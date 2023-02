„Den Leuten ist nichts geblieben“: Bürgerstiftung bereitet Frühlings-Hilfstransport in Ukraine vor

Von: Andreas Höger

Hier werden die Spenden des Winter-Konvois verteilt: Gut 2000 Kilometer liegen zwischen Holzkirchen und dieser Ortschaft bei Cherson. Unter Lebensgefahr brachten ukrainische Freiwillige die Sachen ins Kriegsgebiet. Anfang März soll der nächste Konvoi starten. © Bürgerstiftung Holzkirchen

Ausharren, überleben, täglich auf Lebensmittel oder Medikamente hoffen: Viele Ukrainer sind auf Hilfslieferungen angewiesen. Nachdem im Januar 400 Pakete aus Holzkirchen im Kriegsgebiet eintrafen, bereitet die Bürgerstiftung einen neuen Transport vor.

Holzkirchen – Ständig schlagen Raketen ein. Immer wieder fällt der Strom aus, viele Straßen sind vermint. Für die Freiwilligen, die in der Ukraine Hilfsgüter aus dem Westen in die umkämpften Gebiete bringen, werden die Fahrten immer gefährlicher. „Sie riskieren ihr Leben“, sagt Sibylle König, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung und Organisatorin der Holzkirchner Hilfstransporte. Aber sie haben es geschafft: Alle Spenden des Winter-Konvois sind verteilt. Fotos zeigen, wie Lebensmittel, Bekleidung oder Medikamente aus Sprintern verteilt werden.

Die Fotos schickte Maxim, dessen Trupp die Holzkirchner Kartons in die Region Cherson im Süden brachte, unweit der Frontlinie. „Wir sind nachts angekommen, haben im Auto geschlafen und sind dann ins Dorf gefahren“, schreibt er, „den Leuten hier ist nichts geblieben. Es gibt keine Geschäfte, alles ist zerstört. Ihr könnt Euch vorstellen, wie megaglücklich sie waren, als wir mit Euren Sachen ankamen.“ Verteilt wurden 150 Tüten mit Lebensmitteln, 200 Kartons mit Kleidung, Decken, Kerzen und Medikamenten.

Der Erfolg motiviert König und ihr Helferteam, darunter in Holzkirchen lebende Ukrainer, einen dritten Transport auf die Beine zu stellen. „Die Zivilbevölkerung in der Ukraine lebt nach den russischen Angriffen auf die Infrastruktur unter unmenschlichen Bedingungen“, sagt die Holzkirchnerin, „ich hoffe, wir können einen Frühlings-Konvoi zusammenstellen, der einen ganzen Sattelzug füllt.“

Die Firma MAN stellt, wie schon zuletzt, kostenfrei einen Lkw mit Fahrern plus Kraftstoff zur Verfügung. Die Lieferung aus Holzkirchen wird in einem Lager an der polnisch-ukrainischen Grenze deponiert, bis die ukrainischen Freiwilligen die Auslieferung übernehmen. Am 3. März soll die Mission in Holzkirchen starten.

Anders als bisher sammelt die Bürgerstiftung keine Sachspenden, sondern hofft auf Geld, um damit preisgünstig größere Mengen von Alltagsmedikamenten und haltbaren Lebensmitteln einkaufen zu können. „Wer Kontakte hat zu Entscheidern bei Lebensmittel- oder Pharmakonzernen – bitte bei mir melden“, sagt König. Gefragt sind in der Ukraine besonders Stromgeneratoren. „Die sind leider teuer“, sagt König, würde aber gerne einige mit auf die Reise schicken. Wer ein Gerät abzugeben habe, solle nicht zögern, die Bürgerstiftung zu kontaktieren.

Ein Großteil des Frühjahrs-Konvois soll wieder in das Dorf bei Cherson gehen, wo laut König die Ortsvorsteherin ein Lager aufbauen will, wo sie regelmäßig Medikamente, Nahrung und Hygieneartikel ausgeben kann. Die Hilfe aus Holzkirchen soll auch Binnen-Geflüchtete erreichen, die in Container-Lagern Zuflucht gefunden haben, unter anderem im Großraum Kiew. Maxims Team beliefert zudem Krankenhäuser in Dnipro, die Herzklinik in Kiew, ein Feld-Lazarett an der Front – und viele alte Menschen in den Dörfern rund um Kiew. König vertraut den ukrainischen Helfern: „Ich bin überzeugt, dass jeder Euro bei den Menschen ankommt und damit einen echten Unterschied macht.“

Spendenkonto: Spenden für den Frühjahrs-Hilfsonvoi in die Ukraine können überwiesen werden auf das Konto der Bürgerstiftung Holzkirchen bei der Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing (IBAN: DE 93 7016 9410 0000 0111 00).

