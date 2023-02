Er ging auf Frau und Kinder los: Haftstrafe für gewalttätigen Ex-Mann

Am Amtsgericht ist ein Mann aus Gräfelfing zu einer Haftstrafe verurteilt worden, der in Holzkirchen gegen seine Frau, deren neuen Freund und die Kinder gewalttätig wurde. © IMAGO

Es sollte ein versöhnlicher Abend werden. Doch nach einem Abendessen mit seiner Ex-Frau (31) und deren neuem Freund rastete ein Gräfelfinger (38) in Gegenwart der gemeinsamen Kinder aus. Das Amtsgericht hat ihn nun zu einer Haftstrafe verurteilt.

Holzkirchen – In der Beziehung habe es immer wieder Streit gegeben, berichtete die Ex-Frau vor Gericht. 2019 sei die Scheidung erfolgt. Um dem getrennt lebenden Mann dennoch Gelegenheit zu geben, seine beiden Söhne zu sehen, hätten sie und ihr Lebensgefährte ihn nach Holzkirchen eingeladen. Doch bald hätten sich wieder Reibereien ergeben, auch wegen der Frage der richtigen Kindererziehung.

Ein gemeinsamer Restaurantbesuch im Mai 2022 sei friedlich verlaufen. Wieder zuhause, habe sich aber neuer Streit entzündet. Als sie einem der beiden gemeinsamen Söhne eine Schmerztablette habe geben wollen, habe der Mann sie daran gehindert. „Du bist ein Mann, du musst doch stark sein“, habe er dem Kind eingetrichtert. Zudem habe der Gräfelfinger die kleine Tochter am Kopf gepackt und geschüttelt. Als sie selbst wütend auf ihn zugegangen sei, schilderte die Frau, habe er sie mit beiden Händen am Hals gepackt und ihr T-Shirt zerrissen. Der kleinere Sohn habe versucht, ihn wegzuzerren und gerufen „Papa, was machst du?“. Da habe er nach ihm geschlagen, aber ihren Lebensgefährten getroffen, der schlichtend eingreifen wollte.

Gräfelfinger droht Frau, sie zu „schlachten“

Der Gräfelfinger habe die Frau auch an den Haaren gepackt, schilderte der Lebensgefährte, ein Holzkirchner (36). Laut Anklageschrift hatte er der Frau sogar ein Büschel ausgerissen. Zudem habe er seine Ex-Frau als „Verrückte“ und „Tier“ beschimpft, das vom Tierarzt behandelt werden müsse, und gedroht, sie zu „schlachten“. Er selbst habe dann die Kinder ins Kinderzimmer gebracht.

Als die Frau die Polizei rufen wollte, habe ihr Ex-Mann abermals massive Drohungen ausgestoßen („Du bereust den Tag, an dem du geboren wurdest“) und provokativ erklärt, er habe keine Angst vor den Polizisten. Als der Mann dann zugeschlagen habe, habe er den Rasenden zu Boden gedrückt, schilderte der Holzkirchner.

Polizei kann 38-Jährige kaum bändigen

Besorgte Nachbarn hätten wegen des laut tobenden Streits die Polizei verständigt, sagte ein Polizist aus. Zuerst habe man die Streitenden getrennt, dann den Gräfelfinger nach seinen Personalien gefragt. Doch der stark Betrunkene habe nur gestänkert und versucht, aus dem Wohnzimmer in die Küche zu gelangen. Als ihm das verwehrt wurde, sei er auf die Polizisten losgegangen. „Er ging in Boxerstellung, nahm Anlauf und rannte auf mich los“, schilderte der Polizist. Da hätten er und sein Kollege ihn zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt.

Laut Strafregister war es nicht das erste Mal, dass der Angeklagte – derzeit schon wegen eines anderen Delikts in Haft – übergriffig wurde. Bereits zuvor hatte er sich trotz Kontaktverbots Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Frau verschafft, sie grundlos an den Haaren gerissen und gegen einen Schrank gestoßen. Während eines aushäusigen Streits hatte er ihr gedroht, sie von einer Brücke zu werfen. Diesmal brachten ihm seine Attacken zehn Monate auf Bewährung und 3000 Euro Geldstrafe ein.

stg