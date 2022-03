Corona-Lockerungen machen es möglich: Die Maibäume kehren zurück

Von: Andreas Höger

Teilen

Schmerzliche Lücke: Anton Bader, Vorsitzender des Trachtenvereins Oberwarngau, freut sich, dass die Dorfgemeinschaft in sechs Wochen endlich ihren neuen Maibaum bekommt. © Archiv tp

Zwei Jahre bremste Corona ein Brauchtum aus, das in Dörfern des bayerischen Oberlands weithin sichtbar Zusammenhalt und Selbstbewusstsein markiert. Das Maibaum-Aufstellen fiel 2020 und 2021 pandemiebedingt aus. Jetzt aber, da fast alle Corona-Auflagen wegfallen, wird am 1. Mai wieder in die Hände gespuckt und gefeiert. Hier ein erster Überblick, wo im Landkreis-Norden die Maibäume wieder wachsen.

Holzkirchen – Das letzte Mal, dass in Otterfing ein Maibaum aufgestellt wurde, ist lange her. Bald werden es acht Jahre, anno 2016 war’s. Längst ist der alte Baum verschwunden. Aufgrund der verschärften Vorgaben zur „Verkehrssicherheit“ erreichen die wenigsten Maibäume ihr angestammtes Alter von vier oder fünf Jahren.

So auch in Otterfing, wo der Burschenverein alle vier Jahre ein Maifest ausrichtet. 2020 wäre ein neuer Baum fällig gewesen, bis heute aber steht der Otterfinger Maibaumplatz blank. Corona schlug eine Lücke ins Dorf. In sechs Wochen soll sich der Knoten endlich lösen. Die Otterfinger Burschen rüsten am 1. Mai für ihr erstes Fest seit Ausbruch der Pandemie.

Föchinger stellen heuer „regulär“ auf

Die Föchinger hatten Glück und blieben, was den Maibaum betrifft, von Corona-Widrigkeiten verschont. „Wir sind heuer ganz regulär dran“, sagt Michael Wohlschläger, Geschäftsführer der Dorfgemeinschaft Föching GbR, in der sich die Dorfvereine zusammengeschlossen haben. Der Trachtenverein d’Abergler und der Burschenverein Föching/Fellach kümmern sich um die Feier am 1. Mai.

Der alte Maibaum, aufgestellt 2018, wurde bereits im Herbst 2021 gefällt, nachdem die Prüfer bei der vorgeschriebenen Beschau Zweifel an der Standsicherheit geäußert hatten. „Wir würden gern einen Fünf-Jahres-Rhythmus halten“, sagt Wohlschläger, „aber jetzt sind es halt vier Jahre geworden.“ Im Bereich der Marktgemeinde Holzkirchen steht heuer ein weiterer Maibaum in Kleinhartpenning an.

Der Maibaum-Kandidat 2021 ging an einen Holzhändler

Wie in Otterfing ist in Oberwarngau ein neuer Maibaum überfällig. Im Vorjahr hatte der Trachtenverein d’Hochbergler unbeirrt seine Vorbereitungen getroffen. Eine 29 Meter lange Fichte lag bereit, das Dorf zu krönen, nachdem der Vorgänger im November 2020 – aus versicherungstechnischen Gründen auch hier – vorzeitig hatte weichen müssen. Die Pandemie jedoch blieb unerbittlich. „Den Stamm haben wir an einen Holzhändler verkauft“, sagt Trachtler-Vorstand Anton Bader.

Aus dem fünfjährigen wurde ein sechsjähriger Maibaum-Turnus. Wieder wurde eine schöne Fichte geschlagen – und ihr droht nicht der Holzhändler. Am 1. Mai, so hofft Bader, kann die Dorfgemeinschaft ein schönes Fest feiern. „Eineinhalb Jahre fehlt jetzt der Maibaum“, seufzt Bader. Mehr als eine optische Lücke, findet er: „Ein richtiges Dorf ist für mich nur ein Dorf mit Maibaum.“

In Valley richten sich am 1. Mai die Blicke nach Unterdarching, wo der Burschenverein nach Auskunft der Gemeinde einen Maibaum aufstellen will.

Gleich zwei Schauplätze eröffnen sich voraussichtlich in der Gemeinde Weyarn: In Gotzing ist heuer turnusgemäß ein Maibaum fällig, der Trachtenverein will den Vorgänger von 2018 ersetzen. Neu gekrönt wird heuer zudem das Lindl bei Fentbach, wo der Lindlverein eine Maifeier angekündigt hat. Hier ist, neben dem Maibaum, ein zweiter Stargast angekündigt. Aus dem Nachlass eines Vereinsmitglieds wird ein Moped-Oldtimer (Baujahr 1951) versteigert. „Mitbieten dürfen aber nur Vereinsmitglieder“, betont Schriftführer Anton Zwickl.

Wo im Landkreis 2022 sonst noch Maibäume aufgestellt werden, lesen Sie hier.