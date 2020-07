Datenklau: Falscher Professor will Guthaben für Google Play Store

Fast wäre eine Studentin aus Holzkirchen einer Fake-Mail auf den Leim gegangen. Die fiese Masche vom falschen Professor.

Holzkirchen– Wie die Polizei Holzkirchen berichtet, hatte die Studentin am Samstag gegen 14 Uhr von einem Professor eine E-Mail erhalten, in der sie aufgefordert wurde, fünf Guthabenkarten für das Google Play Store zu kaufen. Sie sollte diese an ihn übergeben oder verschicken.

Die Studentin hatte die Karten schon gekauft, als sie offenbar doch sehr stutzig wurde. Sie rief sicherheitshalber bei ihrem Professor an – der von der Geschichte allerdings nichts wusste.

Virenschutz bei Stiftung Warentest: Dieses kostenlose Programm am besten abgeschnitten

Es hatte sich um eine Fake-Mail gehandelt, bei der sich ein Unbekannter der Daten des Professors bedient hatte. Weiterer Schaden konnte dadurch vermieden werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Abo-Falle: So zocken Fake-Streamingdienste ab

Per Mail und SMS: Datenklau mit Paket-Benachrichtigungen

ag

Rubriklistenbild: © dpa / Sebastian Gollnow