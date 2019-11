Derblecken: „Keiner soll sich sicher fühlen“

De Damischen und die Feuerwehr Holzkirchen feiern 2020 zwei Geburtstag. Beim Derblecken geht‘s zur Sache. Garantiert.

Holzkirchen – In Holzkirchen gibt es nächstes Jahr viel zu feiern. Die Feuerwehr wird 150 Jahre alt. Und der Faschingsverein „De Damischen“ feiert zweiten Geburtstag. Gegründet wurde der Verein zwar anno 1998. „In Karnevalskreisen wird aber in Elferschritten gezählt“, sagt Andreas Pohl, der die Festlichkeiten in beiden Vereinen mitorganisiert. Weil Feuerwehr und Damische gut miteinander können, wird gemeinsam gefeiert. Erster Höhepunkt ist ein Derblecken, bei dem die Politik in der Marktgemeinde humoristisch verarbeitet wird. Am 21. März öffnet die Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses ihre Türen und wird Schauplatz für ein Spektakel der besonderen Art.

„Keiner soll sich sicher fühlen“, warnt Pohl. Und Josef Sappl junior, Vorsitzender von „De Damischen“, erzählt: „Das letzte Derblecken gab es vor zwölf Jahren. Da hat sich einiges angestaut“. Geschichten gibt es in der Marktgemeinde ja genug: vom Kuhglockenstreit bis hin zur neuen Kirche. Wer und was derbleckt wird, ist aber natürlich noch streng geheim.

Derblecken: Hochkarätige Auftritte garantiert

+ Corinna Binzer Den Organisatoren gelang es, für die Veranstaltung eine hochkarätige Besetzung zu engagieren. Der aus Film und Fernsehen („Sturm der Liebe“) bekannte Schauspieler Sepp Schauer wird gemeinsam mit Corinna Binzer und Katharina Anna Stahl den Lokalpolitikern die Leviten lesen.

Der Zeitpunkt dafür könnte passender nicht sein: Das Derblecken findet eine Woche nach den Kommunalwahlen statt – und eine Woche vor einer möglichen Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, bekomme man beim Derblecken die „letzten politischen Informationen, um die richtige Wahl zu treffen“, weiß Karl Eßl, erster Vorsitzender des Feuerwehrvereins.

+ Sepp Schauer. Neben der Vorführung von Schauer, Binzer und Stahl wird auch der Holzkirchner Fernsehkommissar Adnan Erten das Geschehen in der Marktgemeinde beleuchten. Und es wird ein eigens für das Jubiläumsjahr gebrautes Festbier gereicht, verrät Braumeister Wolfgang Sappl. Die Musikkapelle Hartpenning sorgt für die musikalische Gestaltung des Abends.

Derblecken: Vorverkauf hat begonnen

Der Vorverkauf für die Eintrittskarten hat begonnen. Die Tickets kosten 20 Euro und sind ausschließlich an vier Vorverkaufsstellen zu erwerben: An der Rezeption der Alten Post (Marktplatz 10a), bei Hut und Tracht (Marktplatz 9), im Weinfachhandel Priller (Münchner Str. 6) sowie bei Spielwaren Karner (Tegernseer Straße 6). Eine Abendkasse wird es nicht geben.

+ Adnan Erten Für die Damischen ist das Derblecken das „i-Tüpfelchen“ nach den Faschingsfeierlichkeiten im Februar, sagt ihr Vorsitzender Sappl junior. Die Holzkirchner Feuerwehr hingegen veranstaltet ihr großes Geburtstagsfest am zweiten Juliwochenende. Am Herdergarten wird ein Festzelt aufgestellt, wo es neben viel Musik auch einen einzigartigen sportlichen Wettkampf geben wird, verrät Vereinschef Eßl. Eine Oldtimershow und ein Festzug mit allen Feuerwehren aus dem Landkreis sind ebenfalls geplant (wir berichteten).

Andreas Wolkenstein