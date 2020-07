Dummdreister Einbrecher: Polizei hatte ihn schon - und ließ ihn wieder laufen

Ein Einbrecher (42) aus München, der am Sonntag in Holzkirchen unter kuriosen Umständen von der Polizei gefasst wurde, hatte tatsächlich noch mehr auf dem Kerbholz.

Tatsächlich: Der Einbrecher, der am Sonntag in Holzkirchen geschnappt wurde, weil er sich bei seinem Opfer schlafen legte, ist noch für weitere Straftaten verantwortlich. Mehr noch: Die Polizei hatte ihn bereits nach einem bewaffneten Diebstahl gefasst, musste ihn aber wieder auf freien Fuß setzen. Das berichtet die Polizei Holzkirchen jetzt.

Der Polizeibericht: „Am Sonntag, 19. Juli, haben Beamte der Polizei Holzkirchen einen 42-jährigen Einbrecher aus München noch am Tatort in Holzkirchen festgenommen. Der Haftbefehl wurde inzwischen richterlich bestätigt. Der 42-Jährige befindet sich seit Montag in Untersuchungshaft.

Polizei Holzkirchen hatte den Tunichtgut schon gefasst - musste ihn aber wieder laufen lassen

Zwei Tage zuvor, am Freitag, 17. Juli, hatte er um 19.20 Uhr einen bewaffneten Ladendiebstahl am Holzkirchner Bahnhof begangen. Ein Angestellter verständigte die Polizei. Der Mann konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden. Zum damaligen Zeitpunkt musste der Mann wegen dieser Tat in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen werden.“

mm

