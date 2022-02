Rache eines Temposünders? Blitzer beschädigt - Attacken in bayerischer Region häufen sich

Von: Andreas Höger

Der Blitzer-Anhänger des Kommunalen Dienstleistungszentrums Oberland wurde während eines Einsatzes in Holzkirchen zum wiederholten Mal beschädigt. Hier steht das Gerät in Weyarn. © Thomas Plettenberg

Billige Rache eines Temposünders? Der Blitzeranhänger, der am Ortseingang von Holzkirchen steht, wurde am Wochenende beschädigt. Die Attacken auf das Messgerät in der Region häufen sich.

Holzkirchen - Im November in der Münchner Straße, Ende Dezember an der Heigenkamer Straße, jetzt wieder im Bereich der OMV-Tankstelle: Für den Blitzer-Anhänger des Kommunalen Dienstleistungszentrums (KDZ) Oberland erweist sich Holzkirchen als ein sehr gefährlicher Einsatzort. Mehrfach schon beschädigten Unbekannte den Geschwindigkeitsmessanhänger, den das KDZ im Auftrag der Marktgemeinde Holzkirchen regelmäßig besonders an Ortseingängen postiert.

Am vergangenen Wochenende (29./30. Januar) erwischte es den mobilen Blitzer erneut an der Münchner Straße. Dort am westlichen Ortseingang, kurz vor der OMV-Tankstelle und gegenüber der Zufahrt zum Waldkindergarten Holzkirchen, war die Anlage schon einige Tag postiert.

Unbekannter beschädigt Blitzer: Täter schlug mutwillig zu

Nach Angaben der Holzkirchner Polizei versuchte ein Unbekannter im Zeitraum von Samstag (12 Uhr) bis Sonntag (10 Uhr), den Messanhänger zu demolieren. Eindeutig mutwillig seien die Beschädigungen vorgenommen worden, teilten die Beamten mit. Welche Hilfsmittel der oder die unbekannten Täter dabei benutzten, ist noch unklar. Schlug ein gerade geblitzter Autofahrer zu oder ein allgemein von Verkehrskontrollen genervter motorisierter Zeitgenosse?

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100 Euro. Der Blitzer blieb einsatzbereit, am Montag (31. Januar) stand er noch an Ort und Stelle. Sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024/9074-0 entgegen.

Zuletzt war der Anhänger des KDZ Oberland Ende Dezember während einer Verkehrsüberwachung an der Holzkirchner Nordspange (Heigenkamer Straße) attackiert worden. Unbekannte beschädigten den Bereich des Kamerafensters mit einem Werkzeug. Die Reparatur kostete damals rund 1000 Euro.

Attacken auf Blitzer: Vorfälle auch in Bad Tölz und Valley

Davor, Ende November, überstand die mobile Messstation bereits einen Einsatz im Bereich des Waldkindergartens nicht unbeschadet. Damals wurde die Kennzeichenbeleuchtung abgetreten. Schaden: 150 Euro.

Auch bei Einsätzen in Valley und in Bad Tölz wurden die Blitz-Geräte bereits öfter attackiert und beschädigt. Weitere Infos zum Thema finden Sie hier.

