Crash-Samstag im Raum Holzkirchen: Es kracht gleich dreimal

In Raum Holzkirchen kam es am Samstag gleich zu drei Unfällen. Ein Autofahrer fuhr beim Abbiegen einen Radler um. Auch die anderen beiden Crashs hatten es in sich.

Holzkirchen - Am Samstag ereigneten sich im Dienstbereich der Polizeiinspektion Holzkirchen insgesamt drei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen. Wie die Polizei berichtet, kollidierte gegen 10.30 Uhr in Weyarn in der Wattersdorfer Straße ein Opel einer 34-jährigen Warngauerin mit einem 50-jährigen Fahrradfahrer aus Weyarn. Als die Frau gerade in der Einmündung zu Am Schmiedberg wendete und rückwärts wieder in die Wattersdorfer Straße einfuhr, konnte der Fahrradfahrer nicht mehr ausweichen und touchierte den Pkw an der linken hinteren Fahrzeugseite. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrradfahrer leichte Schürfwunden am rechten Bein und wurde vor Ort erstversorgt. Das Fahrrad, sowie der Pkw wurden jeweils leicht beschädigt.

Crash-Samstag in Holzkirchen: Es kracht gleich dreimal

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr in Valley auf der Staatsstraße 2073 kurz vor der Weyarner Brücke in Fahrrichtung Weyarn. Ein 71-jähriger Rollerfahrer aus Wunsiedel stürzte ohne Fremdeinwirkung und zog sich Verletzungen am rechten Arm sowie am Bein zu. Der Roller wurde leicht beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Der dritte Unfall passierte gegen 14.30 Uhr in der Thanner Straße in Warngau in Fahrtrichtung Thann. Auch hier kollidierte ein Fahrradfahrer mit einem Pkw. Als der 73-jährige Holzkirchner mit seinem Opel Meriva nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, übersah er den herankommenden 28-jährigen Radfahrer aus Holzkirchen, der auf der Thanner Straße in die gleiche Richtung fuhr. Der Radfahrer erlitt Schürfwunden an Ellbogen, Knie und Hüfte. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der Schaden am Fahrrad wird auf 500 Euro geschätzt. Am Pkw wurde die rechte Seite leicht verkratzt. Hier wird der Schaden ebenfalls auf 500 Euro geschätzt. Ein ähnlicher Unfall hatte sich unlängst in Oberwarngau ereignet.

