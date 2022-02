Zeichen setzen gegen „Spaziergänger“: Veranstaltung auf Marktplatz geplant

Auf dem Marktplatz Holzkirchen ist am 22. Februar eine Veranstaltung des neuen Bündnisses „Für Zusammenhalt und Demokratie“ geplant. © Andreas Leder

Der Protest ist unübersehbar und wiederkehrend: Bei den Montags-„Spaziergängen“ ziehen Gegner der Corona-Maßnahmen durch Holzkirchen. Dass es viele Bürger gibt, die darüber den Kopf schütteln, will ein überparteiliches Bündnis am 22. Februar demonstrieren. Motto: „Für Zusammenhalt und Demokratie“.

Holzkirchen – Sie kommen mittlerweile jeden Montag zusammen. Inoffiziell, aber verabredet. Zuletzt waren es 276 Menschen, die sich am Marktplatz trafen und eine Stunde durch den Ort zogen. Botschaften artikuliert niemand, angemeldet sind die Aktionen nicht, weder bei der Polizei noch in der breiten Öffentlichkeit. Doch man darf unterstellen, dass die Holzkirchner Montags-Aktionen, wie die zeitgleichen Märsche anderswo, dem Protest gegen die Corona-Politik Gewicht verleihen sollen. Insbesondere der Widerstand gegen eine Impfpflicht dürfte die „Spaziergänger“ auf die Straße treiben.

Muss man diese Art der Protest-Inszenierung dulden? „Im Kreis der Gemeinderäte haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir damit umgehen“, sagt Anita Gritschneder, stellvertretende Fraktionssprecherin der Grünen. Sie selbst hat eine klare Meinung: „Mich ärgert jeder Spaziergänger, der unsolidarisch ist und undemokratisches Verhalten zeigt.“ Auch wenn die Montags-Spaziergänge in Holzkirchen bislang friedlich und ruhig abliefen, „wollen wir da nicht länger tatenlos zuschauen“, sagt die Gemeinderätin.

Bündnis „Für Zusammenhalt und Demokratie“ will Flagge zeigen

Zusammen mit ihren Ratskollegen Simon Ammer (SPD) und Dirk Kreder (FDP) hat Gritschneder das überparteiliche Bündnis „Für Zusammenhalt und Demokratie“ ins Leben gerufen. Bei einer Veranstaltung am Dienstag, 22. Februar, will dieses Bündnis Flagge zeigen. „Wir geben all den Leuten eine Stimme, die nach unserer Ansicht die Mehrheit in unserer Gesellschaft sind“, sagt Gritschneder. Als es darum ging, die Aktion vorzubereiten, habe man aus der Bevölkerung schon viel Zuspruch bekommen, sagt die Grünen-Rätin. „Manche haben gesagt, endlich macht mal wer was für die schweigende Mehrheit.“

Die Veranstaltung am 22. Februar werde ordentlich angemeldet, betont Gritschneder – anders als die Montagsspaziergänge. „Die ,Spaziergänger‘ wollen unsere Demokratie an der Nase herumführen“, findet sie. Das Recht auf Demonstrationsfreiheit würden sie zwar in Anspruch nehmen, sich aber vor der Pflicht drücken, dies bei den Behörden anzumelden.

Sehr bewusst plane man die Veranstaltung ohne eigenen „Spaziergang“ nur am Marktplatz. „Wenn das dort möglich ist“, sagt Gritschneder, „wir halten uns an alle Corona-Auflagen.“ Den Dienstag habe man gewählt, um den „Spaziergängern“ aus dem Weg zu gehen: „Wir suchen keine Konfrontation und wollen auch nicht, dass sich da was aufschaukelt.“

Veranstaltung soll in die ganze Region wirken

Geplant ist die Aktion von 17 bis 19 Uhr, zunächst ohne Programm. Möglichst viele Bürger sollen die Möglichkeit haben, ein Zeichen zu setzen im Sinne des Bündnisses; deswegen ist angedacht, dass die Teilnehmer nacheinander vorbeischauen können, vielleicht eine Kerze entzünden und ein Luftballon-Herz mit nach Hause nehmen. „Es soll keine gedrückte Stimmung herrschen“, betont Gritschneder, „wir wollen Licht ins Dunkel bringen.“ Die Veranstaltung richte sich nicht nur an Holzkirchner, sondern „soll als Zeichen in den ganzen Landkreis und die Region wirken“.

Politische Reden sind nicht vorgesehen. Dafür hat der Holzkirchner Günter Pilz, Kardiologie-Chefarzt im Krankenhaus Agatharied, einen kurzen Vortrag zugesagt. Auch ein musikalischer Beitrag ist angedacht. „Ich bin jetzt schon gespannt, wie viele Leute kommen“, sagt Gritschneder.

