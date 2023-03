Schon wieder die Pumpe: Dritter Störfall innerhalb eines Jahres legt Geothermie lahm

Von: Andreas Höger

Wieder die Pumpe: Die Geothermie-Anlage der Marktgemeinde ruht seit 23. März, erneut fiel in 900 Metern Tiefe die Pumpe aus. Erst Mitte April wird die Anlage wohl wieder laufen. © Thomas Plettenberg

Das Problem scheint unheilbar: Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres ist die Förderpumpe der Geothermieanlage Holzkirchen ausgefallen. Das als regionaler Leuchtturm der Energiewende gefeierte Projekt der Marktgemeinde verliert erneut einige 100 000 Euro. Der Frust ist groß – zumal kein Hersteller derzeit eine stabile Pumpe liefern kann.

Holzkirchen – Pumpenwechsel im März 2022, dann am 10. November und in der Nacht auf 23. März blinkte erneut die Störungsmeldung. Kein Thermalwasser mehr aus der Tiefe, die Pumpe in 900 Metern Tiefe steht. Mutmaßlich gab wieder der Elektromotor den Geist auf. „Da blutet das Herz“, seufzt Albert Götz, Geschäftsführer der Gemeindewerke. Es dürfte Mitte April werden, ehe die Ersatzpumpe installiert ist.

Das Pumpenproblem – es ist die Achillesferse vieler Geothermie-Projekte und quält auch die Holzkirchner Anlage in der Alten Au seit ihrer Inbetriebnahme im Dezember 2018. Der jetzige Störfall ist bereits der sechste seiner Art. „Extrem ärgerlich“, sagt Bürgermeister Christoph Schmid (CSU), „diese Hiobsbotschaften von unserer Geothermie reißen mich jedes Mal mental richtig runter.“ Denn jeder Störfall kostet richtig viel Geld.

Allein die Arbeiten, die defekte Pumpe samt Gestänge 900 Meter aus der Tiefe zu ziehen und eine neue zu versenken, kostet laut Schmid rund 200 000 Euro. Die Reparatur läuft diesmal als Gewährleistungsfall, musste aber bei anderen Störungen auch schon bezahlt werden. „Jedes Mal müssen wir deswegen mit den Herstellern hart verhandeln“, sagt Götz.

Besonders schwer wiegt zudem, dass die Geothermie an den Ausfall-Tagen keinen Strom erzeugt und damit kein Geld verdient. Götz schätzt den Verlust auf 15 000 bis 20 000 Euro – und das jeden Tag. Überdies müssen die Gemeindewerke teures Gas einkaufen, um die Geothermie-Fernwärme zu ersetzen, die bereits viele Holzkirchner Häuser heizt. Ein vierstelliger Betrag ist laut Götz auch hier täglich fällig. „Wenigstens lief die Pumpe im Winter, sonst wär’s noch teurer geworden“, sagt Schmid.

Es sind die hohen Temperaturen, denen die Geothermie-Pumpen allerorts kaum gewachsen sind. In Holzkirchen sind es dank der enormen Fördertiefe (5500 Meter) etwa 150 Grad – deutlich mehr als in den Anlagen im Münchner Raum. Was gut ist für die Energieausbeute, erhöht den Motorenverschleiß.

„Die Pumpenwechsel fressen alle Gewinne – es ist ein Drama“, sagt Erwin Knapek. Der 80-jährige Oberhachinger gilt als Vorreiter der Geothermie in Deutschland; als Unterhachinger Bürgermeister (1996 bis 2008) initiierte er ein Pilotprojekt, lange Jahre warb er als Präsident des Bundesverbands für die Energie aus der Tiefe. Knapek nervt, dass die Branche auf die US-Pumpenhersteller Halliburton und Baker Hughes angewiesen ist. „Die machen ihr Geld mit der Ölindustrie“, sagt Knapek. Eine funktionierende Thermalwasser-Pumpe zu konstruieren, sei nicht ihr vordringliches Interesse: „Die sind froh, keine Konkurrenz zu haben.“

Immerhin: Laut Knapek versucht der deutsche Hersteller Oil Dynamics, in den Markt zu kommen, bietet laut Götz aber noch zu teuer an. Und bereits 2005 hat sich in Bayern die Forschungsgruppe Geothermie-Allianz gebildet, in der Studenten aus München, Erlangen und Bayreuth nach technischen Lösungen suchen. „Bürgermeister und Landrat müssen Alarm schlagen im Wirtschaftsministerium“, rät Knapek, „wir brauchen eine funktionierende Geothermie für die Energiewende.“

Schmid war bereits bei Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Er berichtet von Gesprächen, ein Forschungsprojekt für Geothermie-Pumpen in Holzkirchen aufzusetzen. „Wenn die Pumpe bei unseren 150 Grad läuft, läuft sie anderswo auch“, sagt Götz. Doch konkrete Zusagen stehen noch aus. „Mir fehlt der politische Rückhalt, als Gemeinde werden wir mit den Risiken alleingelassen“, sagt Schmid. Ihm bleibt vorerst nur die Hoffnung, dass die neue Pumpe mehr Monate schafft als die letzte.

