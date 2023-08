Der Traum von Freiheit: Holzkirchnerin gibt Tipps für Camper

Reisefieber: Heidi Siefert aus Holzkirchen verrät in der Buchreihe „Yes we camp!“, wo Camper die schönsten Plätze finden.

Ferienzeit – das heißt für eine wachsende Fangemeinde auch Campingzeit. Wo es sich in Deutschland und Europa lohnt, Halt zu machen, dazu gibt die Holzkirchnerin Heidi Siefert in einer Buchreihe Tipps.

Holzkirchen – Zelten, Vanlife, Glamping: Camping boomt. Wo die schönsten Plätze zu finden sind, damit lässt sich nicht nur ein Buch füllen. Gleich drei hat die freie Journalistin Heidi Siefert jetzt vorgelegt, die auch für unsere Zeitung im Einsatz ist. Alle durchweht der Traum von Freiheit und Unabhängigkeit – mit gänzlich geerdeten Tipps. „Schreiben“, verrät die 56-Jährige aus Holzkirchen, „fühlt sich da auch immer ein bissl wie Urlaub an.“

Eigentlich ist es ja fast schon ein großes Missverständnis: Wer zum Campen aufbricht – ob nun mit Zelt oder Wohnmobil – ist auf der Suche nach Freiheit und Unabhängigkeit. Und doch landen die meisten – ob mit Zelt oder Wohnmobil – doch nicht an abenteuerlichen Flecken mitten in der Wildnis, sondern am Campingplatz. Zum einen, weil das Kampieren in freier Wildbahn vielerorts einfach verboten ist. Und zum anderen, weil auch der Camper – ob mit Zelt oder Wohnmobil – eben doch einen Anschluss an die Segnungen der Zivilisation zu schätzen weiß. Etwa Waschräume und Stromanschluss. Oder nette Campnachbarn.

Heidi Siefert kennt das Spannungsfeld. Sie ist selbst mehrmals im Jahr campen, mit Familie. „Eher beruflich“, gesteht die 56-Jährige, aber Mann und Söhne sind durchaus dafür zu begeistern. Es sei wichtig, selbst Reisen auszuprobieren, um ein echtes Gefühl für den Urlaub dort zu bekommen, weiß die Reisejournalistin, die schon lange intensiv mit dem Thema Camping befasst ist. Selbst Wintercamping in den Dolomiten hat sie schon ausprobiert. „Ich finde das spannend, auch wenn ich mir das privat nicht überlegt hätte.“

Wellnesslandschaft und Yoga statt Verzicht

Mit Corona und seinen Kontaktbeschränkungen hat der Camping-Trend noch einmal ordentlichen Schub bekommen. „Ich glaube, dadurch sind noch mal viele darauf aufmerksam geworden“, meint Siefert. Dass sich der Trend bald verläuft, davon geht sie nicht aus. „Ich glaube, das wird ein Trend bleiben, weil Camping so vielseitig geworden ist, dass jeder was für sich finden kann.“ Camping bedeutet schließlich längst nicht mehr nur viel Verzicht und die Wahl zwischen Zelt und Wohnwagen.

Unter die klassischen Wohnmobile in verschiedenen Größen mischen sich schick ausgebaute Vans oder Luxusliner auf Rädern, in deren Heckgarage noch der Kleinwagen Platz findet, andere reisen aufs Nötigste reduziert mit dem Rad. Oder die Camper übernachten in kleinen, feinen Hütten. Die Campingplätze haben auf die vielfältigen Ansprüche und Bedürfnisse reagiert. „Viele Anlagen sind zu richtigen Ferienclubs geworden“, schildert Siefert. Es gibt Campingplätze mit Wellnesslandschaft oder Yogakursen.

Siefert teilt – teils mit weiteren Autoren – in der Buchreihe „Yes we camp!“ in Kooperation mit dem ADAC und dem Onlineportal Pincamp ihre Tipps, wo’s für Camper am schönsten ist: Die Bücher heißen „Secret Campsites – Kleine, charmante Campingplätze in Europa“, „Camping für die Seele – Die schönsten Campingplätze zum Auftanken und Verwöhnen“ und „Camping an Natur- und Nationalparks – Die schönsten Plätze in ganz Europa“.

Lieblingsplätze verraten? Kein Problem

Darin sind auch Sieferts eigene Lieblingsplätze. Etwa in Portugal an einer riesigen, eingewachsenen Wiesenfläche, wo die Betreiber das Thema Upcycling leben und Gemüse anbauen, das die Camper zum Kochen frisch pflücken können. Am Bodensee, wo man mitten in der Obstwiese das Lager aufschlägt. In Moldawien, wo man auf einer Wiese mit Flussbett campt. Oder auf einem kleinen Platz in einem Naturpark in den Bergen Spaniens, den Kajakfahrer, Radler und Bergsteiger als Basislager nutzen.

Teilt man denn als Reisejournalistin denn wirklich die echten Lieblingsplätze – die dann vielleicht überlaufen werden? Klar, meint Siefert: „In Zeiten von sozialen Medien muss man sagen: Selbst wenn du es nicht verrätst, tut es ein anderer.“

Die Buchreihe „Yes we camp!“ unter anderem mit den Titeln „Secret Campsites“ (256 Seiten 23 Euro), „Camping für die Seele“ (192 Seiten, 23 Euro) und „Camping an Natur- und Nationalparks“ (192 Seiten, 23 Euro) ist überall im Buchhandel erhältlich.