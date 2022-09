Eislauf trotz Energiekrise

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Im Holzkirchner Eisstadion soll auch heuer Eislauf stattfinden. © Thomas Plettenberg

Die Gemeindewerke beginnen voraussichtlich Ende Oktober damit, das Holzkirchner Stadion für die Wintersaison vorzubereiten. Trotz der Energiekrise soll heuer Eislauf möglich sein.

Holzkirchen – In den sozialen Medien kursieren Gerüchte, denen zufolge wegen der Energiekrise heuer kein Eislauf in Holzkirchen stattfinden kann. „Thema Energiesparverordnung: ich hab irgendwo läuten hören, dass es dieses Jahr in Holzkirchen kein Eis im Eisstadion geben wird. Stimmt das?“ schreibt zum Beispiel ein User auf Facebook.

Albert Götz, Geschäftsführer der Gemeindewerke Holzkirchen GmbH, teilte auf Nachfrage mit: „Nach derzeitigen Stand findet in der Wintersaison 2022/23 ein regulärer Stadionbetrieb statt. Anderslautende Entscheidungen seites des Gemeinderates sind uns nicht bekannt beziehungsweise wurden bisher nicht an uns herangetragen.“ Auch eine Verkürzung der Saison als Energiesparmaßnahme sei derzeit nicht geplant. „Entschieden wird dies jedoch erst kurzfristig in Abhängigkeit der Parameter“, so Götz.

Die Eisbereitung beginne voraussichtlich um den 25. Oktober. Aus energetischer Sicht sei der Zeitraum bis zum Abschluss des vollständigen Eisaufbaus am intensivsten. „Hierbei wäre eine kalte Witterung hilfreich“, erklärt Götz. Auch im laufenden Stadionbetrieb sei die Witterung ein wesentlicher Faktor beim Energieverbrauch.

Für den Fall eines überregionalen Energieengpasses seien betriebsinterne Maßnahmen vorbereitet.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.