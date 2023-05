Die Vielfalt im Ort feiern: Erstmals „Tag der Vereine“ in Holzkirchen

Festzug und Feldmesse am Sonntag

Das gab‘s noch nie in Holzkirchen: Am Sonntag findet erstmals ein großer „Tag der Vereine“ mit Festzug und Feldgottesdienst statt. 26 Vereine mit 400 Mitgliedern sind bereits angemeldet.

Holzkirchen – Das gab’s noch nie in Holzkirchen – zumindest nicht zu Zeiten, die in Chroniken verbrieft wären: Am Sonntag, 21. Mai, findet erstmals der „Tag der Vereine“ statt, organisiert vom ältesten aller Holzkirchner Ortsvereine, der 1845 ersterwähnten Liedertafel. Mit Festzug durch den Ort, Gottesdienst am Marktplatz und Einkehr beim Frühlingsfest. Eine Veranstaltung, die bewusst machen soll, wie vielfältig die hiesige Vereinslandschaft ist, und die Gelegenheit gibt, sich kennenzulernen und auszutauschen. Und vielleicht neue Mitglieder auf sich aufmerksam zu machen.

Was in kleinen Ortschaften, wo man die Vereine an einer Hand abzählen kann und sich die Vorstände untereinander alle kennen, guter Brauch ist – ein gemeinsamer Vereinsjahrtag –, ist in Holzkirchen ein Riesenaufwand: 26 Vereine mit 400 Mitgliedern, von den Trachtlern bis zu den Hundefreunden, haben sich bislang angemeldet, berichtet Max Artmaier, Initiator und Organisator aus den Reihen der Liedertafel. Angesichts dieser Dimension verwundert es auch nicht mehr, weshalb die Idee, die immer mal wieder aufkam, bislang doch nie in die Tat umgesetzt wurde. Im Festzelt ist für 500 Teilnehmer reserviert. Die Liedertafel nutzt gewissermaßen die Gunst der Stunde, denn nur ein Festzelt bietet genug Platz für die erwarteten Teilnehmer.

Festzug vom Bahnhof zum Marktplatz

Doch der Reihe nach: Den Beginn markiert die Aufstellung zum Festzug um 9.30 Uhr am Bahnhof. Um 10 Uhr marschiert der etwa 300 Meter lange Zug auf der dafür gesperrten Münchner Straße ins Zentrum, der Musikzug mit der Blaskapelle voran. „Es sind alle aufgefordert mitzugehen“, sagt Artmaier. Um 10.30 Uhr beginnt am Marktplatz vor St. Laurentius der ökumenische Gottesdienst samt Totengedenken und Kranzniederlegung mit Diakon Klaus Mrosczok und Pfarrer Jonathan Kühn. Bürgermeister Christoph Schmid wird ein Grußwort halten. Nach dem Schlusslied ziehen die Teilnehmer gegen 11.30 Uhr zum geselligen Ausklang im Festzelt ein. Dort ist am Sonntag Familientag mit vergünstigtem Mittagstisch.

Wer noch am „Tag der Vereine“ teilnehmen will, meldet sich über die Liedertafel an. Ganz Kurzentschlossene schließen sich am Ende des Festzugs an. Natürlich sind auch Zuschauer willkommen.

Straßensperrung

Die Münchner Straße ist zum „Tag der Vereine“ am Sonntag, 21. Mai 2023, während des Festzugs vom Bahnhof zum Marktplatz gesperrt sowie zwischen Marktplatz-Kreuzung und Oskar-von-Miller-Platz von 9.30 bis 11.45 Uhr.