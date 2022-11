„Ballerdamisch“: Beim Marktplatzfasching 2023 sind Mallorca-Gefühle angesagt

Faschingsverein legt Motto fest

Von Andreas Höger schließen

Der Fasching kehrt zurück auf den Marktplatz. Nach zweijähriger Coronapause versprechen „De Damischen“ am Faschingssonntag (19. Februar) „Urlaub von den Krisen“ und holen dafür Mallorca nach Holzkirchen - ganz nach dem Motto: „Ballerdamisch“.

Holzkirchen – Ballermann oder Ballerfrau? Diese Genderdebatte wird im Holzkirchner Fasching 2023 schnell und fröhlich abgeräumt: „Ballerdamisch“ lautet das Motto, wenn der Faschingsverein „De Damischen“ beim großen Marktplatzfasching am 19. Februar ganz auf die Inspirationsquelle Mallorca setzt.

Auf dieses Thema einigten sich etwa 20 Mitglieder des Vereins jetzt bei der Hauptversammlung. Die coronabedingt überfälligen Neuwahlen der Führungsriege ergaben nur eine Änderung: Für Andreas Pohl, der sich auf einen Beisitzer-Posten zurückzog, rückte Julian Beeskow auf den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden nach. Chef der „Damischen“ bleibt weiterhin Josef Sappl junior.

Drei Jahre ohne großes Faschingstreiben in Holzkirchen: Nach der Pandemie-Delle sehen die „Damischen“ dringenden Erholungsbedarf – bei sich und der Bevölkerung. „Wir machen Urlaub von den Krisen“, kündigt der wiedergewählte Vorsitzende Sappl an. Dafür braucht es weder Flieger noch Autobahnen, nur gute Laune und fetzige Kostüme: In 95 Tagen, am Faschingssonntag 2023, soll sich im Ortskern alles um das Thema Mallorca drehen.

In der Versammlung hatte es andere, nicht sehr ernst genommene Vorschläge gegeben, berichtet Pohl, darunter „Anspielungen aufs Gendern“ und „die Diskussion um kulturelle Aneignung“. Letztlich sei es gelungen, die Mitglieder durch markante Schlagworte von der Mallorca-Brisanz der aktuellen Gemeindepolitik zu überzeugen. Pohl hatte einige „Malle“-Alternativen im Angebot: „Schinkenstraße statt Umgehungsstraße, Sangria saugen statt Geothermie pumpen, Bierkönig statt Kreisumlagen-König.“ Man wolle damit keinerlei Partei ergreifen, betont Pohl, „auch wenn die Diskussion immer damischer wird“. Dies gelte auch für die Debatte um den Party-Song Layla.

Ein motorisierter Faschingszug ist laut „Damischen“-Sprecher Pohl nicht geplant. Möglich sei aber ein „Einzug der Wirte“ aus Richtung Bahnhof, wie er auch zum Saisonauftakt auf Malle üblich sei. „Mitgestalter dürfen sich gerne melden.“ Freuen würde man sich, wenn umliegende Faschingsveranstalter das Holzkirchner Motto aufgreifen. „Dann könnte ein mehrtägiger Mallorca-Trip draus werden.“

Noch vor der großen Sause steht dem Verein ein kleines Jubiläum ins Haus. Am 23. Februar wird das 20-jährige Bestehen gefeiert. „Davor gab’s uns Damische zwar schon, aber nicht im Verein organisiert.“ Finanziell steht der Verein trotz der festfreien Corona-Jahre auf einem guten Fundament, wie Kassier Günter Wachsmann in der Versammlung erläuterte. Mehr als 50 000 Euro spendeten die „Damischen“ bereits an wohltätige Zwecke. Aktuell sind rund 150 Mitglieder eingetragen.

Um die Zeit bis zu den Feierlichkeiten im neuen Jahr zu überbrücken, ist Anfang Dezember ein „damisches“ Kesselfleischessen geplant. Am 4. Dezember (zweiter Advent) soll es auf der „Almwiese“ neben dem Gewerbegebiet-Ost auch Livemusik geben. Beginn ist – natürlich – um 11.11 Uhr.

Ein weiteres aktuelles Thema aus Holzkichen: Die Gemeindewerke erhöhen die Energiepreise.