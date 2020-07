Crystal Meth: Drogenfahrt endet in Holzkirchen

Einen 31-Jährigen, der unter Drogeneinfluss Auto fuhr, hat die Polizei am Dienstag in Holzkirchen gestoppt. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

Holzkirchen - Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, kontrollierten Beamte den Polen, der mit seinem Kleintransporter auf der A 8 Richtung Süden unterwegs war, gegen 11 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Holzkirchen.

Da der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten aufwies, führte die Polizei einen freiwilligen Vortest durch. Dieser Test reagierte positiv auf Methamphetamin, was zeigte, dass der 31-Jährige Crystal Meth konsumiert hatte. Eine Blutentnahme erhärtete den Verdacht. Außerdem fand die Polizei in seinem Fahrzeug noch eine kleine Menge Crystal Meth.

Der Mann durfte nicht weiterfahren, er kassierte ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro. In Hinblick auf die Drogen in seinem Fahrzeug entscheidet die Staatsanwaltschaft über das Strafmaß.