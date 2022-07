„Die Leute denken, das ist nur ein Spielzeug“: Polizist informiert über E-Scooter

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Klein, aber oho: E-Scooter werden oft unterschätzt, sagt Polizist Yannik Fuchs. © Thomas Plettenberg

Der Holzkirchner Polizist Yannik Fuchs mahnt, E-Scooter nicht auf die leichte Schulter zu nehmen - und informiert über die rechtlichen Vorgaben.

Landkreis – Fahren ohne Führerschein oder Versicherungsschutz: Derzeit häufen sich Verstöße von E-Scooter-Fahrern gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung. Warum das so ist und was E-Scooter-Fahrer beachten müssen, haben wir den Holzkirchner Polizeiobermeister Yannik Fuchs (28) gefragt.

Kürzlich hat die Polizei Holzkirchen einen 13-Jährigen auf einem E-Scooter erwischt, den er gar nicht hätte fahren dürfen. Wie oft kommt es in Ihrem Zuständigkeitsbereich zu solchen Verstößen?

Momentan häufen sich diese Vergehen. Das liegt auch an den steigenden Benzinpreisen. Die Menschen suchen nach Alternativen zu benzinbetriebenen Fahrzeugen und kommen so auf den E-Scooter. Drei Mal haben wir seit Anfang Juni E-Scooter-Fahrer erwischt, die keinen Führerschein hatten, obwohl der Scooter schneller als 20 km/h fahren konnte. In sechs Fällen war die Versicherung abgelaufen. Ich denke, dass die Zahl der Verstöße noch zunehmen wird, zumindest aber auf hohem Niveau bleiben wird.

Ist das unerlaubte Fahren von Motorrädern und Autos ebenso häufig wie das auf E-Scootern?

Im Vergleich gesehen registrieren wir bei E-Scootern deutlich mehr Verstöße. Von insgesamt 20 Verstößen im vergangenen Jahr betrafen drei einen E-Scooter, 17 Verstöße insgesamt registrierten wir bei PKW, Moped und Motorrad. Wenn man berücksichtigt, dass deutlich mehr Autos unterwegs sind und man das in Relation setzt, ist die Zahl der Verstöße bei E-Scootern sehr hoch.

Wie erklären Sie sich das?

Das Problem ist, dass die Leute denken: Das ist ja nur ein Roller, ein Spielzeug gewissermaßen. Einen Tretroller darf man ja auch einfach so fahren. Zwar gibt es E-Scooter nun schon eine ganze Weile, aber richtig Fahrt aufnehmen sie erst seit der Energiekrise. Gleichzeitig informieren sich die Leute über den Gebrauch des E-Scooters im öffentlichen Straßenverkehr nicht richtig und machen sich keine Gedanken.

Welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, um einen E-Scooter fahren zu dürfen?

Das hängt von der Geschwindigkeit ab. Für einen E-Scooter bis 20 km/h braucht man zwar keinen Führerschein und keine KFZ-Zulassung, aber man muss mindestens 14 Jahre alt sein, um ihn fahren zu dürfen. Außerdem ist eine Haftpflichtversicherung erforderlich, die man mit der Versicherungsplakette nachweisen kann. Diese hat jedes Jahr eine andere Farbe, 2022 ist sie grün. Außerdem ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis erforderlich. Wer seinen Roller bei einem seriösen Anbieter kauft, bekommt diese in der Regel automatisch dazu. Sicherheitshalber sollte man aber vor dem Kauf danach fragen. Denn, sich nachträglich eine individuelle Betriebserlaubnis ausstellen zu lassen, ist sehr teuer. Sobald der Scooter schneller fährt, gilt er nicht mehr als Elektrokleinfahrzeug, sondern als Kleinkraftrad. Schafft es 25 km/h, muss man mindestens 15 Jahre alt sein und braucht eine Prüfbescheinigung, etwa für Mofas. Schafft der Scooter 45 km/h, muss man 16 Jahre alt sein und braucht einen Führerschein der Klasse AM. Für E-Scooter gilt übrigens die gleiche Promillegrenze wie für Autos: Hat der Fahrer mehr als 0,49 Promille, begeht er eine Ordnungswidrigkeit. Ab 1,1 Promille begeht er eine Straftat. Zum Vergleich: Beim normalen Rad liegt die Grenze bei 1,6 Promille. E-Scooter dürfen nicht auf dem Gehweg fahren, sondern müssen den Radweg beziehungsweise die Straße befahren. Sie dürfen auch keine weitere Person mitnehmen und keinen Anhänger ziehen.

Gibt es ähnliche Gefährte, etwa E-Bikes, für die man auch einen Führerschein braucht?

Das ist ein komplexes Thema. Das, was wir unter „E-Bike“ verstehen, ist eigentlich ein Pedelec, also ein Fahrrad mit Hilfsmotor. Der schaltet sich nur dann zu, wenn der Mensch in die Pedale tritt. Die Motorunterstützung endet bei einer Geschwindigkeit von maximal 25 km/h. Für ein Pedelec ist keine Fahrerlaubnis erforderlich, sie werden behandelt wie ein normales Rad. Dann gibt es die echten E-Bikes. Hier läuft der Motor auch ohne Pedalunterstützung, wie bei einem Mofa. Um es fahren zu dürfen, muss man mindestens 15 Jahre alt sein und eine Prüfbescheinigung vorlegen können, vorausgesetzt, es fährt nicht schneller als 25 km/h. Eine dritte Kategorie sind die S-Pedelecs. Sie funktionieren wie ein normales Pedelec, allerdings schaltet sich die Motorunterstützung erst bei einer höheren Geschwindigkeit ab. Sie erreichen bis zu 45 km/h. Deshalb sind ein Mindestalter von 16 Jahren und eine Fahrerlaubnis der Klasse AM erforderlich.

Wo können sich die Besitzer von E-Scootern über die Voraussetzungen informieren?

Zum Beispiel auf der Seite des Bayerischen Innenministeriums. Wer bei Google „E-Scooter“ und „Voraussetzungen“ eingibt, kommt zum Beispiel zum ADAC, der gute und seriöse Informationen bereitstellt. Man braucht sich auch nicht zu scheuen, bei Fragen und Unsicherheiten die Polizei anzurufen und dort nachzufragen.

Welche Strafe droht bei Verstößen mit dem E-Scooter?

Hier fehlt uns die Erfahrung, da das Phänomen noch relativ neu ist. Bislang ist uns der Fall einer abgelaufenen Versicherung bekannt, den die Staatsanwaltschaft mit 400 Euro Geldstrafe belegt hat. Wichtig zu wissen ist: Fahren ohne gültige Versicherung ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Man sollte das also nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern sich im Vorfeld informieren.

