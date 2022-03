Eissport-Arena Holzkirchen: Neuer Standort in Sicht

Vorbild im Pustertal: Vor wenigen Monaten erst wurde die Eissport- und Multifunktionsarena in Bruneck (Südtirol) eröffnet. Der Bau könnte als Referenzobjekt dienen für eine ähnliche Arena in Holzkirchen.

Kosten bei über 20 Millionen Euro

Die Planungen für ein größeres Eissportzentrum in Holzkirchen werden konkreter. Heißester Standort-Kandidat ist aktuell das Sportgelände in Föching.

Holzkirchen – Eröffnung war im Oktober 2021, nach gut zweijähriger Bauzeit. Die nagelneue Multifunktionsarena in Bruneck, mitten im Südtiroler Pustertal, bietet Platz für 3100 Eissport-Zuschauer (davon 1650 Sitzplätze). 24,4 Millionen Euro investierten die Stadt Bruneck und die Südtiroler Landesverwaltung. Das Eishockeyteam des HC Pustertal spielt hier. Eiskunstlauf, Eisstockschießen und Curling sind möglich, aber auch Konzerte und Veranstaltungen.

Die Brunecker Arena, sie taugt als aktuelles Referenzprojekt für das, was sich der Förderverein Eis- und Mehrzweckzentrum Holzkirchen an einem Standort drei Autostunden nördlich so oder ähnlich sehnlich wünscht. „Ein wenig kleiner als Bruneck“, sagt Stefan Kammler, Dritter Vorsitzender des Fördervereins, „aber das Konzept mit einer zusätzlichen eisfremden Nutzung kommt dem nahe, was wir uns für Holzkirchen vorstellen.“

Ohne Neubau könnte es schnell vorbei sein mit dem Eissport in Holzkirchen

Aber ist das für Holzkirchen nicht eine Nummer zu groß? Ein Traum, der in ewigen Warteschleifen kreist? „Sehen wir nicht so“, sagt Kammler. Die Ankündigung der Marktgemeinde, das ergraute Freiluft-Stadion an der Thanner Straße für über eine Million Euro mittelfristig am Laufen zu halten (wir berichteten), schade den Ambitionen des Großprojekts an neuem Standort keineswegs. „Das denken viele, ist aber falsch gedacht“, sagt Kammler. Das Gegenteil sei der Fall: Nur ein aktives Stadion halte den Traum vom neuen Stadion am Leben. „Gehen im alten Stadion die Lichter aus, ob aus technischen oder rechtlichen Gründen, ist es auf einen Schlag vorbei mit Eissport in Holzkirchen.“

+ Viel Raum für Bewegung: Für das Sportplatz-Gelände in Föching bastelt die Gemeinde an einem Masterplan. Reicht der Platz für ein Eisstadion? © Thomas Plettenberg

Klar ist aber: Die durch die Ertüchtigung des Altstandorts gewonnenen Jahre sollten nicht verspielt werden. Der Förderverein geht davon aus, dass es nach einem Beschluss, eine Arena zu bauen, fünf bis sieben Jahre dauert, ehe der erste Puck flitzt. Lange haderte der Verein damit, sich ins langwierige „Sportentwicklungskonzept“ der Marktgemeinde eingliedern zu müssen. „Jetzt aber haben wir den Eindruck, dass sich etwas bewegt“, sagt Kammler. Alle Augen richten sich nach Föching, wo die Gemeinde an einem Masterplan für das Sportgelände bastelt (wir berichteten). 40 000 Quadratmeter hat Kammler gezählt, das sollte reichen für Fußballplätze und eine Eissport- und Multifunktionsarena. „Da wären Synergien möglich, bei Kabinen oder bei Gastronomie“, glaubt Kammler. Für April sind die nächsten Gespräche angesetzt. Die Standort-Alternativen Moarhölzl und Alte Au hält der Förderverein kaum noch für erfolgversprechend.

Baukosten liegen geschätzt bei über 20 Millionen Euro

Das Konzept des Vereins sieht eine größere und eine kleinere Halle vor, die jeweils auch für eisfremde Veranstaltungen nutzbar ist. Die Baukosten schätzt Kammler auf knapp 22 Millionen Euro. „Man müsste sehen, ob überregionale Förderungen möglich sind.“ Verschiedene Betreiber-Modelle seien denkbar – abhängig davon, ob zusätzliche Umsätze zu erwirtschaften sind, um Betriebskosten aufzufangen.

Nutznießer soll vor allem der Eissport sein. Der alte Standort habe mittelfristig keine Zukunft, betont Kammler. Die heranrückende Wohnbebauung im Postbräu-Areal lasse Lärmschutz-Konflikte befürchten. Eine Einhausung würde zwar gegen Witterung und Lärmprobleme helfen, „zusätzliche Eiszeit wäre aber nicht gewonnen“. Dabei sei die Nachfrage enorm, die eine Eisfläche regelmäßig überbucht. „Die ersten Leidtragenden sind die Hobby-Teams“, prophezeit Kammler, „und womöglich muss sogar der Publikumslauf gekürzt werden.“

Entscheidend ist für den Verein deswegen, die Planung für einen Neubau mit zwei Eisflächen zu intensivieren. Nur so, sagt Kammler, lasse sich Eissport in Holzkirchen dauerhaft sichern, „und das nicht nur auf fünf oder zehn Jahre“.

