Ungewisse Zukunft für den Eissport

Teilen

Nicht mehr zeitgemäß ist das Sportgelände in Föching. Nun hat sich der Gemeinderat auf eine Grundlage geeinigt, anhand der das Gelände entwickelt werden soll. © Thomas Plettenberg

Stadtplaner haben dem Holzkirchner Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Machbarkeitsstudie zum Sportgelände in Föching vorgestellt. Klar ist: Eine Eissporthalle wird es dort nicht geben.

Holzkirchen – „Warum seid ihr denn so missmutig?“, fragte Michael Wohlschläger (CSU) die FWG-Fraktion. Es sei doch ein Fortschritt, zu wissen, dass eine Eishalle auf dem Sportgelände in Föching nicht machbar sei. Nun könne weiter nach einem Standort gesucht werden.

Gerade eben hatten Stefan Eckl vom Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) und Tom-Philipp Zoll vom Stuttgarter Büro Zoll Architekten dem Gemeinderat die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum Sportgelände in Föching vorgestellt. Sie hatten für den Sportentwicklungsplan die Bedürfnisse von Akteuren wie Sportfreunde Föching, TuS Holzkirchen und ESC Holzkirchen abgefragt und am Runden Tisch Sportstätten diskutiert. Zwei Varianten für die Neugestaltung des Sportgeländes haben sich dabei herauskristallisiert.

Variante 1

Variante 1 beschreibt die Entwicklungsperspektiven mit Schwerpunkt auf den Sportplatzflächen. Leichtathletik und Fußball wären die Profiteure. Sie sieht unter anderem einen 70 auf 105 Meter großen Kunstrasenplatz, zwei 80 auf 60 Meter große Rasenplätze, eine 100-Meter-Laufbahn, zwei Beachvolleyballfelder und eine Stockbahn vor. Außerdem eine Multifunktionshalle in zentraler Lage. Die Finanzierung wäre machbar, weil nicht das ganze Gelände auf einmal entwickelt werden müsste, sondern modular über einen längeren Zeitraum, je nach Haushaltslage. Die Stadtplaner kalkulieren mit 7,27 Millionen Euro für das Gelände. Die Multifunktionshalle allerdings würde mehr als elf Millionen Euro kosten.

Variante 2

Variante 2 beschreibt die Entwicklungsperspektive unter Einbezug einer Eissporthalle auf dem Gelände. Eine Rasenfläche müsste dann weichen. Die Eissporthalle müsste mit einer Eisfläche auskommen – zwei, wie es Akteure des Eissports für sinnvoll erachten, haben den Experten zufolge keinen Platz. Für Martina Schweighofer (CSU) einer der Gründe, für Variante 1 zu stimmen: „Die Eissportler haben selbst zugegeben, dass sie mit einer Fläche langfristig nicht zufrieden sein werden.“

Beschluss

Der Gemeinderat beschloss, Variante 1 als Grundlage für die Entwicklung zu nehmen. Außerdem beschloss er, mögliche Flächen für eine Eissporthalle zu identifizieren. Und die Gemeindewerke zu beauftragen, eine Strategie mit Kosten zu erstellen, die den Betrieb des Hubertus-Stadions für mindestens zehn Jahre sicherstellt.

Diskussion

Dem Beschluss war eine lange Diskussion vorangegangen. Vor allem die FWG konnte sich mit Variante 1 nicht anfreunden. „Ich habe 2018 einen Antrag auf Standortsuche für eine Eishalle gestellt, und jetzt sind wir keinen Schritt weiter“, murrte Hubert Müller. Man werde doch wohl eine Rasenfläche für eine Eissporthalle opfern können: „Wenn wir jetzt das Hubertus-Stadion sanieren, haben wir die nächsten 20 Jahre kein neues Stadion.“

Moritz Remuta (Grüne) hielt dagegen: „Es ist gut, dass wir einen Beschluss haben, das Hubertus-Stadion zu ertüchtigen. Jetzt können wir dem Eissport kommunizieren, was möglich ist und Zukunftsperspektiven finden.“

Mit Blick auf die Kosten ist die Perspektive nicht rosig: Fast 33 Millionen würde eine neue Halle laut Machbarkeitsstudie kosten. Nur Robert Wiechmann (Grüne) und Elisabeth Dasch (SPD) trauten sich, es auszusprechen: „Es ist nicht ehrlich, so zu tun, als bräuchten wir nur einen Standort“, so Wiechmann. „Wenn man schaut, was wir alles vor der Brust haben, wird es in zehn Jahren kein Eisstadion geben, weil es nicht finanzierbar ist.“ Dasch: „Wir haben Pflichtaufgaben zu erfüllen, Wohnungsbau und Kitaplätze. Und wir haben nie Rücklagen für unsere Liegenschaften gebildet.“ Eine Eishalle lasse sich nur im Zweckverband realisieren. „Wir müssen uns Partner suchen.“ Die Halle müsse nicht in Holzkirchen stehen, sie könne auch in Lochham sein. Dasch dämpfte sogar Hoffnungen auf die Ertüchtigung des Hubertus-Stadions. „Zunächst geht es nur um die Erstellung einer Strategie. Ob wir die Kosten stemmen können, muss man sehen.“

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.