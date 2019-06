Hier gibt die Spritztouren ohne Sprit

Mehr Reichweite und mehr Platz: Die Marktgemeinde Holzkirchen hat für ihr E-Car-Sharing-Projekt ein neues Auto am Start.

Holzkirchen – Eine schnelle Besorgung, ein Besuch bei Freunden in der Nachbarstadt oder ein schöner Tagesausflug in der Region: Wer vorübergehend ein Auto braucht, das ohne Abgase unterwegs ist, kann sich seit Anfang Dezember am Holzkirchner Rathaus ein Elektroauto leihen. Die ersten Monate erledigte ein Renault Zoe, seit wenigen Tagen ist ein Nissan Leaf im Dienst. Der lautlose Stromer kann auf 150 PS zurückgreifen, bietet fünf Sitzplätze und schafft bis zu 300 Kilometer, abhängig von Verbraucher (Heizung-Kühlung), Fahrverhalten und Streckenprofil. „Der Markt Holzkirchen fördert die Mobilität von morgen“, sagt Rathaus-Pressesprecherin Annika Walther.

Die ersten Monate zeigten, dass E-Mobilität durchaus nachgefragt ist – und sei es nur für ein paar Stunden. „Die Resonanz ist durchweg positiv“, sagt Walther. Schon im ersten Betriebsmonat, dem Dezember 2018, waren 16 Buchungen zu verzeichnen, was einer Auslastung von gut elf Prozent entspricht.

Im laufenden Jahr stieg die monatliche Auslastung an, auf bis zu 30 Prozent im März. Von Januar bis Mitte Mai wurde der Zoe fast 100 Mal gebucht und legte dabei 1300 Kilometer zurück. „Und das CO2-frei und bewegt von Ökostrom“, wie Walther betont. Mit der Auslastung sei man zufrieden, sagt Walther, „aber es gibt auf jeden Fall Potenzial nach oben.“ Vielleicht wirkt das neue Auto als zusätzliches Lockmittel.

Gebucht werden kann der neue Leaf stundenweise (acht Euro) oder tageweise für 52 Euro. Die Wochenpauschale beläuft sich auf 300 Euro. Für 1000 Euro steht der Gemeinde-Stromer einen ganzen Monat zur freien Verfügung. Laut Walther war die Dauer des Ausleihens bisher sehr durchmischt: „Von stundenweisen bis tageweisen Ausleihen war alles dabei.“

Für die ersten 100 registrierten Nutzer hat die Marktgemeinde ein Zuckerl reserviert – eine Kundenkarte mit 20 Euro Startguthaben. Laut Walther wurden mittlerweile schon 88 dieser Karten ausgegeben. Zwölf „Zuckerl“ sind also noch frei.

Wie funktioniert’s? Die Registrierung läuft online über www.drive.e-wald.eu/regis trierung. Hier lässt sich ein Vertrag erstellen, der per E-Mail zugesandt wird. Die Interessenten drucken den Vertrag aus, legen diesen beim Bürgerservice im Holzkirchner Rathaus vor und bekommen dort ihre Kundenkarte (Führerschein und Personalausweis mitbringen).

Konkret gebucht wird der Leaf jeweils online auf der E-Wald-Homepage. Ist der Wagen verfügbar, steigt man am Parkplatz hinter dem Rathaus ein. Entsperrt wird mit der Kundenkarte oder dem Smartphone.

Das Rathaus übernimmt die Grundfinanzierung dieser Elektromobilität. Für den Leaf fällt eine monatliche Miete von 785 Euro an. Wird der Stromer von Bürgern gebucht, bekommt die Marktgemeinde die Hälfte der Mieteinnahmen von Partner E-Wald gutgeschrieben.