Dem Hackensee geht das Wasser aus

Von: Andreas Höger

Der Hackensee aus der Vogelperspektive: Neben der Hitze sind es wohl Tiere und Menschen, die dem Moorweiher das Wasser abgraben. © Thomas Plettenberg

Dem Hackensee das Wasser aus. Der Pegel sinkt und sinkt – nicht nur wegen der anhaltenden Trockenheit, sorgen sich die Fischer.

Kleinhartpenning – Der Hackensee bei Kleinhartpenning scheint langsam zu vertrocknen. Der Wasserpegel sank zuletzt um einen halben Meter, was dem flachen Moorweiher arg zusetzt. Noch ist das keine große Gefahr für den Fischbestand, Badegäste aber müssen am Ufer durch Schlamm waten. Die Trockenheit, so vermuten Fischer, hat drei Ursachen: Wetter, Biber und höhere Wehre am Kirchsee.

Eckhard Kalinowski ist niemand, der zu Alarmismus neigt. Der 79-Jährige, der einst Bürgermeister von Taufkirchen war, steht seit Langem an der Spitze der Siemensfischer, die den Hackensee bei Kleinhartpenning für ihr Hobby gepachtet haben. Seit einigen Tagen herrscht Unruhe bei den Mitgliedern. Der kleine Moorweiher, beliebt auch bei Naturschwimmern, hat viel Wasser verloren. „Schon sehr ungewöhnlich“, sagt Kalinowski, will die Problematik aber sachlich angehen. „Klar ist, dass sich an dem Zustand schnell etwas ändern muss.“

„Hacken“ schon trockengefallen

Seit Anfang Juli, als die ersten Hitzewellen durch Bayern zogen, sank der Wasserspiegel um 40 bis 50 Zentimeter. Der Auslauf, die „Hacke“ in Richtung Teufelsgraben, ist längst komplett trockengefallen. „Einige Mitglieder haben die Teichmuscheln dort gerettet“, sagt Kalinowski. Die Fische können mit der Situation noch gut umgehen. Weißfische, Zander, Hecht, Karpfen und große Waller wissen das flache Gewässer (600 mal 180 Meter groß) zu schätzen. An seiner tiefsten Stelle ist der Weiher bei normalem Pegel 2,80 Meter tief. „Eine akute Bedrohung unserer Fische sehe ich nicht“, sagt der Vorsitzende, „aber weiter austrocknen darf der See nicht.“

Schon vor einiger Zeit schaltete der Verein die Gewässeraufsicht beim Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ein. Die Experten wiesen darauf hin, dass das Jahr bisher zu trocken war, es fehlt Regen. „Über das Einzugsgebiet fiel nur 50 bis 75 Prozent der mittleren Niederschlagsmenge“, sagt Kalinowski. Dass selbst die seltenen Regentage den Hackensee nicht mehr ausreichend füllen, liege auch an fleißigen Bibern, glaubt der Vereinsvorsitzende. Ab Pelletsmühle seien viele Biberdämme zu beobachten, die das Wasser ableiten.

Der Pegel sinkt: Eckhard Kalinowski, Vorsitzender der „Siemensfischer“, macht sich Sorgen um den Hackensee. © Thomas Plettenberg

Graben Rückstau-Maßnahmen am Kirchsee das Wasser ab?

Neben der Hitze und dem Biber, so vermuten die Fischer, sind es neue Rückstau-Maßnahmen am Kirchsee, die dem Hackensee das Wasser abgraben. „Uns liegen Geo-Daten vor, die Hinweise darauf liefern, dass weniger Wasser vom Kirchsee kommt“, sagt Kalinowski. Mitglieder hätten dazu Beweise gesichert, unter anderem durch Drohnen-Aufnahmen.

„Eine solche Wasserknappheit wird angesichts des Klimawandels kein singuläres Phänomen am Hackensee bleiben“, fürchtet der 79-Jährige. Neben der Trockenheit sei ja auch mit häufigeren und heftigeren Überschwemmungen zu rechnen, was viele Fische über den Auslauf in den Teufelsgraben spülen könnte.

Fischer wünschen sich Analyse durch Fachbehörden

Kalinowski wünscht sich, dass das gesamte hydrogeologische System im Bereich Kirchsee, Hackensee und Teufelsgraben durch die Fachbehörden neu analysiert und bewertet wird. „Etwas unglücklich ist, dass wir uns da im Grenzgebiet der Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen bewegen“, weiß Kalinowski. Zuständig sind damit zwei Wasserwirtschaftsämter, Rosenheim und Weilheim. „Das macht’s aber hoffentlich nicht schwieriger.“

Der Hackensee muss aktuell zwar ohne Zulauf auskommen. Immerhin aber sprudeln im „Karpfenwinkel“ ganz im Westen einige Quellen, die den See vorerst über Wasser halten. Dort übrigens befindet sich auch die Liegewiese für Badegäste, die der Marktgemeinde Holzkirchen gehört. Der See selbst ist in Privatbesitz.