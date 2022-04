Feuerwehr: Jubiläum liegt „fertig“ in der Schublade

Von: Andreas Höger

Beförderungen und Dienstjubiläen: Kommandant Ludwig Würmseer (l.) gratulierte (ab 2.v.l.) Richard Obermayer, Hans Mannhart, Korbinian Krischke, Marco Hummelberger, Martin Schweiberger, Florian Schramm, Thomas Hafeneder, Sebastian Winter, Thomas Fischer, Markus Stöckl, Veronika Gerstl, Thomas Bettendorf, Peter Schlickenrieder, Andreas Pohl, Bernhard Haberl und Sebastian Dirigo. © Feuerwehr Holzkirchen

Nach drei Jahren kamen die Mitglieder der Holzkirchner Feuerwehr jetzt wieder zu einer Generalversammlung zusammen. Die Rückschau auf die Corona-Zeit war mit schmerzlichen Erfahrungen verbunden. Unter anderem musste das 150-jährige Gründungsfest gleich zweimal abgesagt werden.

Holzkirchen – Die Corona-Pandemie erwischte die Feuerwehr Holzkirchen im Frühjahr 2020 zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Vier Jahre hatte man das 150-jährige Gründungsjubiläum vorbereitet, die Vorfreude auf unbeschwerte Festtage im Sommer war riesig gewesen. Auf die erste Absage und das Verschieben des Jubiläums auf 2021 folgte die endgültige Absage vor gut einem Jahr. „Die Enttäuschung war gewaltig“, unterstrich Vorsitzender Karl Eßl jetzt in der 152. Generalversammlung –die erste Zusammenkunft dieser Art nach drei Jahren.

Was jetzt wird aus dem Jubiläum, konnte Eßl nicht sagen. „Aber das ganze Jammern hilft nichts.“ So wie Holzkirchen hätten in der Region ja auch die Wehren in Oberhaching, Unterhaching und Weyarn ihre Jubiläen abblasen müssen. Einen neuen Termin in Holzkirchen gibt es noch nicht. „Aber wir haben ein durchorganisiertes Fest in der Schublade“, sagte Eßl, „die müssen wir nur aufmachen, wenn’s mal so wäre.“ 155 Jahre ließen sich im Jahr 2025 feiern. Diese Entscheidung jedoch wird eine neue Führungsriege zu fällen haben, die im März 2023 ihre sechsjährige Amtszeit antritt.

Eßl verwies in seinem Jahresbericht darauf, dass die Wehr im vergangenen Herbst drei schwere Verluste hatte hinnehmen müssen. Kurz nacheinander verstarben Ehrenmitglied Hermann Marketsmüller (84), Zweiter Kassier Bernhard Burgmayr (48) und Ehrenkommandant Franz Festl (72). „Ich hoffe auf ein besseres Jahr“, seufzte Eßl. Zum neuen stellvertretenden Kassier wurde Marco Hummelberger gewählt.

Die Zahl der Einsätze ging in den Corona-Jahren zurück

Die Coronajahre mit ihren Lockdowns spiegelten sich auch in der Einsatzstatistik der aktiven Truppe, die Kommandant Ludwig Würmseer vorstellte. Waren im Jahr 2019 noch 230 Einsätze zu fahren, verringerte sich Zahl der Alarmierungen im ersten Coronajahr auf 186; fürs zweite Pandemiejahr 2021 verzeichnet die Chronik gar nur 175 Einsätze.

Die aktive Truppe zählt aktuell 118 Einsatzkräfte, darunter acht Frauen. Vor größeren Ausfällen durch Corona-Infektionen sei man bisher „dank Disziplin und wohl auch Glück“ verschont geblieben, sagte Würmseer. Mehr Sorgen bereitet ihm aktuell, dass der teure Wohnungsmarkt in Holzkirchen mehr und mehr Kameraden zum Wegzug zwingt. „Von Zuzügen profitieren wir leider so gut wie überhaupt nicht.“ Verstärkung kommt ausschließlich aus dem eigenen Nachwuchs. Aktuell gibt es zwei Jugendgruppen.

Fahrzeugtechnisch verzeichnete die Wehr in den vergangenen beiden Jahren zwei Neuzugänge: Ein Löschfahrzeug LF 20 und ein Kleinalarmfahrzeug, genutzt hauptsächlich von den hauptamtlichen Gerätewarten. Erst jüngst bekamen die Aktiven der drei gemeindlichen Wehren Holzkirchen, Föching und Hartpenning per Sammelbestellung neue Schutzausrüstungen. Um Kosten zu reduzieren, wurde in Holzkirchen eine gemeinsame Kleiderkammer eingerichtet.

Seit 50 Jahren Mitglied der Feuerwehr: Vorsitzender Karl Eßl (v.l.) und sein Stellvertreter Hermann Hieber bedankten sich für diese Treue bei Wolfgang Mandl, Thaddäus Kühnel, Max Braun und Reinhard Kuhn. © Feuerwehr Holzkirchen

Bei den Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft war in der ersten Generalversammlung seit 2019 einiges nachzuholen. Urkunden gab’s für 50-jährige Treue (16 Mal), für 40 Jahre (35 Mal) und für 25 Jahre (42 Mal).

Beförderungen

Zum Feuerwehrmann: Tobias Kornbichler, Andreas Höfer, Sören Pelkner, Simon Strobl, Marcel Vellage, Sebastian Schmid, Josef Wochinger, Felix Feist. Zum Oberfeuerwehrmann: Ferdinand Kraft, Maxi Köppl. Zum Löschmeister: Vroni Gerstl, Florian Schramm, Thomas Fischer, Korbinian Krischke.

Zum Oberlöschmeister: Bernhard Haberl, Thomas Hafeneder, Marco Hummelberger, Dominik Renninger, Markus Stöckl, Sebastian Winter.

Zum Brandmeister: Andreas Pohl, Sebastian Dirigo.

Zum Hauptbrandmeister: Andreas Schwabenbauer. Zum Maschinist: Vroni Gerstl, Ferdinand Kraft, Maxi Köppl, Sebastian Schmid, Florian Schmid, Florian Schramm.

40 Jahre aktiv: Helmut Mötsch, Peter Schlickenrieder, Christian Kornbichler, Hans Mannhart sen.

Ausgeschieden aus Dienst: Franz Bettendorf (41 Jahre), Hans Partheymüller (43 Jahre).

