Drogendeals: 36-Jährige schweigt und wird freigesprochen, weil eine Zeugin „herumeiert“

Teilen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Mindestens zweimal soll ein Holzkirchner (36) einem Mann jeweils zehn Gramm Amphetamin zum Preis von je 100 Euro verkauft haben. Vor Gericht schwieg er zu den Vorwürfen. Dass er letztlich freigesprochen wurde, lag vor allem an den vagen Aussagen einer Zeugin.

Holzkirchen – Wegen vorsätzlich unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in zwei Fällen stand ein 36-jähriger Holzkirchner jetzt vor dem Miesbacher Amtsgericht. Die beiden Übergaben fanden laut Anklage im Juni 2020 sowie im März 2021 in der Marktgemeinde statt.

Bei der Verhandlung hüllte sich der 36-Jährige in Schweigen. Eine Zeugin jedoch soll etwas von den Drogendeals mitbekommen haben: Sie ist die Ex-Freundin des Mannes, der Abnehmer des Amphetamins war. „Ich habe gehört, dass der Angeklagte Betäubungsmittel-Geschäfte mit meinem Ex gemacht hat“, sagt die 29-Jährige. Es soll sich um „wohl um Speed“ gehandelt haben, ein illegal gehandeltes Amphetamin. Indirekt sei die 29-Jährige bei zwei Deals dabei gewesen, wie sie aussagte. Indirekt, da sie ihren damaligen Freund zum Angeklagten gefahren hatte: „Er ist rein und war keine 30 Sekunden später wieder im Auto.“ Ob es dabei um einen Drogendeal ging, wollte die Holzkirchnerin nicht bestätigen. Sie denke es, „gezeigt hat mir mein Ex aber nie, was er beim Angeklagten abgeholt hat“.

Die Zeugin hat selbst eine Anklage auf dem Hals, da in der Wohnung ihres Verflossenen Drogen gefunden wurden. „Mein Ex sagt, dass es mein Zeug ist. Ich sage, es ist seins“, gab sie zu Protokoll. Ein Polizist der Holzkirchner Inspektion will mitbekommen haben, dass der Ex-Freund der Zeugin „wohl auch Amphetamin verkauft“. Zudem soll dieser an den Angeklagten Marihuana vertickt haben.

Dass auch die Holzkirchnerin eine Anklage erhielt, lag an einem Zwischenfall in der Wohnung des Ex-Freundes. Wie ein Beamter der Polizei Bad Wiessee aussagte, sei die Polizei im Januar 2021 wegen häuslicher Gewalt in die Wohnung des Ex-Freundes der Zeugin gerufen worden: „Im Zuge dessen wurden dort Drogen gefunden.“ 80 Gramm Marihuana sowie zehn Gramm Amphetamin seien entdeckt worden. Die Holzkirchnerin und ihr Ehemaliger, die damals zusammen wohnten, hätten sich gegenseitig bezichtigt, dass dem jeweils anderen die Drogen gehörten.

Auch der nun Angeklagte aus der Marktgemeinde sei in Zusammenhang mit diesem Fund vernommen worden, da dieser als Verkäufer des Stoffs genannt worden war. Der 36-Jährige leugnete dies jedoch „Wir fanden auch keine Bilder oder Chats auf seinem Handy, die darauf hingewiesen haben“, erklärte der Polizist. Selbst ein DNA-Abgleich hätte den Holzkirchner nicht überführen können. „Und wir haben in seiner Wohnung keinerlei Verpackungsmaterial oder Tabak gefunden“, ergänzte der Polizist, „der Spürhund hat auch nicht angeschlagen.“

Somit war auch für die Staatsanwaltschaft klar, „dass dem Angeklagten kein konkretes Geschäft nachgewiesen werden kann“. Zudem sei die Holzkirchnerin im Zeugenstand nicht glaubhaft gewesen. Sie forderte ebenso einen Freispruch wie Verteidiger Bernhard Beer. Richter Walter Leitner sprach den 36-Jährigen letztlich auch frei. „Die Zeugin hat heute rumgeeiert, was Tatzeiten und Preise anging“, stellte der Richter fest, „etwas Verwertbares war da nicht dabei.“ Der Freispruch für den Holzkirchner sei deshalb die logische Konsequenz.

Ein weiteres aktuelles Thema aus Holzkirchen: Das Feuer in der Kinderland-Kita wurde mutmaßlich absichtlich gelegt