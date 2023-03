Um die Kriegsnot etwas erträglicher machen: Ein Sattelzug voller Hilfsgüter ist auf dem Weg

Von: Andreas Höger

Lebensmittel, Medikamente, Kleidung: Sibylle König (3. v.l.) und Mariia Binat (2. v.r.) von der Bürgerstiftung beluden mit Helfern den 40-Tonner, der heute voll beladen aufbricht in Richtung Ukraine. © Thomas Plettenberg

Der dritte Hilfstransport ist der bislang größte: Mithilfe vieler Geld- und Sachspenden aus der Region stellte die Bürgerstiftung Holzkirchen eine neue Hilfslieferung für die Ukraine zusammen. Ein ganzer Sattelzug voller Lebensmittel, Medikamente und Kleidung macht sich auf den Weg.

Holzkirchen – Fünf Tonnen Nudeln, Medikamente, Hygiene-Artikel: Voll beladen startet am heutigen Freitag der Frühjahrs-Hilfstranport aus Holzkirchen in Richtung Ukraine. „Wir können dreimal so viel Hilfsgüter auf die Reise schicken als beim letzten Mal vor Weihnachten“, freut sich Sybille König, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Holzkirchen und Organisatorin des mittlerweile dritten Hilfskonvois.

Anders als bisher hatte die Bürgerstiftung im Vorfeld des Frühjahrs-Transports um Geldspenden gebeten, um gezielt Hilfsgüter kaufen zu können, die in der Ukraine am dringendsten benötigt werden. Rund 10 000 Euro gingen auf dem Spendenkonto ein. „Es gab Einzelspenden von 20 bis zu 2000 Euro“, sagt König, „das Geld kam aus dem ganzen Landkreis.“

In Großmärkten kauften König und ihre Mitstreiter damit haltbare Lebensmittel, Kinder- und Babynahrung. Apotheken aus Holzkirchen und Otterfing gaben Medikamente zum Einkaufspreis weiter. Der größte Coup gelang König, als Nudelhersteller Bernbacher aus Hohenbrunn (Landkreis München) fünf Tonnen Nudeln spendete – drei Sorten im Wert von mehreren 1000 Euro.

Ein Holzkirchner Unternehmen lieferte ein neues Notstrom-Aggregat, das ebenfalls Platz fand auf der Ladefläche des 40-Tonners. Warme Kleidung, Schlafsäcke und Decken aus dem Lager des Sauerlacher Vereins „Hilfe für Ukraine“ komplettierten die Tour. „In der Ukraine ist es wieder sehr kalt, die Sachen werden dort dringend gebraucht“, sagt König.

Wie beim Weihnachts-Konvoi stellt der Lkw-Hersteller MAN nicht nur den Sattelzug kostenlos zur Verfügung, sondern bezahlt den Sprit und stellt zwei erfahrene Fahrer frei, die für den Transport auch Freizeit opfern. Ziel ist zunächst ein ebenfalls von MAN gemietetes Lager im Osten Polens, 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Dort laden ukrainische Freiwillige die Hilfsgüter in Lieferwagen und übernehmen die Verteilung.

Ansprechpartner für König sind die Trupps von Maxim und Lesja. „Wir sind ständig in Kontakt“, sagt die Holzkirchnerin. Versorgt werden wieder Not-Unterkünfte für ukrainische Binnen-Flüchtlinge bei Kiew und Lwiw, aber auch Menschen, die in unmittelbarer Nähe der Schlachtfelder im Osten ausharren. Im von der Ukraine zurückeroberten Cherson, das ständig von russischem Militär beschossen wird, will eine Ortsvorsteherin mit der Holzkirchner Lieferung ein kleines Verteilzentrum aufbauen. Maxim plant sogar Fahrten ins umkämpfte Bachmut. „Unser Transport ermöglicht etwa 500 Lebensmittelpakete“, sagt König. Die Portionierung auch der Medikamente und des Verbandsmaterials überlasse man den ukrainischen Freiwilligen-Organisationen.

An Königs Seite organisierte Mariia Binat die Zusammenstellung der Hilfsgüter. Binat flüchtete aus Irpin nach Holzkirchen, ihre Familie stammt aus Mariupol. Den Menschen in der Ukraine, sagt sie, bedeute die Unterstützung sehr viel. „Sie können nicht weg, weil sie zu alt oder zu schwach sind, jemanden pflegen oder niemanden haben, zu dem sie gehen können.“ Unter schrecklichsten Bedingungen und täglicher Angst würden sie versuchen, irgendwie zu überleben. „Die vielen Spenden des Frühjahrs-Transports machen diesen Menschen das Leben etwas erträglicher“, sagt Binat.

