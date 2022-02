Die teuerste Braut in der WBV-Historie: Bergahorn-Stamm erzielt dank besonderer Maserung einen Rekordpreis

Von: Dieter Dorby

Der wertvollste Baum der Submissionshistorie: Die diesjährige „Braut“ ist ein Bergahorn vom Forstbetrieb Landsberg der Bayerischen Staatsforsten, den (v.l.) Betriebsleiter Robert Bocksberger, AELF-Leiter Christian Webert, Revierleiter Peter Melf vom AELF Holzkirchen und WBV-Vorsitzender Alex Mayr gemeinsam präsentieren. © WBV Holzkirchen

Die Oberland-Wertholzsubmission, die immer wieder für bemerkenswerte Zahlen sorgt, hat diesmal eine richtig teure Braut auf den Markt gebracht. Unter Federführung der Waldbesitzervereinigung (WBV) Holzkirchen fand mit Unterstützung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen die Versteigerung zum 24. Mal statt – und erzielte ein Hammer-Gebot.

Bei der Wertholzsubmission handelt es sich um eine schriftliche Versteigerung ausgewählter und qualitativ sehr hochwertiger Laub- und Nadelholzstämme, die zentral auf dem Lagerplatz in St. Heinrich am Starnberger See angeboten werden. Sie findet einmal im Jahr, jeweils am ersten Donnerstag im Februar statt. Vier Waldbesitzervereinigungen aus Oberbayern, vier Forstbetriebe der Bayerischen Staatsforsten, die Städtische Forstverwaltung München und der Waldverband Tirol lieferten diesmal 658 Kubikmeter wertvolles Holz. Im Vorjahr waren es noch 517 Kubikmeter.

Viel Geld für schönes Holz

Die sogenannte Braut, also der Stamm mit dem höchsten Gebot pro Kubikmeter, kommt diesmal vom Forstbetrieb Landsberg der Bayerischen Staatsforsten. Der Riegel-Ahorn erzielte mit 16.969 Euro nicht nur den höchsten Preis in diesem Jahr, sondern gleichzeitig den höchsten in der Geschichte der Oberland-Wertholzsubmission. Käufer ist wie im Vorjahr ein Furnierwerk in Karlstadt/Main. Damals waren es noch 13.700 Euro pro Kubikmeter.

Wie Alexander Necker, Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung (WBV) Holzkirchen, erklärt, handelt es sich bei der seltenen Riegelung um eine Wuchsanomalie: „Die ungewöhnliche Maserung ermöglicht die Produktion besonders wertvollen Furniers.“

70 Bieter nahmen teil

Necker freut sich sehr, „dass unsere Submission auch dieses Jahr wieder ein positives Zeichen für die Vermarktung unserer hochwertigen, heimischen Laub- und Nadelhölzer setzt“. 70 Bieter (2021: 48) aus dem gesamten Bundesgebiet, Österreich und Frankreich beteiligten sich diesmal an der Ausschreibung. Auffällig dabei: „Neben den bekannten Furnier- und Sägewerken bieten immer mehr regionale Schreinereibetriebe mit. Das ist eine erfreuliche Entwicklung“, stellt Necker fest. 58 Bieter (2021: 44) erhielten einen Zuschlag.

Mengenmäßig sind die Eiche und der Bergahorn mit 190 beziehungsweise 122 Kubikmetern Liefermenge auch diesmal die bedeutsamsten Laubbaumarten. Deutlich zugelegt hat laut Necker mit 129 Kubikmetern das Angebot an wertvollen Fichtenstämmen. Der Durchschnittserlös über alle Baumarten blieb gegenüber dem Vorjahr mit 427 Euro pro Kubikmeter exakt gleich.

Einige Baumarten im Aufwind

Dennoch gibt es baumartenspezifisch große Unterschiede. So ist der Durchschnittserlös bei Eiche, Ulme, Fichte und Lärche gegenüber dem von 2021 deutlich gestiegen. Auch die Esche, das bisherige Sorgenkind, konnte deutlich zulegen – ihr Durchschnittspreis stieg von 150 auf 262 Euro. Insgesamt wurden 97 Prozent des Angebots vermarktet – viele Baumarten wurden komplett versteigert. Allerdings betont Necker, „dass die Ausnahmeerlöse für Ausnahmestämme aus einem riesigen Einzugsgebiet seien“. Mit 177 Kubikmetern hätten die Mitglieder der WBV Holzkirchen erneut den größten Teil des Submissionsangebots gestellt.

WBV-Vorsitzender Alex Mayr sieht die Ergebnisse als Beleg dafür, „dass neben den bekannten Nadelhölzern wie Fichte und Tanne auch viele andere heimische Baumarten bei entsprechender Qualität eine hohe wirtschaftliche Wertschätzung erfahren“. Forstdirektor Christian Webert, Leiter des AELF Holzkirchen, sieht diese „Schmankerl“ als „ein Stück Motivation und Wertschätzung für die Waldbesitzer für ihre umfassende Arbeit“. Diese sichere Klima- und Artenschutz zum Nutzen der gesamten Gesellschaft.

Platzbegang

Die WBV Holzkirchen lädt Waldbesitzer und Mitglieder zum Platzbegang der Oberland-Wertholzsubmission im Naherholungsgebiet Ambach bei St. Heinrich ein. Termine: heute, Donnerstag, und morgen, Freitag, jeweils ab 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Freien ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Wer Krankheitssymptome hat, wird gebeten, von der Teilnahme abzusehen.

