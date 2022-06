Einfach riesig: Johannifeuer in Hartpenning begeistert Massen - Passant setzt Notruf ab

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Beeindruckt von der Kraft des Feuers waren die Besucher beim Johannifeuer des Burschenvereins Hartpenning auf dem Asberg. Selbst weiter weg vom brennenden Holzscheit machten es die Flammen gemütlich warm. © Thomas Plettenberg

Was für ein Anblick: So groß und ausdauernd wie lange nicht mehr fiel das Johannifeuer in Hartpenning heuer aus. Doch ein Passant hielt es für einen Großbrand - und wählte den Notruf.

Hartpenning – Dieses Feuer konnte keiner unter den Tisch trinken. Bis um 8.30 Uhr am Samstagmorgen dauerte es, bis die Glut des Johannifeuers auf dem Asberg erloschen war. So lang hielten es selbst die Hartpenninger Burschen nicht mehr aus. „Um 5 Uhr war Zapfenstreich“, erzählt Schriftführer Stefan Zellermayer. Bis um 3 Uhr sei aber noch richtig was los gewesen zwischen dem glimmenden Holzhaufen, dem Weißbier-Karussell und der Weinbar.

So groß wie schon lange nicht mehr sei das Feuer heuer gewesen, berichtet Zellermayer. Keiner Wunder, hatten die Burschen doch wegen Corona zwei lange Jahre Zeit zum Altholzsammeln. Elf mal elf Meter habe der Stapel gemessen, ehe ihn die Hartpenninger am Freitagabend gegen 19 Uhr unter den wachsamen Augen der Feuerwehr mit Heu und Diesel in Brand setzten. Die Kollegen der Feuerwehr Holzkirchen regelten derweil den Betrieb auf dem Parkplatz. Bei gut 1500 Besuchern ein durchaus abendfüllendes Programm. wofür sich Zellermayer ausdrücklich bedankt. Genau wie bei den weiteren Helfern, die die rund 35 Burschen bei der Organisation des Festes unterstützt hätten.

Sirenengeheul wegen Fehlalarm

Die Höhe der Flammen sorgte derweil noch für einen kleinen Schreckmoment. So heulte in Hartpenning plötzlich die Sirene los. Ein Passant habe von der Ferne aus den hellen Schein der Flammen vernommen und deshalb einen Brand gemeldet, berichtet Hartpennings Kommandant Hubert Schmid. Dass es sich um einen Fehlalarm handelt, war schnell aufgeklärt, meint Schmid. „Wir waren ja selbst vor Ort.“ Und vorzeitig gelöscht wurde das Johannifeuer zum Glück auch nicht.

sg