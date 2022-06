Neue Erkenntnisse: Einbrecher stiehlt 550 Euro aus Mittelschule – Prüfungen unberührt

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

In den Pfingstferien wurde ins Büro des Schulleiters der Mittelschule Holzkirchen eingebrochen. © Thomas plettenberg

In den Pfingstferien ist ein Unbekannter ins Büro des Schulleiters der Mittelschule Holzkirchen eingedrungen. Prüfungen wurden nicht gestohlen - aber 550 Euro.

Holzkirchen – Ob es ein Schüler war, der in den Pfingstferien ins Büro des Schulleiters der Mittelschule Holzkirchen eingebrochen ist, ist weiter unklar. Die Polizei erklärt auf Nachfrage, es gebe zum Täter noch keine neuen Erkenntnisse. Klar ist aber: „Die Prüfungsunterlagen waren alle noch da.“

Geldkassette gestohlen: 550 Euro fehlen

Wie berichtet, hatte die Holzkirchner Polizei zunächst die Unterlagen der am Dienstag gestarteten Mittlere-Reife-Prüfung als Ziel des Einbrechers vermutet. Der Unbekannte hatte sich in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, durch eine unverschlossene Tür Zugang zum Schulgebäude verschafft. Anschließend hebelte er die Tür des Schulleiter-Büros mit brachialer Gewalt auf, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Jürgen Heiß, Schulamtsdirektor im Landkreis, bestätigt, die Siegel der Umschläge mit den Prüfungsunterlagen seien „unberührt“ gewesen. „Ich habe mit dem Holzkirchner Schulleiter noch am Wochenende telefoniert“, sagt Heiß. Beide seien froh gewesen, „dass nichts passiert ist“.

Anders als anfangs von der Polizei vermutet, ist der Eindringling aber nicht ganz ohne Beute abgezogen. Laut den Polizeibeamten wurde eine rote Geldkassette mit rund 550 Euro entwendet. Die Kasse gehöre der Jugendsozialarbeit, die den Betrag an der Mittelschule hinterlegt habe, berichtet Heiß.

Prüfungen unangetastet - Diebstahl hätte sich für Schüler aber ohnehin nicht gelohnt

Möglicherweise, so schildert die Polizei weiter, habe es der Täter also tatsächlich nicht auf die Prüfungsunterlagen abgesehen gehabt. „Oder die Unterlagen wurden nicht gefunden.“

Heiß erklärt dazu: „Die Prüfungen werden an einem sicheren Ort verwahrt.“ Dies könne beispielsweise ein Tresor sein – oder auch ein gut abschließbarer Schrank. In jedem Fall sei durch das Siegel ein unbemerktes Entwenden ausgeschlossen. Gebrochen werde das Siegel auch von Lehrkräften erst am Prüfungstag selbst im Beisein mehrerer Kollegen. Im Falle eines Diebstahls kämen bayernweit die vom Kultusministerium vorbereiteten Ersatzprüfungen zum Einsatz, sagt Heiß. Glücklicherweise seien in seinem Zuständigkeitsbereich aber noch nie Prüfungsunterlagen entwendet worden. nap

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.