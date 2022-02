„Es hilft den Kindern und Jugendlichen in ihrem Leben“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Engagiert: Die ehemalige Bereitschaftsjugendwartin des BRK Holzkirchen, Petra Hildebrand. © Thomas Plettenberg

Können Kinder Ersthelfer sein? Petra Hildebrand hat immer in die Fähigkeiten der jungen Generation vertraut. Über zehn Jahre hat sie beim BRK Holzkirchen den Nachwuchs begleitet. Jetzt hört sie auf.

Holzkirchen – Erst kürzlich hat Petra Hildebrand eine Mutter getroffen, deren Tochter einst in einer Jugendgruppe der BRK-Wasserwacht das Schwimmen und Retten erlernt hatte. Noch heute, so erzählte es die Mutter, schwärme ihre Tochter von den Erfahrungen, die sie als Jugendliche bei der Wasserwacht gemacht habe und leite inzwischen selbst Erste Hilfe-Kurse. „Das zu hören, hat mich sehr gefreut“, sagt Hildebrand, „es hat mich in meinem Tun bestätigt.“

Trotzdem hat sie ihr Ehrenamt als Bereitschaftsjugendwartin des Holzkirchner Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) nun an den Nagel gehängt. Warum? „Ich schaffe es zeitlich nicht mehr“, sagt Hildebrand. Jetzt, wo ihre drei Töchter erwachsen sind, will sie sich wieder mehr auf ihren Beruf konzentrieren. Hildebrand arbeitet als Verwaltungsleiterin der evangelischen Kirche in Holzkirchen. Erst kürzlich hat sie ihre Stundenzahl aufgestockt. An Heiligabend ist sie 50 geworden. „Vielleicht ist es auch das“, sagt sie. „Ich möchte Zeit für mich gewinnen, herausfinden, ob es noch andere Dinge gibt, die mich interessieren.“

Der Mensch im Fokus

Hildebrand kam 2009 über den Schwimmlehrer ihrer Tochter zur BRK-Wasserwacht. „Mir gefällt der Gedanke des Ehrenamtes“, sagt sie. „Etwas für die Gesellschaft zu leisten, ohne dafür Geld zu erwarten, ist schätzenswert.“ Außerdem sei es wichtig, den Menschen zu sehen. „Die Menschlichkeit ist der Grundgedanke des Roten Kreuzes“, sagt Hildebrand. Von Anfang an engagierte sie sich in der Jugendarbeit des BRK. Sie bildete Grundschüler zu sogenannten Juniorhelfern aus – ein Programm, das kindgerecht Methoden der Ersten Hilfe vermittelt. Später installierte sie die BRK-Schulsanitätsdienste an Holzkirchner Schulen, darunter auch weiterführende. Dabei übernehmen Schüler – ihrem jeweiligen Alter entsprechend – Verantwortung für die Erstversorgung erkrankter oder verletzter Mitschüler bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Sie müssen dafür mindestens in Erster Hilfe ausgebildet sein. „Auch Grundschüler können problemlos die stabile Seitenlage machen und einen Druckverband anlegen“, sagt Hildebrand.

Allerdings geht es beim Schulsanitätsdienst des BRK nicht nur ums Helfenkönnen: Schulsanitäter haben die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. „Zu sehen, wie wissbegierig Kinder sind, wie sehr sie sich mit ihrer Aufgabe identifizieren und wie stolz sie sind, wenn sie in der Pause ihre Leuchtwesten und ihr Sanitäter-Täschchen tragen, hat mir großen Spaß gemacht.“

Trost und Traubenzucker

Freilich reanimieren Grundschüler keine Bewusstlosen. Aber auch mit Trost und Traubenzucker können sie einem Mitschüler, der sich weh getan hat, eine Hilfe sein. Und: „Sie haben die Möglichkeit, sich zu entwickeln“, sagt Hildebrand. Das hilft nicht nur dem BRK bei der Nachwuchsgewinnung. „Es hilft den Kindern und Jugendlichen in ihrem Leben.“

2017 gründete Hildebrand mit Unterstützung des damaligen Bereitschaftsleiters Markus Probst die Bereitschaftsjugend – eine Jugendgruppe für jene, die noch mehr machen wollen als Schulsanitätsdienste. Als Bereitschaftsjugendwartin förderte Hildebrand das Engagement der Jugendlichen. Sie leitete die wöchentlichen Treffen, organisierte für sie Vorträge von Seelsorgern und Bergwachtlern. Sie besuchte mit ihnen die Integrierte Leitstelle in Rosenheim und die Rettungshundestaffel. Sie organisierte die Inszenierung eines Autounfalls, damit die Jugendlichen lernen konnten, eine Unfallstelle abzusichern und auszuleuchten. „Jeder kann in die Lage kommen, helfen zu müssen“, sagt Hildebrand. „Da ist es gut, wenn man Ahnung hat.“ Immer konnte sie dabei auf die Unterstützung von Markus Probst und seiner Nachfolgerin Elisabeth Proisl zählen. Das zu erwähnen, ist Hildebrand wichtig – nicht ihre Person, sondern die Gemeinschaft steht für sie im Vordergrund.

Seit der Pandemie stagniert die Jugendarbeit

Seit Pandemiebeginn stagniert die BRK-Jugendarbeit. Wann immer es das Infektionsgeschehen erlaubte, nahm Hildebrand Ausbildung und Training von Kindern und Jugendlichen zwar wieder auf. Mit Maske, Tests und Abstand. Weil sie weiß, wie wichtig es ist, ihre Wissbegierigkeit und ihr Bedürfnis nach sinnvoller Beschäftigung ernst zu nehmen. Aber immer wieder kam es zu Unterbrechungen. Auch die Schulen reagieren mit Blick auf Corona zurückhaltend, wenn es um die Ausbildung von Juniorhelfern und Schulsanitätsdiensten geht.

„Mein Ehrenamt hat meinen Alltag bestimmt“, sagt Hildebrand. Jetzt ist es Zeit für einen Perspektivenwechsel – auch wenn sie sich nicht ganz von ihrem Engagement verabschieden will. Zum Beispiel bleibt sie vorerst weiter Vorsitzende der Holzkirchner Wasserwacht. Das Amt des Bereitschaftsjugendwarts übernimmt Sven Sieland kommissarisch, bis ein Nachfolger für Hildebrand gewählt ist.