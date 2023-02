Er füllte Diesel in Glasflaschen: Polizei schnappt Betrunkenen an OMV-Tankstelle in Holzkirchen

An der OMV-Tankstelle an der B13 bei Holzkirchen (Archivfoto) tankte ein betrunkener Fahrer Diesel in Glasflaschen.

Atemalkoholwert lag über 1,6 Promille

Ein Kleintransporter-Fahrer tankte an der OMV in Holzkirchen Diesel in Glasflaschen - und war dabei stark betrunken. Die Polizei stoppte den 26-Jährigen noch vor Ort.

Holzkirchen – Ein renitenter Fahrer eines Kleintransporters hat sich nicht davon abbringen lassen, Dieselkraftstoff in Glasflaschen zu füllen. Das berichtet die Polizei Holzkirchen, die am Mittwoch, 8. Februar, gegen 19.30 Uhr wegen des Verhaltens des 26-jährigen Kunden an die OMV-Tankstelle an der Maitz gerufen wurde.

Atemalkohol: Kunde war stark betrunken

Die Streifenbeamten hätten den Fahrer schließlich dazu gebracht, den Kraftstoff stattdessen in dafür geeignete Kanister abzufüllen. Allerdings hatte der Fahrer offenbar nicht nur an der Tankstelle gezapft: „Bei der Kontrolle vernahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer des weißen Mercedes Sprinter.“ Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim 26-Jährigen habe einen Wert jenseits von 1,6 Promille ergeben.

Polizei unterbindet Weiterfahrt

„Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Schlüssel sichergestellt“, schreibt die Polizei. Auch einer Blutentnahme musste sich der Fahrer unterziehen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

