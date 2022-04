Holzkirchen greift auf Rücklagen zu

Die Gewerbebetriebe sind wichtig für die Marktgemeinde. Sie sind die größte Einnahmequelle für den Verwaltungshaushalt. © Thomas plettenberg

Steigende Preise, weniger Gewerbesteuer, große Bauvorhaben – das alles macht sich im Holzkirchner Gemeindesäckel bemerkbar. Um ihre Projekte stemmen zu können, muss die Gemeinde tief in die Taschen greifen und holt sich Geld aus den Rücklagen. Entspannung ist vorerst nicht in Sicht.

Holzkirchen – Die fetten Jahre seien vorbei, bemerkte Simon Ammer (SPD) in der Aussprache zum Holzkirchner Gemeindehaushalt für 2022. Grund dafür waren die Haushaltszahlen, die Kämmerer Dominik Wendlinger im Gemeinderat präsentierte. Im Verwaltungshaushalt, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben beziffert, stehen laut Wendlinger 53,9 Millionen Euro (-15,1 Millionen Euro). Investitionen werden im Vermögenshaushalt geführt, in diesem stehen für das laufende Haushaltsjahr 26,2 Millionen Euro. Dies entspricht zwar einer Steigerung von gut 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ermöglicht wird diese Summe aber nur durch den Griff in die Rücklagen, die die Gemeinde in den vergangenen Jahren gebildet hatte: 21,2 Millionen Euro kommen aus diesem Topf (+ 12,6 Millionen Euro). Grund für diesen Schritt sind die gemeindlichen Baumaßnahmen, erklärte Wendlinger.

Mit dem Anbau der Kindertagesstätte an der Erich-Kästner-Straße, dem Neubau des Bauhofs und der neuen Mittelschule (samt Interimsbau) stehen bekanntlich drei Großprojekte an. Die Kosten dafür werden verteilt über die kommenden Jahre fällig. Weitere Mittel fließen an die Feuerwehren, Schulen und in den Städtebau (siehe Kasten).

Hauptquelle für die Zufuhr an den Verwaltungshaushalt ist die Gewerbesteuer. Die Holzkirchner Betriebe zahlen in diesem Jahr 19 Millionen Euro. Das sind gut 13 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Grund für diesen deutlichen Rückgang ist die Struktur der Betriebe, die Gewerbesteuer zahlen: Über die Hälfte der Gemeindeeinnahmen stammt von nur vier Betrieben (bei einer Gesamtzahl von über 2300 Gewerben). Das Problem: Veränderungen in der Organisation dieser Betriebe führten zuletzt dazu, dass diese weniger Steuern zahlen müssen und der Gemeinde somit weniger Einnahmen zukommen.

Neu am Haushalt für 2022 ist daher ein erhöhter Hebesatz für die Gewerbesteuer. Während dieser seit 2010 unverändert bei 300 Prozent lag, steht in der nun beschlossenen Haushaltssatzung ein Hebesatz von 320 Prozent. Damit kommen zwar höhere Ausgaben auf die Holzkirchner Unternehmen zu. Wie Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) betonte, ist Holzkirchen aber weiterhin eine der günstigsten Gemeinde in Oberbayern.

Der Haushalt in Zahlen Verwaltungshaushalt: 53,9 Millionen Euro (-15,1 Mio) Vermögenshaushalt: 26,2 Millionen Euro (+12,2 Mio); Zuführung zum Vermögenshaushalt 2,4 Millionen Euro (-100 000 Euro); keine Kreditaufnahme, Höchstbetrag für Kassenkredite: acht Millionen Euro; Schulden: 9,7 Millionen (-1,6 Mio) Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2022 (Schätzung): 551,46 Euro; Gewerbesteuer: 19 Millionen Euro (-12,2 Mio) Einkommensteueranteil: 14,3 Millionen Euro (+600 000 Euro) Kreisumlage: 18,1 Millionen Euro (-300 000 Euro); Rücklagen: 917 000 Euro (- 20,1 Mio) Rücklagenentnahme: 21,2 Mio Euro (+12,6 Mio Euro) Sonderrücklagen für Brandschutz 769 000 Euro (-340 000 Euro); für Wohnungsbau 100 000 Euro (+35 500 Euro); für Sportentwicklung 358 000 Euro (+158 000 Euro); Investitionen: Neubau Mittelschule 8,6 Millionen Euro (2023: 13 Mio; 2024: 14 Mio) Kita Erich-Kästner-Straße vier Millionen Euro (2023: fünf Mio; 2024: vier Mio); Darlehen Geothermie: vier Millionen Euro; Straßenbau (Unterquerung Buchenstraße, Amalie-Hohenester-Weg, Baumgartenstraße) 3,1 Mio Euro; Geh- und Radweg Holzkirchen-Otterfing 650 000 Euro; EDV-Anlage 435 000 Euro; Lüftungsanlage Turnhalle Probst-Sigel-Straße 396 000 Euro; Investitionszuschüsse an den Sport 250 000 Euro; Spielplätze 171 100 Euro; LED Turnhalle Baumgartenstraße 135 000 Euro; Katastrophenschutz (Sirenenanlage) 125 000 Euro Feuerwehren (Schutzkleidung, Umbau) 123 000 Euro; Bauhof 115 000 Euro (2023: 10 Mio; 2024: 15 Mio)

Den Einnahmen steht auf der Ausgabenseite in erster Linie die Kreisumlage gegenüber, die mit 18,1 Millionen Euro zu Buche schlägt. Mit gut 23 Prozent trägt Holzkirchen die Hauptlast der Kreis-Zuflüsse aus den Kommunen. Da sich die Kreisumlage daran bemisst, wie hoch unter anderem die Gewerbesteuereinnahmen zwei Jahre vor dem jeweiligen Haushaltsjahr waren, stehen in den kommenden Jahren noch höhere Beträge an.

Trotz der finanziellen Situation bemühten sich die Gemeinderäte um ein positives Urteil. Von einem „soliden Haushalt“ sprach Bürgermeister Schmid. Man sei angesichts der vielen Projekte eine gut aufgestellte Gemeinde, gab Sebastian Franz (CSU) zu Protokoll. Robert Wiechmann (Grüne) bekräftigte, dass der im Vergleich zum Vorjahr höhere Hebesatz bei der Gewerbesteuer für Stabilität sorge. Dem gegenüber stünden aber Risiken für die Kalkulation, die sich bei den Bauprojekten ergäben. SPD-Mann Ammer begrüßte, dass die Gemeinde keine neuen Schulden machen muss. Einziger „Wehmutstropfen“ beim Haushalt sei für ihn, „dass der kommunale Wohnungsbau nicht den Raum einnimmt, den er sollte“. Zustimmung zum Haushalt signalisierte auch Torsten Hensel (FWG), der darauf verwies, dass aus seiner Sicht in den nächsten Jahren noch größere Herausforderungen auf die Gemeinde warten. Dirk Kreder (FDP) mahnte an, den Standort Holzkirchen auch künftig für Gewerbetreibende attraktiv zu halten.

Von Andreas Wolkenstein

