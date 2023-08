Holzkirchner Brettspieltreff: Die Neugier gewinnt immer

Gespielt wird jeden Montag

Ihre Verbindung ist die Leidenschaft für Brettspiele: Ein Kreis von 35 Gleichgesinnten kommt allwöchentlich in Holzkirchen zusammen, um Neuerscheinungen auszuprobieren und den Spaß am Spiel auszuleben.

Holzkirchen – In Sachen Brettspiele scheiden sich die Geister: Die einen laden regelmäßig zu Spieleabenden ein und tüfteln stundenlang an Strategien. Andere machen einen großen Bogen um jedes Spiel – oder sind nicht gewillt, den Esstisch für ein Spielbrett frei zu räumen. Wer sich zur ersten Gruppe zählt, in seinem Umfeld aber nur jene aus der zweiten Gruppe hat, der findet im Holzkirchner Brettspieltreff eine Anlaufstelle: Die Frauen und Männer rund um Organisatorin Sandra Bogos treffen sich jeden Montagabend im Batusa-Stüberl. Ein Besuch bei den Spielefreunden.

Der Abend ist lau. Bogos und ihre Mitspieler machen es sich auf der Terasse des Stüberls gemütlich. Langsam füllen sich die Plätze, auf einem Tisch stapeln sich erste Brettspiele. „Anfangs wird ein Spiel gespielt, bei dem alle mitspielen können“, erzählt Hans-Jürgen Herbert. Heute ist das Musikrätsel Hitster an der Reihe, es steht auf der Empfehlungsliste für das Spiel des Jahres 2023. Die Spieler müssen dabei Titel und Interpret eines Songs erraten und zeitlich korrekt einordnen. Voraussetzung dafür ist ein Handy, mit dem die Titel abgespielt werden. Auch Brettspiele sind im digitalen Zeitalter angekommen.

Nach der Aufwärmrunde sind komplexere Spiele angesagt. Auf den Tisch kommen alle Genres – mit Ausnahme der alten, etwas verstaubten Klassiker wie dem „Mensch ärgere Dich nicht“. Die seien nicht so fantasievoll, findet Renate Marktscheffel. Die Wahl fällt meist auf Neuerscheinungen, die Holzkirchner Spieler wollen Neues kennenlernen.

Besonders faszinierend seien Spiele, die die Spieler in „neue Welten“ entführen, berichtet Herbert. Oft sei auch die Haptik entscheidend – also das Gefühl, das sich beim Anfassen der Spielfiguren und des Brettes ergibt. „Tac“ ist ein gutes Beispiel: Hier müssen Kugeln auf einem großen Holzbrett „ins eigene Haus“ gebracht werden. Sieht nicht nur schön aus, sondern fühlt sich auch so an.

Was konkret gespielt wird, das entscheidet sich immer erst vor Ort: Worauf haben die Anwesenden an diesem Abend Lust? Oft ergibt sich ein Tisch, an dem Strategie gespielt wird, und ein Tisch, an dem es mehr um Kooperation und Interaktion geht. Letztlich hängt das Angebot auch davon ab, was die Leute mitbringen. So muss auch nicht jeder das Spiel selbst kaufen, das ihn interessiert: Meist stehen die Chancen gut, dass es ein anderer Brettspielfreund besitzt und am Montagabend mitbringt.

Sind die Tische aufgeteilt, folgt eine Kurzinfo zum Spiel und dann geht’s los. Manchmal sitzen Bogos und ihre Mitstreiter bis Mitternacht vor den Brettern. „Man taucht richtig weg von Arbeit und Alltag“, berichtet Josephine Pohlbein. Und doch sei man dabei voll konzentriert. Gewinnen stehe nicht im Vordergrund, betont Pohlbein: „Es geht ums Spielen um des Spielens Willen.“

Sein Angebot richtet der Brettlspieltreff an alle Altersgruppen, jüngster Mitspieler an diesem Sommerabend ist etwa der 13-jährige Linus Hörner. Einzige Voraussetzung: Neugier. 35 Interessierte haben sie in ihrer Gruppe. „An den Abenden sind meist rund 20 Leute da“, berichtet Organisatorin Bogos. Einmal sei sogar ein Mann aus dem Norden dabei gewesen, der auf Geschäftsreise in Holzkirchen war.

Viermal im Jahr wird sogar ein ganzer Spieletag ausgerichtet; wer mag, kann sich auch den Ausflügen anschließen. Bogos und ihre Mitspieler wandern auch mal auf einen Berg und packen dort die Karten aus. Ja, mitunter dürfe man auch nur mal Karten spielen, sagt Harald Pristl und lacht. Und Susanne Schwabe ergänzt: „Bei uns findet man Gemeinschaft.“

