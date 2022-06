Das perfekte Picknick: Küchenchef aus Holzkirchen verrät, was in den Korb gehört

Teilen

Gaumenfreuden für Draußen: Zucchini und frische Kräuter kommen in die Picknick-Kreationen von Stefano Chiari, Küchenchef der Holzkirchner Frischeküche. © Thomas Plettenberg

Sommerzeit ist Picknickzeit. Doch was packt man eigentlich in den Korb? Stefano Chiari, Küchenchef der Holzkirchner Frischeküche. verrät, was im Grünen am besten schmeckt.

Holzkirchen – Das Picknick hat sich in Zeiten von Corona als entspannteste Form des Essengehens erwiesen. Auch wenn das Virus in den Hintergrund gerückt ist: Auf einer Decke im Grünen zu speisen, hat immer Charme. Die letzte Woche der Pfingstferien bietet dazu Gelegenheit. Wenn das Wetter nicht passt? Hat man noch den ganzen Sommer über Zeit. Wir haben den Küchenchef der Frischeküche, Stefano Chiari, gefragt, welche Schmankerl picknicktauglich sind. Vier Kriterien sind ihm zufolge zu beachten: Die Speisen sollten ohne Kühlung auskommen, gut zu transportieren, mit den Händen essbar und Energielieferanten sein.

Zucchini-Feta-Muffins

„Privat und in der Frischeküche achte ich darauf, Mehl zu reduzieren und stattdessen Haferflocken zu verwenden“, sagt der 50-Jährige. So auch bei den Zucchini-Feta-Muffins, die kalt schmecken. Vor allem Weizenmehl belaste die Verdauung und sei zugleich nicht lange sättigend. Nährstoffreicher sei Vollkorn- oder Kamutmehl. „Haferflocken haben außerdem den Vorteil, dass sie die Muffins schön luftig machen.“

Lesen Sie auch: Mehrweg am Schulkiosk hält EInzug

Dass Kinder bei Vollkorngebäck und stückigen Haferflocken zuweilen den Mund verziehen, ist ihm bewusst – als Chef der Frischeküche ist er Spezialist für die Ernährung der Jüngsten: Bis zu 2000 Portionen liefert diese täglich an Krippen, Kindergärten und Schulen aus. „Wichtig ist, Kinder allmählich daran heranzuführen.“ So könne der Weizenmehl-Anteil in Gebäck oder Pfannkuchen peu à peu reduziert und der Vollkornmehl- und Haferflockenanteil entsprechend erhöht werden. Chiari empfiehlt außerdem, zarte, statt kernige Haferflocken zu verwenden.

Frischkäse-Kräuter-Dip

Kräuter, Kräuter, Kräuter: „Petersilie, Basilikum und Co. sind mir extrem wichtig, meine Kollegen lachen mich deshalb schon aus“, erzählt der Südtiroler schmunzelnd. In Kräutern stecke mehr, als man gemeinhin annimmt: „Sie enthalten viele gesundheitsfördernde Stoffe, und die ätherischen Öle sind ein Wahnsinns-Energieschub.“ Deshalb hat Chiari im Fall des Frischkäse-Kräuter-Dips eine Ausnahme gemacht von der Regel, dass Picknick-Schmankerl stets ohne Kühlung auskommen müssen. „Bei heißen Temperaturen empfehle ich aber, den Dip mit Mini-Akkus zu kühlen.“ Im Handel sind Kühl-Akkus erhältlich, deren Maße auf die Größe einer Brotzeitdose abgestimmt sind. Chiari empfiehlt den Dip zu Rohkoststicks. „Jedes Gemüse, das geschnitten ist, lässt sich unterwegs gut essen.“ Egal, ob Karotten, Paprika oder Kohlrabi. „Ich persönlich habe auch Stangensellerie gern.“ Der Dip passt aber auch zu Brezn oder Vollkornbrot.

Auch interessant: Hundhamer Kindergarten kocht regional und gesund - und den Kleinen schmeckt‘s

Pizza-Roulade

„Bei der Tomatensauce sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt“, sagt Chiari. Er verwendet gehackte Tomaten, die er noch mal aufkocht und dann mit Kartoffelstärke leicht abbindet. „Das muss nicht sein, verhindert aber, dass der Teig durchfeuchtet.“ Je nach Geschmack könne die Sauce nur mit Salz, aber auch mit Knoblauch oder Kräutern gewürzt werden. Dem geriebenen Käse könne man auch Gorgonzola oder Parmesan beimengen. „Die Pizza kann man perfekt kalt essen, und sie schmeckt hervorragend“, sagt Chiari.“ Er empfiehlt sie nicht nur für Picknicks, sondern auch für Kindergeburtstage.

Haferriegel

Weil sich ein Picknick mit einer Berg- oder Radtour verbinden lässt, hat Chiari ein Rezept vorbereitet, das an Nährstoffreichtum kaum zu überbieten ist: Getrocknete Datteln, Bananen und Haferflocken liefern unter anderem Magnesium, Folsäure und Vitamin B6. „Als passionierter Bergsportler mische ich auch gern gehackte Nüsse in die Masse.“ Der Vorteil: Der Riegel ist sättigend, liegt aber nicht schwer im Magen. Und trotz der Schokoladen-Tröpfchen schmilzt er bei Hitze nicht. „Ein Schokoladenüberzug dagegen würde nicht funktionieren.“

bst