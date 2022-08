England lässt grüßen: Tewkesbury Town Band begleitet den Grünen Markt

Von: Andreas Höger

Ganz in Blau: Die Tewkesbury Town Band spielte am Mittwoch während des Grünen Markts vor dem Holzkirchner Rathaus. © STEFAN SCHWEIHOFER

Flotte Blasmusik „live from England“ begleitete am Mittwoch den Grünen Markt auf dem Holzkirchner Marktplatz. Die Tewkesbury Town Band, die anlässlich des 40-jährigen Bestehens der „Tewkesbury & District Twinning Association - Verein zur Förderung der Partnerschaft der Landkreise Tewkesbury und Miesbach“ im Landkreis tourt, gab eine Hörprobe ihres Könnens.

.„Ich freue mich sehr, die Band zum wiederholten Mal hier bei uns begrüßen zu dürfen“,sagt Judith Claremont-Fertl, die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. „Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass persönliche Kontakte ge-pflegt und aufrecht erhalten werden.“ Gefeiert wird die Partnerschaft mit einem Fest am Freitag, 26. August, am Berghof in Agatharied.

Für die 29 Mitglieder der Tewkesbury Town Band hat der Vorstand des Vereins ein Sightseeing-Programm zusammengestellt, das die britischen Gäste durch den ganzen Landkreis führt. Eines der ersten Ziele war am Mittwochvormittag der Marktplatz vor dem Holzkirchner Rathaus. Die Musiker unter Leitung von Harry Sargeant bauten sich vor dem Rathaus-Eingang auf und legten los. Wie Claremont-Fertl erklärt, sind auch Kinder zwei Familien aus Tewkesbury mitgekommen, fast alle hatten sie Instrumente mitgebracht.

„Die Musik kam gut an bei den Leuten“, hat Claremont-Fertl beobachtet. Die Band absolvierte zweinal 45 Minuten, unterbrochen von einer kleinen Pause. Zu hören war ein breitgefächertes Programm, darunter Filmmusik und Traditionals.

Weitere Ziele der Gästegruppe aus England sind die Destillerie in Hausham und die Kaffeerösterei in Irschenberg. Geplant ist auch eine Bootsfahrt auf dem Tegernsee. Auch weitere Konzerte stehen auf dem Programm. So gastiert die Tewkesbury Town Band am am Donnerstag, 25. August, aiuf dem Markt in Miesbach (10 Uhr), am Samstag,27. August, im Fischbachauer Klostersaal (ab 19.30Uhr) sowie am Sonntag,28. August, in den Kurparks von Kreuth (15 Uhr) und Bayrischzell (ab 19 Uhr).

