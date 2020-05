Hier live im Stream: Musikkabarettist Erich Kogler mit seinem neuen Programm

Nachdem die ersten beiden Streaming-Events so erfolgreich waren, liefern das FoolsTheater und der Holzkirchner Merkur nach: Musikkabarettist Erich Kogler tritt hier live mit seinem neuen Programm auf.

Gemeinsam mit dem FoolsTheater im Holzkirchner Oberbräu zeigt der Holzkirchner Merkur hier live im Video-Stream Kabarettist Erich Kogler mit seinem neuen Programm „I möcht einfach nur da sitzen“.

im mit seinem neuen Programm „I möcht einfach nur da sitzen“. Das Video startet am Freitag (29. Mai) um 20 Uhr.

startet am Der Stream ist die dritte erfolgreiche Veranstaltung nach dem Live-Konzert mit Star-Pianist Freddy Kempf und der szenischen Lesung aus „Pettersson und Findus“. Letztere bekommt aufgrund der großen Nachfrage ein Sequel am Samstag, 30. Mai, ab 16 Uhr.

Freddy Kempf und der szenischen Lesung aus „Pettersson und Findus". Letztere bekommt aufgrund der großen Nachfrage ein Sequel am Samstag, 30. Mai, ab 16 Uhr.



+++ Hier startet am Freitag (29. Mai) um 20 Uhr der Live-Stream mit Erich Kogler +++

Achtung: Um mit dem Künstler zu interagieren, müssen Sie auf Facebook eingeloggt sein.

Holzkirchen – Kultur für Groß und Klein per Videostream im Wohnzimmer erleben – dazu lädt das Holzkirchner Kultur im Oberbräu zusammen mit dem Holzkirchner Merkur ein. Nach der Premiere mit Live-Streams mit Pianist Freddy Kempf und einer „Pettersson und Findus“-Lesung Mitte April (wir berichteten) gibt’s nun Nachschlag.

Kabarettist und Musiker Erich Kogler hier im Live-Stream - 45 Minuten gute Laune

Kabarettist und Musiker Erich Kogler präsentiert am Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr Auszüge aus seinem Programm „I möcht einfach nur da sitzen“ (etwa 45 Minuten).

Das Haushamer Multitalent Erich Kogler mischt in seinem neuen Programm locker Erlebtes aus Familie, Alltag und Musikerdasein zu einem lässigen Abend mit vielen Songs. Er will in der Live-Übertragung zudem spontan auf Zuschauerkommentare eingehen – fast wie beim „richtigen“ Konzert. Um live mit dem Künstler zu interagieren, müssen Sie allerdings auf Facebook eingeloggt sein und dort im Live-Stream direkt Ihren Kommentar abgeben.

Kogler ist bekannt als Musiker und Komödiant. Er spielt mit Roland Hefter bei Isarrider auf, war Mitglied im „Stimmungsbüro Kreitmeier“, musiziert mit Tobias Öller und Wolfgang Hierl im Musikkabarett-Trio Ciao Weiß Blau und mit Hierl seit 35 Jahren als Dos Hombres. Ferner ist Kogler Leiter der Muskschule Tegernseer Tal.

Am Samstag geht es weiter mit „Pettersson und Findus“

Eine szenische Lesung aus „Pettersson und Findus§ erwartet Kinder und Familien am Samstag, 30. Mai, um 16 Uhr. Hier geht es zum Artikel. Das Video ist am Samstag ab 16 Uhr abrufbar.

cmh/kmm