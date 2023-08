Die Bio-Toiletten kommen zurück: Vorerst nur zwei Standorte

Von: Andreas Höger

Hell und geruchsarm: Die Bio-Trockentoiletten konnten im Test überzeugen. © Archiv sts

Sie funktionieren ohne Chemie und überzeugten in einer Testphase: Die Marktgemeinde bestellt jetzt dauerhaft zwei kleine Bio-Toiletten für den Hackensee-Parkplatz und den Flinspach-Spielplatz.

Holzkirchen – Überraschend hell, das ist der erste Eindruck. Überraschend geruchsarm, das ist der zweite. Zwei Bio-Toiletten testete die Marktgemeinde von Oktober bis Mai, sie standen am Flinspach-Spielplatz und am Hackensee-Wanderparkplatz. Die Testphase ist vorbei, die Toiletten sind wieder verschwunden. Doch sie werden zurückkehren: Der Marktgemeinderat beschloss jetzt einstimmig, sich an einer Sammelbestellung der Regionalentwicklung Oberland (REO) zu beteiligen und die beiden „Örtchen“ fix zu bestellen.

Während der Testphase seien kaum Rückmeldungen im Rathaus angekommen, berichtete Standortförderin Eva Schmitz in der Sitzung. „Doch als die Toiletten weg waren, kamen Fragen, warum die verschwunden sind.“ Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) räumte ein, „dass ich anfangs nicht geglaubt habe, dass das so gut funktioniert“. Ein Selbstversuch habe ihn aber überzeugt. Das Nutzererlebnis sei ein ganz anderes als in einem Dixi-Klo. Dank der Plexiglasscheibe als Bedachung habe man gar das Gefühl, irgendwie im Freien zu sein. „Der einzige Nachteil: Sie sind nicht barrierefrei, man muss ein paar Stufen steigen.“

Hergestellt werden die Trockentoiletten, die ohne Chemie funktionieren und weder Strom- noch Wasseranschlüsse benötigen, von einem regionalen Anbieter. Die Fäkalien landen in einem Behälter mit Rindenmulch oder Stroh. Mittlerweile haben sich etliche Landkreisgemeinden entschlossen, die Bio-Örtchen fest anzuschaffen, darunter Kreuth, Hausham, Bayrischzell, Waakirchen und Schliersee. Holzkirchen ist als einzige Nordgemeinde dabei.

Koordiniert wird die Bestellung von der REO, die dafür einen Zuschuss aus dem Leader-Fördertopf der EU organisiert hat. 50 Prozent zahlt Leader, zehn Prozent die REO. Der Marktgemeinde bleiben für ihre beiden Toilettenhäuschen damit Kosten in Höhe von einmalig 3420 Euro, zuzüglich monatlich 190 Euro für Reinigung und Entsorgung. „Wenn noch mehr Gemeinden mitmachen, könnten sich die laufenden Kosten verringern“, sagte Schmitz.

Besonders am Flinspach-Spielplatz seien die Biotoiletten sehr dankbar angenommen worden, berichtete Anita Gritschneder (Grüne): „Zuvor mussten sich Eltern und Kinder immer in die Büsche schlagen.“ Simon Ammer (SPD) regte an, über eine weitere Biotoilette am Kogl nachzudenken. Wenn er daran denke, wie teuer das Toilettenhaus am Holzkirchner Skaterplatz gewesen sei, „dann sind diese Bio-Toiletten ein richtiges Schmankerl“, merkte Martin Taubenberger (FWG) an.

Schmitz geht davon aus, dass die beiden Bio-Toiletten erst Ende des Jahres ausgeliefert werden. Sie betonte, dass die Testphase gezeigt habe, dass diese stillen Örtchen auch in den Wintermonaten gerne genutzt würden.

