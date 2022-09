Wegen Tunnelbau am Ländl: Zugverkehr ruht

Von: Andreas Höger

Bereit für den Einschub: Die Unterführung wurde im Vorfeld betoniert und wird jetzt am Sperrzeiten-Wochenende als Ganzes in den Bahndamm eingeschoben. Gearbeitet wird rund um die Uhr. © THOMAS PLETTENBERG

Auf diesen Durchstich warten Bewohner des Holzkirchner Ländl seit bald 30 Jahren: Am Wochenende wird der Fußgänger- und Fahrradtunnel unter dem Bahndamm eingeschoben – die spannendste Phase der Bauarbeiten, die im Juni begannen. Der Zugverkehr ruht und wird durch Busse ersetzt. Im Dezember soll der Tunnel nutzbar sein. Die Gemeinde investiert 2,3 Millionen Euro.

Holzkirchen – Im März 2007 war das Projekt wieder mal ins Stocken geraten. Eine Fußgänger-Unterführung vom Wohnquartier Ländl direkt hinüber ins Gewerbegebiet-Ost mit dessen vielen Arbeitsplätzen und Discountern – darüber dachte die Marktgemeinde schon seit Beginn der 1990er Jahre nach. Die Bahn wollte eine Million Euro dafür, was der Gemeinde zu viel war. Einige der gut 1200 Ländl-Bewohner wurden deswegen im Rathaus vorstellig. Sie hatten berechnet, dass der Tunnel den Bewohnern 900 Meter Umweg sparen würde – oder die gefährlichen und verbotenen Trampelpfade übers Gleis.

Doch es half nichts, der Tunnel drehte eine Warteschleife nach der anderen. 15 Jahre und ein Planfeststellungsverfahren (2017) später kommt er endlich – nicht für eine Million, sondern für 2,3 Millionen Euro. Wie Hans Kellner, Leiter des Bauamts Technik im Rathaus, auf Anfrage erklärt, gab es wie bei derzeit vielen Bauvorhaben einige Preissteigerungen. Immerhin: Der Freistaat stellte 880 000 Euro Zuschüsse in Aussicht.

Keine Züge bis Montagmorgen

Die Baufirma legte im Juni los. Der besonders bei Hundebesitzern beliebte Gassiweg neben dem Bahngleis zwischen Rosenheimer Straße und Nordspange war nicht mehr nutzbar. Jetzt steht das entscheidende Wochenende an: Seit heute Nacht gegen 0.30 Uhr fahren keine Züge mehr, die Sperrpause dauert bis zum frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr. Im 24-Stunden-Schichtbetrieb schieben die Arbeiter die vormontierte Beton-Unterführung in den Bahndamm ein.

„Die Gleise werden durchtrennt, Schienen und Schotter abgetragen“, berichtet Kellner. Beim Abtragen des Bahndamms, so fürchtet der Bauamtsleiter, könnte der Bagger auf den in Holzkirchen allgegenwärtigen Nagelfluh treffen. Wenn schwere Meißel den betonartigen Eiszeit-Relikten zu Leibe rücken müssen, wird das besonders unangenehm für die Ohren.

Ist die Schneise geschlagen, wird der Untergrund ausbetoniert und mit Schienen für den Einschub versehen. Die Unterführung steht bereits als Block auf der Ländl-Seite bereit, sie wurde in den vergangenen Wochen aus Beton gegossen. Beim Neuaufbau des Bahndamms kommt eine spezielle Stopfmaschine zum Einsatz, die den Gleisschotter verdichtet.

„Die Baufirma hat alle Maschinen doppelt vor Ort, um möglichst jede Verzögerung zu vermeiden“, sagt Kellner. Da es eng zugeht und viel Lkw-Verkehr zu erwarten ist, werden alle Bürger gebeten, sich nicht in der Nähe des Baufelds aufzuhalten. Läuft alles nach Plan, fährt der Meridian am Montag das erste Mal auf neuen Gleisen über den Tunnel.

Wegen Baulärm: Gemeinde zahlt Anwohnern Hotelübernachtung

Stopfmaschine, Gleisbagger, Lkw – es wird laut werden auch in den Nächten. Die Gemeinde bietet den Anwohnern deshalb an, sich während der Bau-Nächte in Hotels einzuquartieren. Die Rechnung übernimmt das Rathaus. Je nach Abstand zur Baustelle und den eingesetzten Maschinen werden ein bis drei Hotelnächte bezahlt. Die entsprechenden Hinweisschreiben hatten jetzt alle Betroffenen in ihren Briefkästen. „Es lässt sich nicht vermeiden, dass es auch nachts zu Lärm- und Vibrationsbelästigungen kommen kann“, heißt es in dem Schreiben.

Wer für den lautesten Teil der Arbeiten ins Hotel gehen möchte, darf sich auf Kosten der Marktgemeinde in bis zu 50 Kilometer Entfernung ein Hotelzimmer inclusive Frühstück für höchstens 100 Euro pro Zimmer suchen. Die Rechnung geht an die Gemeinde Holzkirchen, Marktplatz 2, 83607 Holzkirchen oder per E-Mail an tiefbau@holzkirchen.de mit dem Vermerk „Eisenbahnüberführung Holzkirchen - Übernachtungsangebot“. Die Gemeinde bittet darum, die Buchungsbestätigung so bald wie möglich einzureichen. Das Rathaus bestätigt dann die Kostenübernahme und begleicht die Rechnung direkt.

Sorge um Tiefgarage

Da auch die Zuwegung auf der Ländl-Seite deutlich tiefer gelegt wurde, fürchteten einige Anlieger, dass Vibrationen und Abgrabungen eine unmittelbar angrenzende Tiefgarage beschädigen könnten. „Wir haben Beweissicherungen vorgenommen und prüfen das nach Abschluss aller Arbeiten“, sagt Kellner.

Nach dem Sperrzeiten-Wochenende stehen weitere Tiefbau-Arbeiten für die Zuwegungen und letztlich die Asphaltierung an. Das dürfte laut Kellner noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Ein wenig Geduld brauchen die Ländl-Bewohner also noch, ehe sie den drei Meter breiten und 2,56 Meter hohen Tunnel durchschreiten oder mit dem Radl durchfahren können. „Nach Aussagen unseres Planers wird das wohl Anfang Dezember der Fall sein“, sagt Kellner.

