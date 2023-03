Corona-Bonus für Abiturienten: „Den größten Vorteil sehen wir bei der Mathe-Prüfung“

Von: Andreas Höger

Teilen

„Halte ich für fair“: Axel Kisters begrüßt den Zeitzuschlag beim Abitur. © tp

Das Kultusministerium ist großzügig: Bayerns Schüler bekommen heuer für ihre Abschluss-Prüfungen 30 Extra-Minuten als „Corona-Bonus“. Davon profitieren auch 121 Abiturienten des Staatlichen Gymnasiums Holzkirchen. Aber bringt das wirklich was?

Holzkirchen – Ein Abitur ohne Corona-Vorbelastung? „Wir wissen gar nicht, wie sich das anfühlt“, sagt Axel Kisters, Direktor des Staatlichen Gymnasiums Holzkirchen, das 2014 den Betrieb aufnahm und heuer erst seinen vierten Abschluss-Jahrgang ins Ziel bringen will. Seit 2020, als das erste Abitur anstand, hing immer die Pandemie über den Prüfungen. Und so wird es auch in diesem Jahr sein, wenn 121 Schüler zum Abitur antreten. „Zahlenmäßig unser bisher stärkster Jahrgang“, sagt Kisters. Und auch sie profitieren, wie alle bayerischen Abschluss-Schüler, von einem Corona-Bonus: Das Kultusministerium gewährt für jede schriftliche Prüfung einen 30-minütigen Zeitzuschlag.

Direkte Auswirkungen auf den Unterricht hatte die Pandemie zuletzt nicht mehr. Doch der aktuelle Abiturjahrgang hatte beim „Anlauf“ in den vergangenen Jahren immer wieder mit Corona-Beschränkungen zu kämpfen, sagt Kisters. „Ich halte es für fair, wenn sie dafür in den Prüfungen mehr Zeit bekommen.“ Konkret heißt das etwa, dass die Absolventen beim Auftakt am 26. April die Deutsch-Prüfung um 8 Uhr vorgelegt bekommen und erst um 13.45 Uhr abgeben müssen – statt um 13.15 Uhr. Bei Mathe am 3. Mai bleibt dank des Zuschlags von 9 bis 14 Uhr Zeit, um möglichst alle Aufgaben zu knacken.

„Den größten Vorteil sehen wir bei der Mathe-Prüfung“, sagt Kisters, „die Schüler haben mehr Ruhe, die Aufgaben durchzusehen und vielleicht Flüchtigkeitsfehler zu korrigieren.“ In der Deutsch-Prüfung wirke sich der 30-Minuten-Bonus mutmaßlich weniger deutlich aus. „Wer mehr schreibt, bekommt ja nicht automatisch eine bessere Note.“

Kisters glaubt nicht, dass der 30-Minuten-Bonus markant auf die Noten durchschlägt. Eher schon die Lehrplan-Erleichterungen durch das Kultusministerium, von denen der aktuelle Jahrgang noch profitiert, nicht aber mehr die Abiturienten des kommenden Jahres.

Ob und wie der Zeitzuschlag den 59 jungen Frauen und 62 jungen Männern des Holzkirchner Abiturs 2023 wirklich zugutekommt, hänge sehr von deren persönlicher Situation ab, betont Kisters. Der Bonus werde aber sicher helfen, im Vorfeld die grundsätzliche Prüfungsnervosität zu dämpfen: „Es klingt immer gut, wenn man weiß: Ich bekomme für eine Aufgabe mehr Zeit.“

Mehr zum Thema finden Sie hier.