menschen der Zutritt zu den Einrichtungen ermöglicht“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Aufgrund der Fürsorgepflicht gegenüber den Kindern sei eine Durchführung der beiden Veranstaltungen nicht zu verantworten. „Diese Maßnahme stellt eine reine Vorsichtsmaßnahme dar“, stellt die Gemeinde klar. Neue Termine würden rechtzeitig bekannt gegeben.

+++

+++

Update Donnerstag, 5. März, 14 Uhr: Privatgymnasium Holzkirchen meldet Verdachtsfälle

In einem Elternbrief meldet das Privatgymnasium Holzkirchen, dass zwei seiner Schüler „aller Voraussicht nach an Corona erkrankt sind“. Da beide Schüler am Montag und Dienstag in der Schule waren, habe das Gesundheitsamt angewiesen, sofort alle Schüler des Gymnasiums und der Grundschule nach Hause zu schicken. Am Freitag und am Montag werde die Schule geschlossen bleiben.

Update Donnerstag, 5. März, 13.45 Uhr: Gesundheitsamt rät zu Absage von Veranstaltungen

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. In einer Pressemitteilung rät das Gesundheitsamt Veranstaltern, ihre Events zu verschieben - und zwar unabhängig von der Zahl der beteiligten Personen. Falls doch Veranstaltungen durchgeführt werden sollen, müssten die Veranstalter garantieren, dass es keinen Einlass für Personen mit Krankheitsanzeichen gibt“. Ferner müssten sie auf ausreichende Lüftung und Händehygiene achten.

Update Donnerstag, 5. März, 12.45 Uhr: Krankenhaus schränkt Besucherverkehr ein

Das Krankenhaus Agatharied reagiert auf die ersten Fälle von Coronavirus im Landkreis Miesbach. Ab sofort wird der Besucherverkehr stark eingeschränkt, Veranstaltungen werden abgesagt. Hier die Pressemitteilung im O-Ton:

„Als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird der Besucherverkehr im Krankenhaus Agatharied ab sofort eingeschränkt. Das hat die Krankenhaus-Coronavirus-Taskforce (bestehend aus Geschäftsführung, Ärztlicher und Pflege-Direktion, Hygiene-Abteilung, Zentraler Notaufnahme und weiteren Disziplinen) in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt beschlossen. Nur Besuche von direkten Familienmitgliedern (zum Beispiel Ehepartner) sind weiterhin gestattet. Besucher mit Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Durchfall, Fieber etc. sollen dem Krankenhaus ausdrücklich fernbleiben.

„Wir haben uns für diese Vorsichtsmaßnahme entschieden, um unsere Patienten und Mitarbeiter zu schützen“, so Geschäftsführer Michael Kelbel. „Uns ist bewusst, dass die Situation sehr belastend sein kann. Viele unserer Patienten haben ein angeschlagenes Immunsystem. Um sie zu schützen, haben wir uns dafür entschieden, den Zutritt für Besucher einzuschränken.“ Außerdem müsse alles dafür getan werden, um alle Patienten weiterhin vollumfänglich behandeln zu können – vom möglichen Coronavirus-Patienten bis hin zum Herzinfarkt-Patienten oder der werdenden Mutter. Die größte Gefahr gehe momentan von bisher unerkannten Erkrankten aus, die das Coronavirus unwissentlich weiterverbreiten. Das Robert-Koch-Institut rechnet mit weiteren Fällen, Infektionsketten und Ausbrüchen in Deutschland. Diese Einschätzung teilt auch die Krankenhaus-Taskforce.

Als weitere Vorsichtsmaßnahme finden bis vorerst Ende März keine Veranstaltungen mit extern Beteiligten am Krankenhaus Agatharied statt. Darunter fallen alle Vorträge und Fortbildungen, die nicht zwingend notwendig sind. Sprechstunden finden weiterhin statt.

Erstmeldung Donnerstag, 5. März, 11.15 Uhr: Zwei Coronavirus-Fälle im Landkreis Miesbach

Das Coronavirus ist im Kreis Miesbach angekommen. Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilt, sind zwei Personen im Kreis Miesbach positiv getestet worden. Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt, handelt es sich um einen Mann, der als Mitglied einer zwölfköpfigen Reisegruppe in Südtirol beim Skifahren war. Er hatte sich am Montag zu seinem Hausarzt begeben. Nach dem positiven Befund liegt er nun in Quarantäne im Krankenhaus Agatharied.

Beide Betroffenen liegen in Quarantäne im Krankenhaus Agatharied

Die Gruppe bestand aus drei Familien. In einer zweiten zeigte ein Kind leichte Symptome. Auch hier fiel der Test positiv aus. Inzwischen ist es ebenfalls im Krankenhaus. Bei den weiteren zehn Personen wurden ebenfalls Abstriche gemacht. Die Ergebnisse stehen aus. Das Landratsamt rechnet damit, dass sie heute Abend vorliegen. Die Familien stehen unter häuslicher Quarantäne. Diese wird aufgehoben, sollten die Tests keine Coronavirus-Infektion belegen.

Kind geht nicht im Kreis Miesbach in die Schule

Wichtig: Das infizierte Kind geht nicht im Kreis Miesbach zur Schule, sondern im Landkreis München. Dort bleibt heute und morgen das Gymnasium Unterhaching geschlossen.

Weitere Kontaktpersonen der Infizierten werden ermittelt.

Aktuelles zum Coronavirus lesen Sie hier.

Von Daniel Krehl