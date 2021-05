Drogen an Holzkirchner Minderjährige verkauft: Dealer-Duo muss in Haft

Landgericht fällt Urteil im Prozess

von Angela Walser schließen

Weil sie in Holzkirchen Drogen offenbar auch an Minderjährige verkauft hatten, wurde einem Dealer-Duo am Landgericht München II der Prozess gemacht. Jetzt sind die Urteile gefallen.

Update 19. Mai:

Im Prozess gegen zwei Drogendealer, die in Holzkirchen regen Handel getrieben hatten, ist am Mittwoch das Urteil gefallen. Das Landgericht München II hat einen 31-Jährigen wegen Betäubungsmittel-Handels und der Abgabe von Drogen an Minderjährige zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten verurteilt. Sein zehn Jahre jüngerer Kompagnon bekam eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten aufgebrummt. Außerdem ordnete das Gericht in seinem Fall die Unterbringung in der Entziehungsanstalt an.

Der jüngere der beiden Männer hatte mit einer Bewährungsstrafe geliebäugelt, die sein Verteidiger Patrick Ottmann auch forderte, doch das Gericht befürchtete einen schweren Rückfall des 21-Jährigen, der bei seiner Familie im westfälischen Dortmund nicht sonderlich willkommen war. Durch seine Abhängigkeit war er in das Drogen-Umfeld des 31-Jährigen gerutscht und hatte versucht, sich über Wasser zu halten. Der Mann wiederum hatte immer wieder an junge Abnehmer verkauft. Angeblich war ihm das jugendliche Alter der Käufer nur in den seltensten Fällen bekannt. Weitere Angaben machte der 31-Jährige vor Gericht allerdings nicht, weder zu seinen Händlern noch zu seinen Abnehmern.



Ursprünglicher Artikel vom 12. Mai:

Holzkirchen/München – Vor dem Landgericht München II müssen sich seit Wochenbeginn zwei Männer verantworten, die beim Drogenhandel in Holzkirchen erwischt wurden. Tatort war meistens der Parkplatz hinter einem Fast-Food-Restaurant gewesen oder auch der Bahnhof. Ein 31-jähriger Pakistani räumt die Vorwürfe größtenteils ein. Ein 21-jähriger Syrer beschimpfte seinen Freund dagegen als Lügner und Trottel.

Das Fatale an den illegalen Geschäften war die wiederholte Abgabe von Marihuana an Minderjährige. Dem Älteren war dieser Umstand schon klar gewesen, nur bei einem Abnehmer kannte er angeblich das genaue Alter nicht. Das ließ er über seinen Verteidiger Gerhard Bink wissen. Weitere Angaben zu Abnehmern wie Händlern machte er nicht.

Der 21-jährige Syrer, belastet durch eine einschlägige Vorstrafe über 18 Monate, redete sich um Kopf und Kragen. „Er hat eiskalt zur Sache gelogen, er ist ein Trottel“, schimpfte der junge Mann. Demnach sei der 31-Jährige mit dem Fahrrad zum Parkplatz gekommen und hätte den „Leuten einfach die Drogen gegeben“, behauptete er. Auf dem Parkplatz oder am Bahnhof hätten sich immer dieselben Personen getroffen. Es hätte Partys gegeben, zu denen die Freunde eingeladen worden seien, es hätte spontane Käufer gegeben. Die Minderjährigen seien in Gruppen gekommen, Burschen wie Mädchen, von 14 bis 21 Uhr. „Über das Alter wurde nicht gesprochen“, sagte der Angeklagte. Die Abnehmer seien überwiegend Deutsche gewesen. Marihuana gab es für zehn Euro das Gramm, drei Ecstasy-Tabletten hätten 20 Euro gekostet.

Einmal fuhren die beiden Männer nach Berlin, um eine größere Menge Drogen einzukaufen. Angeblich war es die Idee des Älteren gewesen. Er kannte sich demnach in Berlin aus. Der Händler sei ein Araber gewesen. 10 000 Euro wurden für die Drogen, Marihuana und dieses Mal auch Kokain ausgegeben.

Die Polizei fasste den 21-Jährigen im März 2020 am Münchner Hauptbahnhof mit einer Sporttasche, in der sich die Berliner Rauschgift-Einkäufe befanden. Ein Urteil gibt es noch nicht, der Prozess dauert an.

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.