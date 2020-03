Dorfplatz Kleinhartpenning: Kein schöner Anblick

Der Dorfplatz in Kleinhartpenning verkommt immer mehr zum Parkplatz - für Auswärtige. Dem will die Gemeinde bald einen Riegel vorschieben.

Kleinhartpenning – Wohnwägen, Anhänger oder gar Kleinbusse: Auf dem Dorfplatz in Kleinhartpenning, direkt neben dem ehemaligen Schreinerwirt, stehen seit geraumer Zeit immer wieder Fahrzeuge, die keinem der Anlieger gehören. Wie Erdal Karli (FWG) von den Kleinhartpenningern erfahren hat, stören sich diese an den Fahrzeugen ohne Bezug zu den Einwohnern. Dieses Anliegen brachte er jetzt im Gemeinderat vor. „Vielleicht sollten wir den Platz weiter gestalten“, sagte er, „den Platz nicht zum Parkplatz verkommen lassen.“

Das sah auch Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) so, der kurz vor der Sitzung von Ordnungsamt-Leiter Johann Bachhuber von den Beschwerden erfahren hat. „Unter dem Aspekt der Ortsentwicklung sollten wir uns überlegen: Was machen wir mit dem Platz?“, befand Löwis. Schließlich stehe auch im Ortsentwicklungsplan, dass zentrale Plätze im Gemeindegebiet gestaltet werden sollten – wie es auch beim Dorfplatz in Großhartpenning angedacht ist. Löwis strebt eine Gesamtplanung für das Kleinhartpenninger Zentrum an.

Auch kurzfristige Maßnahmen seien denkbar, etwa Halteverbote oder weitere Anordnungen. Der Effekt sei aber wohl nur gering. „Das wäre nicht nachhaltig“, erklärte Löwis. Deshalb werde er die Situation noch einmal intensiver mit Bachhuber und der Verwaltung besprechen. „Wir werden uns was überlegen“, versprach der Bürgermeister.