Holzkirchen verdunkelt nicht komplett: Einige Straßenlampen brennen weiter die ganze Nacht

Von: Andreas Höger

Die Marktgemeinde Holzkirchen will die meisten Straßenlaternen von 23 bis 5 Uhr ausschalten. Es wird aber Ausnahmen geben, (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa

Die Nächte werden dunkler in Holzkirchen. Um Strom zu sparen, schaltet die Gemeinde viele ihrer 18 000 Straßenlampen künftig zwischen 23 und 5 Uhr aus. Viele – aber nicht alle, wie der Bürgermeister betont, „es wird nicht stockdunkel werden im Ort.“

Holzkirchen – Der Beschluss hatte überregional für Aufsehen gesorgt. Vor einer Woche folgte der Holzkirchner Marktgemeinderat – mit nur einer Stimme Mehrheit – einem Vorschlag der Rathaus-Verwaltung, vor dem Hintergrund der Energiekrise auf den bisherigen Dauerbetrieb der Straßenbeleuchtung zu verzichten. Zwischen 23 und 5 Uhr soll demnächst das Licht ausgeknipst bleiben. „Dabei bleibt’s auch“, stellt Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) auf Anfrage klar.

Er verstehe die Sorgen von Bürgern, die ihm gegenüber vor Sicherheitsdefiziten im nachtdunklen Holzkirchen warnten, versichert Schmid. „Neuralgische Stellen, an denen Experten ein Gefahrenpotenzial sehen, werden nicht abgedunkelt.“ Dazu zählen Zebrastreifen, Unterführungen und wichtige Straßenkreuzungen wie am Marktplatz. „Unser Ordnungsamt hat den Auftrag, mit Polizei und Straßenbehörden zu sprechen und etwaige Gefahrenpunkte zu benennen.“ Baustellen müssten ohnehin stets ausgeleuchtet sein. Und am Bahnhofs-Vorplatz sei die DB für die Belichtung zuständig.

Unklar ist, ob auch die Straßenlampen in Hartpenning und Fellach, wo nicht die Gemeindewerke, sondern die Bayernwerke als Netzbetreiber wirken, ebenfalls ohne weiteres abgeschaltet werden können. Für den Rest des Gemeindegebiets empfahlen die Gemeindewerke, als technisch einfachste Einspar-Lösung, die sechsstündige Abschaltung der Straßenlaternen.

Dafür soll ein zentrales Steuerungsmodul angeschafft werden, das laut Schmid einmalig etwa 5000 Euro kostet. Demgegenüber steht eine Stromersparnis von 900 kWh pro Nacht, was hochgerechnet auf fünf Monate eine Ersparnis von rund 30 000 Euro entspricht. „Uns geht’s nicht vordringlich ums Geld“, betont Schmid, „entscheidend ist, dass wir damit viel Energie nicht verbrauchen.“

Abgeschaltet wird vermutlich nicht schon ab 1. November, wie ursprünglich angedacht. Denn nachrüsten müssen nicht nur die Gemeindewerke. An den betroffenen Leuchtstellen sind zudem „Laternenringe“ aufzukleben, die Verkehrsteilnehmer darauf hinweisen, dass hier nicht die ganze Nacht das Licht brennt. „Wir schalten ab, wenn es umsetzbar ist“, sagt Schmid.

Auch wenn neuralgische Stellen ausgespart bleiben, werden die Nächte in Holzkirchen bald dunkler werden. „In Wohngebieten wird man das sicher recht deutlich merken“, sagt der Bürgermeister. Es gebe gute Argumente für nächtliche Dauerbeleuchtung der Straßen – und auch gute Argumente dagegen, betont Schmid. „Aber vielleicht sollten wir uns einfach mal trauen, was zu verändern, und aus der Komfortzone herauskommen.“

