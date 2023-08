Seeschlachten, Spritz und Schmankerl

Von: Katrin Hager

Deftiges zur Stärkung, kühle Getränke zur Erfrischung und die Klänge der Musikkapelle Hartpenning zur Unterhaltung gab’s am Sonntag beim Frühschoppen am Dorffest. © Max Kalup

Seeschlachten, Spritz und Schmankerl haben die Hartpenninger Ortsvereine am Wochenende aufgefahren: Am Weiher feierten am Samstag und Sonntag viele Besucher beim Dorffest.

Hartpenning – Die feuchtfröhliche Gaudi hat am Wochenende in Hartpenning wieder volle Fahrt aufgenommen: Gleich zwölf Teams – vier mehr als im vergangenen Jahr bei der ersten Neuauflage nach der Corona-Pause – haben heuer beim 16. Dorffest in Hartpenning am schon legendären Sautrogrennen teilgenommen. Auf dem Löschweiher neben dem Feuerwehrhaus lieferten sich die Duos in sengender Sommerhitze heiße Seeschlachten durch den Rundkurs.

Am schnellsten war heuer das Team „Bodybuilder“, Hubert und Klaus Lohmayr hängten alle elf anderen Teams ab. „Trocken kam aber niemand raus“, berichtet Burschenvereins-Schriftführer Samuel Karli auf Anfrage. Er selbst hatte voriges Jahr im Sautrog-Duo mit Hubert Lohmayr „kläglich versagt“ – da habe sich der damalige Kompagnon heuer wohl versiertere Hilfe des Bruders besorgt, sagt Karli und lacht.

Arena musste fürs Rennen entkrautet werden

Um die Arena für den großen Auftritt startklar zu machen, hatten sich gut 15 Helfer schon am Montag ins Zeug gelegt und vier bis fünf Stunden lang den ziemlich zugewucherten Weiher entkrautet, mit Bagger und zweckentfremdetem Sautrog.

Wie immer feuerte am Samstag eine eingefleischte Fangemeinde die Teams beim Rennen an, sah bei glorreichen Triumphen und kläglichem Kentern zu. Gar so viel Publikum wie in anderen Jahren war es heuer nicht, in der Nachmittagshitze zog es vermutlich viele eher an den Badesee als an den Dorfweiher.

Der Gaudi tat das allerdings keinen Abbruch, und auch die Feierlaune kam nicht zu kurz. Zur Stärkung gab’s Schmankerl von Steckerlfisch bis Gyros, zum Durstlöschen kühle Getränke, Spritz und bis tief in die Sommernacht Barbetrieb, und am Sonntag klang das Dorffest nach dem Gottesdienst beim Frühschoppen griabig aus. Die Blaskapelle Hartpenning spielte auf, und die Herzbergler zeigten ihre Plattler und Tänze.