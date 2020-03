Coronavirus: Zahlreiche Veranstaltungen im Landkreis Miesbach abgesagt

Der Rat des Gesundheitsamtes, wonach Veranstaltungen im Landkreis Miesbach wegen des Coronavirus verschoben werden sollen, hat Wirkung gezeigt. Hier alle Absagen in der Übersicht.

Miesbach - In einer Pressemitteilung rät das Gesundheitsamt Miesbach Veranstaltern, wegen der ersten Fälle des Coronavirus im Landkreis ihre Events zu verschieben - und zwar unabhängig von der Zahl der beteiligten Personen. Falls doch Veranstaltungen durchgeführt werden sollen, müssten die Veranstalter garantieren, dass es keinen Einlass für Personen mit Krankheitsanzeichen gibt“. Ferner müssten sie auf ausreichende Lüftung und Händehygiene achten.

Dies hat zu einer Reihe von Absagen geführt, die wir hier chronologisch zusammengefasst haben. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert.

Update Donnerstag, 5. März, 19.30 Uhr: Kreisjagdverband lässt Versammlung sausen

Spontan reagiert hat der Kreisjagdverband. Die für heute Abend angesetzte Versammlung findet nicht statt.

Update Donnerstag, 5. März, 19.15 Uhr: CSU lässt Kandidatenvorstellung ausfallen

Als „reine Vorsichtsmaßnahme“ bezeichnet der CSU-Kreisverband die Coronavirus-bedingte Absage der für den heutigen Freitag geplanten Vorstellung der Kreistagskandidaten im Irschenberger Trachtenheim. Der Infostand mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Landratskandidat Olaf von Löwis am morgigen Samstag ab 8.30 Uhr vor dem Lagerhaus an der Miesbacher Straße wird aber wie geplant stattfinden.

Update Donnerstag, 5. März, 18.45 Uhr: BRK Holzkirchen sagt Jahreshauptversammlung ab

Auch die BRK-Bereitschaft Holzkirchen reagiert auf die wachsende Corona-Verbreitung: Die am heutigen Freitagabend angesetzte Jahreshauptversammlung fällt aus.

Update Donnerstag, 5. März, 18.15 Uhr: Katholisches Bildungswerk streicht Veranstaltungen

Auch das Katholische Bildungswerk Miesbach reagiert auf die Empfehlung des Gesundheitsamtes: Zunächst bis einschließlich Mittwoch, 11. März, werden alle „zentralen Bildungsveranstaltungen“ abgesagt. Weitere Infos erteilten die örtlichen Bildungsbeauftragten oder Kooperationspartner. Dazu lohnt ein Blick auf die Internetseite www.kbw.miesbach.de.

Update Donnerstag, 5. März, 17.35 Uhr: Auktion im Rahmen der Ateliertage abgesagt

Die für heute, Freitag, geplante Kunstauktion im Schalthaus in Tegernsee ist aufgrund der Coronavirusfälle im Landkreis abgesagt. „Vorsichtshalber und auf aktuelle Empfehlung des Gesundheitsamtes“, wie der Verein Kulturvision mitteilt. Für den Veranstalter bedeutet die Absage einen enormen Verlust.

Update Donnerstag, 5. März, 16.50 Uhr: Blaskapelle Unterdarching sagt Konzerte ab

Der Corona-Virus schlägt auch auf Kulturveranstaltungen durch: Die Blaskapelle Unterdarching sagt ihre beiden Konzerte am kommenden Wochenende (6. und 8. März) ab. Wie Vorsitzender Tom Brunner mitteilt, ging der Absage eine „intensive Beratung des Landratsamtes Miesbach wegen des Vormarschs des Corona-Virus“ voraus. Man sei der Empfehlung des Landratsamts und der Gemeinde Valley gefolgt, öffentliche Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen nicht abzuhalten.

Die Blaskapelle hätte bei einer Durchführung der beiden Konzerte aufwändige Auflagen zu erfüllen gehabt, unter anderem penible Kontrollen am Eingang. „Das wäre für uns nur sehr schwer bis gar nicht umsetzbar gewesen“, sagt Brunner.

Nach reichlichen Abwägungen sei die Absage das Vernünftigste, was in der momentanen Lage möglich sei.

Bereits am Donnerstagabend wird der bereits erfolgte Konzertaufbau wieder rückgebaut. Brunner kündigte an, das Konzert unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Laut Brunner waren beide Konzerttermine fast ausverkauft. Der Eintrittspreis werde selbstverständlich zurückerstattet. Karten können bis 21. März beim Getränkemarkt Schima in Unterdarching zurückgegeben werden. „Ich bedanke mich bei den Behördenvertretern für die offenen Worte und die konstruktive Beratung“, sagte Brunner, „ebenfalls bedanke ich mich bei den Musikanten/Innen der Unterdarchinger Musi, die für die kurzfristigen Beratungen zur Verfügung standen.“

Update Donnerstag, 5. März, 16.15 Uhr: HDW-Festival fällt aus

Aufgrund dringlicher Empfehlung von den Behörden und den durch das Coronavirus entstandenen risikobehafteten Umständen wurde das HDW-Festival, das am morgigen Samstag in der Oberlandhalle in Miesbach stattfinden sollte, abgesagt. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Update Donnerstag, 5. März, 15.50 Uhr: Gemeinde Gmund streicht Anmeldetag in Kitas

Jetzt hat auch die Gemeinde Gmund auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert. Das Rathaus teilte am Donnerstag mit, dass der für Samstag, 7. März, geplante Tag der offenen Tür in der Kinderkrippe Zwergenburg, im Pius-Kinderhaus (Kindergarten und Hort) sowie bei der Spielgruppe abgesagt wird. Auch der Anmeldetag am Montag, 9. März, findet vorerst nicht statt. „An beiden Tagen würde einer Vielzahl an unbekannten Menschen der Zutritt zu den Einrichtungen ermöglicht“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Aufgrund der Fürsorgepflicht gegenüber den Kindern sei eine Durchführung der beiden Veranstaltungen nicht zu verantworten. „Diese Maßnahme stellt eine reine Vorsichtsmaßnahme dar“, stellt die Gemeinde klar. Neue Termine würden rechtzeitig bekannt gegeben.