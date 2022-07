Massencrash auf A8 löst Stau-Chaos im Urlaubsverkehr aus - Sperre und Großeinsatz über Stunden

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Zu einer Massenkarambolage ist es am Samstagmorgen auf der A8 Richtung Salzburg gekommen © Freiwillige Feuerwehr Otterfing

Am frühen Samstagmorgen hat sich ein Unfall mit sieben Fahrzeugen auf der A8 Richtung Salzburg ereignet. Die Strecke war über Stunden gesperrt, der entstandene Stau entsprechend.

Update, 10.51 Uhr: Die Verkehrslage entspannt sich nach dem schweren Unfall am Morgen auf der A8 Richtung Salzburg und Höhe Holzkirchen langsam wieder. Dennoch ist die Strecke München-Salzburg aufgrund des starken Urlauberverkehrs stark belastet. Der Stau nach dem Unfall ab München vor Holzkirchen ist noch nicht ganz weg, ein weiterer Stau hat sich ab Irschenberg an Rosenheim vorbei bis zum Samerberg gebildet.

Massencrash auf der A8: VW Sharan donnert in Stauende - mit schlimmen Folgen

Die Autobahnpolizei kann inzwischen mehr zum Unfallhergang sagen. Demnach musste ein 49-jähriger Schweizer seinen BMW auf der linken Spur wegen stockenden Verkehrs stark abbremsen. Ein dahinter fahrender Audi konnte mangels Abstand und Aufmerksamkeit nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den BMW auf.

Der Rempler löste eine folgenschwere Kettenreaktion aus, der Verkehr kam auf der linken Spur zum Stillstand. Ein Volvo-Fahrer (55) aus Baden-Württemberg konnte noch rechtzeitig bremsen, auch ein dahinter fahrender Oberbayer (23) in seinem Polo. Ein dahinter fahrender 35-jähriger Thüringer war nicht so reaktionsschnell. Er fuhr mit seinem VW Sharan trotz Vollbremsung mit noch relativ hoher Geschwindigkeit auf den Polo vor ihm auf. Der Aufprall war so heftig, dass alle fünf Fahrzeuge ineinander geschoben wurden.

Keines der Fahrzeuge war hinterher noch fahrbereit. Die Schweizer Familien in den vorderen beiden Autos kamen unverletzt davon. Jedoch mussten die Fahrer und Beifahrer, insgesamt 8 Personen, darunter zwei Kinder und ihre 82-jährige Urgroßmutter, leicht verletzt zur Abklärung und eingehenden Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Alle waren auf dem Weg in den Urlaub und vermutlich keiner wird ihn nun antreten können. Nach vorsichtiger Einschätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf insgesamt 100.000 Euro; vermutlich aber noch etwas mehr.

Schwerer Unfall auf A8 bei Holzkirchen: Autobahn über Stunden gesperrt

Zur Reinigung und Absicherung der Unfallstelle war die FFW Otterfing mit 4 Fahrzeugen und etwa 20 Mann im Einsatz und die Autobahnmeisterei war ebenfalls vor Ort. Insgesamt kam es durch die Unfallaufnahme und Bergung bis 09:30 Uhr zu teils erheblichen Behinderungen des nachfolgenden Verkehrs. Nun kommt es nur noch durch das erhöhte Verkehrsaufkommen durch den Reiseverkehr Richtung Süden zu stockendem Verkehr.

Durch den Schreck den andere Verkehrsteilnehmer bekommen haben kam es natürlich auch auf den anderen Fahrstreifen zu Vollbremsungen. Auf dem mittleren Fahrstreifen konnte ein 46-jähriger aus dem Ruhrgebiet seinen BMW dennoch anhalten. Ein 37-jähriger Münsterländer konnte seinen Opel jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen, sodass es hier auch nochmal zu einem Auffahrunfall kam. Glücklicherweise war der Zusammenstoß so leicht, dass sie ihre Fahrt fortsetzen konnten und für die Unfallaufnahme direkt zur Polizeidienststelle fuhren. Der entstandene Sachschaden wird hier auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Erstmeldung, 08.33 Uhr. Holzkirchen - Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, kam es gegen 06:15 Uhr auf der A8 Richtung Salzburg kurz vor der Anschlussstelle Holzkirchen zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der linken Spur. Noch dauert die Räumung der Unfallstelle an. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Schwerer Unfall auf A8: BMW stoppt plötzlich auf der linken Spur

Klar ist, dass ein BMW aus der Schweiz plötzlich auf dem linken Fahrstreifen anhielt. In der Folge fuhren vier weitere Fahrzeuge auf diesen BMW auf und aufeinander. Wohl durch den Unfall kam es auf dem mittleren Fahrstreifen ebenfalls zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Acht Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum der BMW plötzlich stoppte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Neben dem Rettungsdienst sind mehrere Feuerwehren, die Straßenmeisterei und natürlich die Autobahnpolizei Holzkirchen vor Ort.

Durch die lange Sperre am Reisetag Samstag entwickelte sich schnell ein kilometerlanger Stau. Er reichte ab Holzkirchen zeitweise bis zum Autobahnkreuz München-Süd zurück.

Sperre auf A8 seit etwa 8.15 Uhr zum Teil wieder aufgehoben - Rückstau bis München

Inzwischen (seit etwa 8.15 Uhr) ist nur noch die linke Spur gesperrt. Die Fahrbahn muss dort noch vom Öl befreit werden. Die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge dauert ebenfalls noch an.

Aktuell ist „nur“ noch der linke Fahrstreifen gesperrt. Ein Spezialfahrzeug zur Fahrbahnreinigung , die sogenannte Ölhexe, ist im Einsatz. Die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge dauert ebenfalls noch an. Der Rückstau ist mittlerweile beim Autobahnkreuz München Süd angelangt.

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.

Langer Stau? Stimmen Sie mit ab.