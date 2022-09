Eine bautechnische Meisterleistung: 350-Tonnen-Koloss eingepasst

Teilen

Zentimeter für Zentimeter: Um den 350 Tonnen schweren Betontunnel einzupassen, wurde er mit Hubzylindern leicht angehoben. Mit den Arbeiten unter den Gleisen waren etwa zwölf Bauarbeiter beschäftigt. © Thomas Plettenberg

Fast 30 Jahre lang hatten sich Bewohner des Holzkirchner Ortsteils Ländl für eine Bahn-Unterführung ins Gewerbegebiet eingesetzt. Nun wurde der 350 Tonnen schwere Betontunnel unter die Gleise geschoben.

Holzkirchen – Es herrscht fast andächtige Stille an der Baustelle, nur das leise Surren der hydraulischen Verschubvorrichtung ist zu hören, die 350 Tonnen Stahlbeton in der Abenddämmerung langsam an seinen Standort schiebt. Die Arbeiter sprechen wenig miteinander, jeder weiß, welche Handgriffe jetzt zu tun sind. Ab und zu ruft einer das Kommando „Geht“, dann gleitet das imposante Bauwerk nach kurzer Unterbrechung wieder Zentimeter für Zentimeter voran. Wie von Geisterhand bewegt, passt es sich schließlich exakt in die Lücke ein, die im Bahndamm klafft.

Anwohner im Ländl warteten seit fast 30 Jahren auf den Tunnel

Nach einer halben Stunde ist der eigentliche Einschubvorgang erledigt. Der von den Anwohnern im Holzkirchner Ortsteil Ländl sehnlich erwartete Fußgänger- und Fahrradtunnel unter der Bahnstrecke hinüber ins Gewerbegebiet hat endlich seinen Platz gefunden. Das etwa zwölfköpfige Team um Bauleiter Markus Geisler von der Firma Bodner aus Wals bei Salzburg kann erleichtert aufatmen, eine bautechnische Meisterleistung ist geglückt.

Wenn alle Restarbeiten abgeschlossen sind und die drei Meter breite Unterführung voraussichtlich Anfang Dezember in Betrieb geht, ist eine Gefahrenstelle beseitigt, an der Passanten das Gleis bisher verbotenerweise überquerten. Die Bewohner im Ländl können dann sicher ins Gewerbegebiet pendeln. Ihr bald 30 Jahre dauernder Einsatz für den Tunnel hat sich gelohnt (wir berichteten).

Kostenpunkt: 2,3 Millionen Euro

Begonnen hatte die heiße Phase der 2,3 Millionen Euro teuren Baumaßnahme in der Nacht zum Freitag. Mit der Deutschen Bahn (DB) war eine Sperrpause für den Zugverkehr bis Montagfrüh vereinbart worden. „Es muss klappen“, sagt Sepp Schreder vom Rosenheimer Ingenieurbüro Infra. Auf einer Länge von mindestens 50 Metern wurden zuerst Schienen und Gleisbett entfernt, ehe der Bahndamm für den Einschub des Tunnels abgetragen wurde. „Der Aushub war das Schwierigste“, sagt Schreder. In acht Stunden wurden rund 1500 Kubikmeter Erdreich und Gestein abgetragen.

Hubzylinder mit flüssigem Stickstoff heben das viele Tonnen schwere Bauwerk an

Zwar stießen die Bagger auf Nagelfluh, „aber wir waren darauf vorbereitet und das Gestein erwies als nicht so hart wie befürchtet“, so Schreder. Als nächstes standen Betonarbeiten an der Aushubsohle und das Verlegen der Verschubbahnen an, über denen die 350-Tonnen-Last Stunden später gleiten sollte. Dazu werden sogenannte Hubzylinder mit flüssigem Stickstoff gefüllt. Sie heben das Bauwerk leicht an, damit es an seinen Bestimmungsort geschoben werden kann. „Pro Minute kann die Last bis zu einem halben Meter bewegt werden“, so Geisler von Bodner-Bau.

Am Samstag wurden Teile des seit Juli neben dem Bahndamm gegossenen Tunnelbauwerks einbetoniert oder mit Beton verfüllt. Danach rückten wieder Bagger an, der Bahndamm musste erneuert werden. Am Sonntag schließlich kamen die Gleisbauer, legten das Gleisbett an und schweißten die zwei Tage zuvor abgetrennten Schienen an. Erst nach der Freigabe der Baustelle durch die Inbetriebnahmeverantwortliche der DB, so der sperrige Titel, sollten Montagfrüh fahrplanmäßig BRB-Züge über den neuen Tunnel rollen.

Bürgermeister: „Darum haben Generationen von Kommunalpolitikern gekämpft.“

Zuschauer waren in der heißen Bauphase nicht erwünscht. Doch der erst wenige Stunden zuvor aus dem Urlaub zurückgekehrte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) ließ es sich am Freitagabend nicht nehmen, beim Einschub vorbeizuschauen. Ausstaffiert mit Bauhelm und oranger Warnweste meinte er: „Ich finde es großartig, dass dieses Projekt, für das Generationen von Kommunalpolitikern gekämpft haben, jetzt realisiert werden konnte.“ Er selbst habe nicht viel dafür tun müssen. „Es ist mir in den Schoß gefallen.“

Erleichterung: „Gott sei Dank ist der Tunnel endlich da“

Uschi und Sepp Stacheter wohnen an der Bahnstrecke. Auch sie sind froh, dass die Unterführung nun steht. „Regelmäßig mussten die Lokführer Warnsignale geben, weil Personen übers Gleis gingen“, weiß Sepp Stacheter. Den schrillen Pfeifton empfand er als störend, von der Gefahr für Menschen ganz zu schweigen. Ehefrau Uschi ist erleichtert: „Gott sei Dank, dass der Tunnel endlich da ist.“

Paul Winterer