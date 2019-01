Engpass mit Ansage: In Holzkirchen fehlen Kita-Plätze

Das neue Kita-Jahr zeichnet sich am Horizont ab – und die Aussichten für Holzkirchen sind düster: Es fehlen Betruungsplätze. Ein geplanter Neubau wird bis September wohl nicht fertig.

Holzkirchen – Es ist ein Problem, das die Marktgemeinde auch ins kommende Betreuungsjahr mitschleppen wird: Die Kindergärten und Krippen in Holzkirchen sind rappelvoll. 30 Buben und Mädchen standen nach Angaben der Gemeindeverwaltung heuer zwischenzeitlich auf der Warteliste für einen Betreuungsplatz. Bis zum Start ins neue Kita-Jahr im September ändert sich daran wohl wenig. „Da sieht es ähnlich wie in diesem Jahr aus“, sagt Rathaussprecherin Annika Walther auf Anfrage.

Es ist ein Engpass mit Ansage. Bereits im Mai‘18 hatte Johann Löffler, der für die Schulen und Kindertagesstätten in der Marktgemeinde zuständig ist, darauf hingewiesen, dass heuer weit über 20 Plätze fehlen werden. In den aktuellen Zahlen enthalten sind laut Walther diejenigen Kinder, die im September keinen Platz bekommen haben sowie Neuanmeldungen und Nachmeldungen. Außerdem stehen auf der Warteliste Kinder, die in Kürze erst nach Holzkirchen ziehen. Auch hier sollte Löffler recht behalten: Der Bedarf wächst stetig.

Die Marktgemeinde ist das freilich bewusst. Der Engpass an Betreuungsplätzen ist ein „Dauerthema“, wie Bürgermeister Olaf von Löwis bereits mehrfach betont hat. Die Hoffnungen ruhten daher auf dem Kita-Neubau an der Frühlingstraße. Neben dem Caritas-Hort entsteht ein Anbau, in dem zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe unterkommen; Platz für 62 Kinder. 2,5 Millionen Euro lässt sich die Marktgemeinde den Erweiterungsbau kosten.

Der für Anfang des Jahres anvisierte Baubeginn verzögert sich allerdings. „Momentan läuft das Auswahlverfahren der Gewerke“, sagt Walther. Wann die Bauarbeiten anlaufen und wann die Kita betriebsbereit ist, lasse sich erst im März abschätzen. Dass die Kita bis September fertig ist, gilt als unwahrscheinlich. „Aller Voraussicht nach ist es leider nicht möglich, diesen Termin zu halten“, so Walther.

Die Marktgemeinde sucht derweil fieberhaft nach weiteren Standorten für weitere Kitas. Ins Auge gefasst hat sie dabei das Grundstück an der Rosenheimerstraße, auf dem derzeit die Asylbewerber-Container stehen. Ende August läuft der Pachtvertrag zwischen Gemeinde und Landkreis aus. Sollte er nicht verlängert werden, kündigte Bürgermeister Löwis in unserer Zeitung an, wolle man das Areal neben dem Kinderland für eine weitere Krippe in Betracht ziehen. Der Druck, sagte Löwis damals, sei so hoch, „dass wir gezwungen sind, jede Möglichkeit zu nutzen“.

Seither, erklärt er auf Anfrage nun, haben keine Gespräche mehr zwischen Landratsamt und Marktgemeinde stattgefunden, was auch der Schneesituation Mitte des Monats geschuldet gewesen sei. Bis September wäre der Neubau an der Rosenheimerstraße allerdings eh nicht umzusetzen gewesen, erklärt Löwis. Entlastung für den Engpass ist somit kurzfristig nicht in Sicht. Immerhin: Fünf Kinder sind laut Rathaus vorige Woche kurzfristig in der Krippe Sonnenkäfer untergekommen.

