Ex-Wurmsam-Wirtin aus Grub feiert

ihren 80. Geburtstag

Runder Geburtstag: Margot Mayerl, die 34 Jahre das Gasthaus Wurmsam in Grub leitete, wird 80 Jahre alt. © tp

Sie leitete 34 Jahre lang das Gasthaus Wurmsam in Grub, ihr Schweinsbraten ist legendär: Jetzt wird Wirtin Margot Mayerl 80 Jahre alt. Sie feiert in kleiner Runde.

Grub - In die Küche habe ihre Mutter niemanden gelassen, erzählt Barbara Schlögl. Kochen sei der Lebensinhalt ihrer Mutter. „Legendär ist ihr Schweinebraten“, schwärmt die 58-Jährige. Gekocht hat Schlögls Mutter viel, schließlich führte Margot Mayerl 34 Jahre lang den Gasthof Wurmsam in Grub – seit dem Tod ihres Mannes 2008 sogar alleine. Wirtin war sie eigentlich schon immer, sagt sie am Telefon. Heute feiert Mayerl ihren 80. Geburtstag.

Im Gespräch mit der rüstigen Rentnerin wird schnell deutlich, wie viel Arbeit das Gasthaus machte. „Wir haben alles selber gemacht: ausschenken, kochen, putzen, spülen“, bestätigt auch Tochter Barbara. Sie selbst sei bereits als Kind eingespannt gewesen. Bis 1990 bot das Haus sogar noch Fremdenzimmer an, besonders für Urlauber aus Nordrhein-Westfalen, die auf dem Weg nach Italien in Grub eine Pause einlegten. „Eine Gaststätte zu führen ist sehr schön, aber auch anstrengend und fordernd“, urteilt Schlögl.

Deswegen wurde es auch für Wirtin Margot immer anstrengender, im Wirtshaus zu werkeln. „Doch zugeben, dass man nicht mehr kann, ist nicht ihre Sache“, sagt Schlögl und lacht. Als wegen Corona die Gaststätte nicht öffnen durfte, war es Zeit für den „Einstieg in den Ausstieg“, erinnert sich Schlögl. Bei den vielen, sich oft ändernden Auflagen sei ein Weitermachen nicht mehr möglich gewesen. 2020, kurz nach dem 70-jährigen Jubiläum des Gasthauses, wurde der Betrieb aufgegeben.

Das sei ihr sehr schwergefallen, bestätigt Mayerl. Schließlich sei sie mit Leib und Seele Köchin und Wirtin gewesen. Ihr Vater hatte das Gasthaus 1950 eröffnet, da war sie acht Jahre alt. „Ich habe Hausaufgaben gemacht, nebendran haben die Gäste Bier getrunken“, erinnert sich Mayerl und lacht. Zuerst gab es neben Bier nur Rauchwaren. Dann kam die Gaststättenkonzession, später die Terrasse und der Biergarten. Sie selbst ist im Alter von 17 Jahren eingestiegen, da hatte sie gerade erst die Fachschule in München als Köchin abgeschlossen.

1966 heiratete Mayerl ihren Mann Kurt. Auch er arbeitete im Gasthaus mit und übernahm Ende der 70er Jahre die Versicherungsagentur, die sein Schwiegervater neben der Wirtschaft betrieb. Eine gute Kombination, findet Tochter Barbara. „Denn so kamen die Leute sonntags wegen der Versicherung und haben ein Bier getrunken.“

Die Tochter, die im Gasthaus aufgewachsen ist, erinnert sich an viele Begebenheiten von damals, etwa an die legendären Schafkopfrennen. „Bei denen war der Gewinn ein Fleischpreis“, erzählt die 58-Jährige. Im Hof wurde ein Schwein geschlachtet; an den Hauptgewinn, einen Saukopf, denke sie noch immer belustigt zurück. Einmal habe sie ihren Vater darauf hingewiesen, dass zu viel Fleisch vorhanden sei. Der habe geantwortet, dass das Fleisch von den „Schafkopfern“ gekauft würde, die nicht gewonnen hatten. „Daheim haben sie ihren Frauen dann den Sonntagsbraten mitgebracht und gesagt, sie hätten gewonnen“, erfuhr Schlögl von ihrem Vater.

Ihren runden Geburtstag wird Mayerl wegen Corona in kleiner Runde begehen. Die Familie kommt, einige Freunde. Auch ihre zwei Enkelinnen werden vorbeischauen. Die liebe sie „abgöttisch“, schwärmt die ehemalige Wirtin. Von den ehemaligen Stammgästen werden nicht viele kommen. Einige sind gestorben, andere zu alt, erzählt Mayerl.

Ihrer Leidenschaft Kochen wird sie an diesem Tag allerdings nicht nachgehen: Das Essen wird geliefert, verrät Tochter Barbara.

Von Andreas Wolkenstein

