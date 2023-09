Ein letztes Mal hinter der Ladentheke: Eine Holzkirchner Institution hört auf

Anlaufstelle nicht nur für Tabak und Lotto – sondern auch als Treffpunkt: Dagmar Rudolph in ihrem kleinen Laden am Holzkirchner Marktplatz. An diesem Samstag schließt sie ihn zum letzten Mal. © Thomas PLettenberg

Das winzige Geschäft am Marktplatz ist vielen als Treffpunkt ans Herz gewachsen, manchen als Kummerkasten. Nun hört Inhaberin Dagmar Rudolph auf – nach fast 30 Jahren.

Holzkirchen – Fein säuberlich stehen die Zigarettenschachteln bis fast unter die Decke ins Regal sortiert, daneben liegen übersichtlich auf Augenhöhe Stapel von Zeitungen, Magazinen und Illustrierten. „Das war mein Reich“, sagt Dagmar Rudolph über die gerade einmal 13 Quadratmeter, die ihr Tabak- und Zeitschriftenladen am Marktplatz in Holzkirchen misst. Doch nun ist Schluss, an diesem Samstag um 12.30 Uhr sperrt sie die Ladentür zum letzten Mal zu. Nach fast 30 Jahren hat Rudolph ihr Geschäft an einen Nachfolger übergeben, der bereits am Montag um 8 Uhr wieder aufsperrt. Und doch hört mit ihrem Ruhestand eine Institution in der Marktgemeinde auf.

Die gelernte Gastronomiefachfrau übernahm den alteingesessenen Laden 1994 von Ekkehard Hohenadl, nachdem sie zuvor schon einige Male bei ihm ausgeholfen hatte. Die beiden hatten sich über ihre gemeinsame Leidenschaft, die Pferde, kennengelernt. Eines Tages kündigte ihr Hohenadl an, dass er das Geschäft verkaufen wolle. „Was willst du dafür haben?“, entgegnete Rudolph spontan. Beide wurden handelseinig, und so kam die eigentlich fachfremde junge Frau zu ihrem Tabakladen – Lotto-Konzession inklusive. „Die musste ich aber eigens kaufen.“ Das Mobiliar übernahm sie, nur die 1,20 auf 1 Meter große Holztheke ließ sie sich maßschreinern. Dort bediente sie bis zuletzt ihre Kunden, „zu 99 Prozent Stammkundschaft“, wie sie betont. Nach drei Jahrzehnten ist die Theke, über die Abertausende Zigaretten, Zeitungen und Lottoscheine gingen, sichtbar in die Jahre gekommen.

„Ich bin ja nicht der Aldi“

Genau diese Gebrauchsspuren aber machen für viele den besonderen Reiz dieses Ladens aus. Und es ist der warmherzige, fast fürsorgliche Umgang, den Rudolph mit ihren Kunden pflegte. „Die kamen auch einmal nur auf einen Ratsch vorbei“, meint die Geschäftsfrau und fügt hinzu: „Ich bin ja nicht der Aldi.“ Viele Kunden hätten ihr das Herz ausgeschüttet, „ich habe in all den Jahren viel Trauer und Leid erfahren“. Sie konnte eben zuhören, wenn ihre Kunden redeten. Daraus hätten sich über all die Zeit Freundschaften entwickelt, die sie weiterhin pflegen wolle.

Teils kamen schon die Kinder und Enkel der Anfangskundschaft zu ihr. So wie Markus Bauer, der Rudolph als immer nett und freundlich erlebt hat. „Sie hat schon meinen Vater bedient. Es ist menschlich ein Verlust für den Marktplatz, dass sie aufhört.“ Klaudia Mayer ist von Anbeginn eine ihrer treuesten Kundinnen. „Meine Süße“, begrüßt Rudolph die 85-Jährige, die sich daran erinnert, dass im Schaufenster des Tabakladens in den 1950er-Jahren einer der damals ganz wenigen Fernseher im Ort lief. „Die Leute blieben stehen und drückten sich die Nasen am Fenster platt.“

Schicksale und Lotto-Gewinne

Vor allem beim Tabak war die Inhaberin des wohl kleinsten Ladens in Holzkirchen breit aufgestellt. Und wenn sie einmal eine Tabakbesonderheit nicht vorrätig hatte, bestellte sie diese bis zum nächsten Tag. „Geht nicht gibt’s nicht“, sagt Rudolph. Eine Besonderheit ist auch die Lage ihres Geschäfts am Marktplatz: linke Türe Apotheke, rechte Türe Tabakshop. „Bei mir gibt’s die Zigaretten, nebenan die Hustenbonbons“, scherzt die Geschäftsfrau, die die Frage nach ihrem Alter charmant weglächelt. „Jeder ist Herr seiner selbst“, meint sie nur zu den gesundheitsschädlichen Folgen des Rauchens. Und überhaupt sei Alkoholmissbrauch viel schädlicher als Nikotingenuss. Sie selbst nennt sich „eine absolute Gesellschaftsraucherin. Ich rauche oft Monate lang keine einzige Zigarette, an einem Skatabend dafür umso mehr“.

Deutlich nachgelassen hat das Geschäft mit Zeitschriften. „Früher habe ich jede Woche zehn bis zwölf Exemplare vom Spiegel verkauft, zuletzt war es vielleicht noch eines.“ Printmedien seien eben eine aussterbende Gattung. Ohnedies ist die Lotto-Annahmestelle „mein Umsatzgarant“. Auf 60 Prozent beziffert Rudolph den Anteil an ihrem Gesamtgeschäft: „Gespielt wird immer.“ Auch wenn Diskretion oberste Priorität im Umgang mit Gewinnern hoher Geldsummen hat, weiß Rudolph doch, dass bei ihr regelmäßig auch große Gewinne den Anfang nahmen.

Zugesperrt hat Rudolph ihren Laden in 30 Jahren nie. Wenn sie samstags ausnahmsweise keine Zeit hatte, saß eine Aushilfe hinter der Theke. Doch jetzt ist endgültig Schluss. Gottfried Wimmer, der sein Tabakgeschäft in München aufgeben musste und nicht weit weg von Holzkirchen wohnt, übernimmt ihren Laden. „Es hat sich günstig ergeben“, sagt Dagmar Rudolph zufrieden. Sie fährt mit ihrem Mann nun erst einmal für acht Tage an die Nordsee, ehe beide das Jahr ohne Pläne und gute Vorsätze ausklingen lassen. „Danach setzen wir uns in den Schaukelstuhl und überlegen, was wir 2024 anstellen.“