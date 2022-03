Die Netz-Werkerin: Künstlerin Evelin Hermenau aus Holzkirchen

Teilen

Stabil und labil zugleich: Obst- und Gemüsenetze drapiert die Holzkirchner Künstlerin Evelin Hermenau auf Aquarellpapier zu künstlerischen Botschaften. © Thomas Plettenberg

Evelin Hermenau ist eine Künstlerin, die was zu sagen hat. Und dafür nutzt sie gern ungewöhnliche Materialien - zum Beispiel Obst- und Gemüsenetze.

Holzkirchen – Sie arbeitete rund 40 Jahre als Zahnärztin in Bruckmühl. In ihrer Brust schlug aber neben der Medizin stets ein weiteres Herz: für die Kunst. Ganz besondere Exponate zeigt Evelin Hermenau aktuell in der Reihe „Kunst im Schaufenster“ in Holzkirchen am Hochgehweg an der Münchner Straße: Ihre Exponate bestehen aus Obst- und Gemüsenetzen, die mit Kunstharz modelliert sind. „Die Netze sind Symbol für Netzwerke, Verbindungen, Verletzungen und Wundverbände – und noch viel mehr“, erklärt die 70-jährige Holzkirchnerin.

Schon als Kind interessierte sie sich für handwerkliche Arbeit, vor allem das Stricken von Kunstmustern. Aufgewachsen in Miesbach, absolvierte Evi Hermenau ihr Abitur am dortigen Gymnasium. 1969 lernte sie in der Schule ihren heutigen Mann, den Künstler Horst Hermenau, kennen. Seit über 50 Jahren sind die beiden ein Paar, haben eine Tochter, die erfolgreiche Musikerin Andrea Hermenau, und ein Enkelchen, Hannah.

„Kunst sollte großen Platz in meinem Leben erhalten“

Evelin studierte nach dem Abitur Zahnmedizin in München. Ihr späterer Mann studierte damals an der Akademie der bildenden Künste in München bei Professor Heinz Butz. Dort besuchte sie ihn des Öfteren, durfte sogar am Aktstudium beim Professor teilnehmen, der ihr Talent und Interesse an der Kunst erkannte. Außerdem absolvierte sie an der Ecole ABC Paris ein Fernstudium. „Ich habe mein Medizinstudium nie in Frage gestellt, weil ich unbedingt unabhängig sein wollte“, erinnert sich Evelin Hermenau. „Aber die Kunst, das war mir sofort klar, sollte einen großen Platz in meinem Leben erhalten.“

Rund 40 Jahre arbeitete sie erst angestellt, später selbstständig in ihrer eigenen Bruckmühler Zahnarztpraxis. „Das filigrane Arbeiten und die Materialien, aber auch der Kontakt zu den Menschen waren meine Leidenschaft. Viele von meinen Patienten habe ich 40 Jahre behandelt, wir sind quasi zusammen alt geworden“, sagt Hermenau dankbar. Damals nutze sie oft die Wochenenden, um der Malerei nachzugehen. „Ich war gerne in der Natur und habe Landschaftsmotive umgesetzt“, erklärt die 70-Jährige. „Porträts waren nicht interessant für mich. Das lag sicher daran, dass ich berufsbedingt viel mit Menschen zu tun hatte und in meiner Freizeit dann eher die Ruhe und Stille gesucht habe.“

Im Atelier mit ihrem Mann Horst Hermenau

Seit ihrer Pensionierung vor sechs Jahren arbeitet sie gemeinsam mit ihrem Mann täglich mit Hingabe in ihrem Atelier in der Marienpassage. Aber auch die Zeit mit der Familie genießen die beiden Künstler. „Es ergeben sich ganz neue Wege. Ich habe ja von Berufs wegen keine Scheu vor Materialien und probiere gerne etwas aus“, schildert Evelin Hermenau.

Erst vor kurzem entdeckte sie Kunstharz für sich. Entwickelt haben sich einzigartige Werke mit Obst- und Gemüsenetzen, die mit zeitgemäßen Botschaften daherkommen. „Die Netze liegen nicht zufällig, wie sie liegen. Ich arbeite mit und gegen deren Spannungen.“ Die Netze sind auf Aquarellpapier drapiert und mit Harz fixiert. Bei der Arbeit war Evelin klar, dass die Netze eine Botschaft mitbringen: „Es geht um Gruppierungen, egal ob im privaten Umfeld, politische oder coronabedingte Formierungen. Das Netz hält zusammen oder bricht auseinander“, erklärt Hermenau. „Ich philosophiere gerne über Kunst, also auch über meine.“

Ausstellung in Vorbereitung

Gerade arbeitet sie an einem neuen Werk – mit Montageschaum. „Der Schaum trägt Löcher, die denen der Verletzungen im Krieg um die Ukraine für mich gleichkommen. Netze dienen als Verbände, die Wunden heilen können“, sagt die 70-Jährige. Und fügt an: „Hoffentlich reichen meine Netze für die Wunden.“

Lesen Sie auch Am Sportplatz Warngau: LED-Technik löst alte Energiefresser ab Am Warngauer Sportplatz geht bald ein neues Licht auf: Die Flutlichtanlage wird auf sparsame LED-Technik umgerüstet. Der Gemeinderat hat dem Zuschussantrag des SV Warngau zugestimmt. Am Sportplatz Warngau: LED-Technik löst alte Energiefresser ab Pfarrkirche in Warngau wird zur Großbaustelle Dixitoilette und Gerüstarbeiten sind Vorboten eines lang ersehnten Startschusses: Der Baubeginn für die Generalsanierung von St. Johann Baptist steht bevor. Die Oberwarngauer Pfarrkirche wird für voraussichtlich rund zwei Jahre zur Großbaustelle. Pfarrkirche in Warngau wird zur Großbaustelle

Die Schau „Kunst im Schaufenster“ mit 25 Teilnehmern in ganz Holzkirchen läuft noch bis 16. April (wir berichteten). Eine eigene Ausstellung im Steingraber-Pavillon plant Evelin Hermenau für September.

Kathrin Suda